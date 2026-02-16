فى قلوبنا.. 21 عاما على رحيل رمز الانتماء .. الأهلي يحيي ذكرى ثابت البطل

أحيت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي اليوم، الذكرى 21 لرحيل حارس مرماه التاريخي ومدير الكرة الأسبق ثابت البطل، الذي غادر عالمنا عام 2005، تاركًا خلفه مسيرة حافلة بالإنجازات والقيم الرياضية.



ونشر النادي الأهلي رسالة وفاء من جماهير القلعة الحمراء عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك جاء فيها: "ثابت في قلوبنا "

ويعد ثابت البطل أحد أشهر حراس المرمى فى تاريخ كرة القدم المصرية والنادى الأهلى، والذى اقترن اسمه بكثير من الإنجازات كحارس مرمى ومدير للكرة بالقلعة الحمراء، بعد اعتزاله عام 1991، لكن مرض السرطان ظل يطارده حتى فارق دنيانا فجر الاثنين 14 فبراير عام 2005 بالقاهرة، ودفن فى الحوامدية مسقط رأسه بجنوب القاهرة.

البطانية رمز الوفاء

ولا تنسى جماهير النادى الأهلى موقفه الأسطورى بعد إصراره على حضور مباراة القمة بين الأهلى والزمالك موسم 2005 قبل وفاته بيوم بملعب الكلية الحربية ومشاهدتها بالملعب، وأصر على التواجد وقام بتغطية نفسه ببطانية أحضرها معه من فندق الإقامة بعد شعوره بالبرد من شدة المرض.