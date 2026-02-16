جماهير الأهلي مستاءة من كامويش.. شوبير يكشف التفاصيل

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن عدم رضا جماهير الأهلي من أداء المهاجم كامويش بسبب إضاعته لفرص حاسمة خلال مباريات الفريق الاخيرة.

وكتب الإعلامي أحمد شوبير عبر حسابه على فيسبوك ''كامويش في حاجز بينه وبين جمهور الأهلي، لأنهم يرون أنه أهدر فرصة في كل من مباريات البنك الأهلي والإسماعيلي والجيش الملكي، لذلك الجماهير غير مرتاحة وتشعر أنه لا يناسب الأهلي، ويعتقدون أن تجربة موديست تتكرر مرة أخرى''

موعد مباراة الأهلي القادمة

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة، في تمام الساعة 9.30 مساء الخميس المقبل، وذلك في أول مباراة للفريق في شهر رمضان الكريم.

الأهلي يبحث عن انتصار وتقليص الفارق

ويبحث الأهلي في مباراة الجونة عن الفوز؛ من أجل مواصلة ملاحقة سيراميكا كليوباترا على صدارة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا “المتصدر” ولعب مباراة أكثر، ويأتي خلف سيراميكا، الزمالك وبيراميدز برصيد 31 نقطة، ولهما مباراة- مثل الأهلي- يمكنهما تقليص الفارق من خلالها مع سيراميكا.