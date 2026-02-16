قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
برلمانية: حزمة الحماية الاجتماعية تؤكد انحياز الدولة للمواطن
بسبب حفل فى كافيه.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على كروان مشاكل
هل تسقط فدية الصيام عن المريض الذي يعجز عن دفعها؟.. اعرف حكم الشرع
نائب برلماني يعلن التبرع الكامل بأعضائه بعد الوفاة
كدمات على الرقبة.. العثور على المنتجة الإسرائيلية لمسلسل طهران ميتة في أثينا
إيقاف تنفيذ عقوبة حبس اللاعب أحمد حسام ميدو في قضية سب وقذف
طبنجات وأسلحة بيضاء.. القبض على مقاول يروج لبيع الأسلحة عبر مواقع التواصل في القاهرة
بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة
موعد أول أيام شهر رمضان 2026 في مصر.. هل يبدأ الأربعاء أم الخميس؟
القبض على والدي رضيعة استخدماها في التسول بالإسكندرية
هو الخطيب مش عارف يجيب مهاجم؟.. عبد الجليل: إدارة الأهلي الفنية بقالها 4 سنين بتضحك على الجماهير
دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

حلقه قوية.. شوبير يعلن عن ضيوف برنامجه اليوم

شوبير
شوبير
ميرنا محمود

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن ضيوف  برنامجه الناظر⁩ اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير انتظرونا الليلة وحلقة جديدة وقوية من برنامج ⁧#لناظر⁩ مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 10:30 مساءً على شاشة النهار ضيوف حلقة اليوم احمد جلال الناقد الرياضي، أحمد الهواري الناقد الرياضي وفقرة خاصة مع عمر عصر "بطل إفريقيا في تنس الطاولة".

وكان قد وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادًا مباشرًا لحسين الشحات لاعب الأهلي، بسبب تكرار دخوله في أزمات ومشادات خلال المباريات، مؤكدًا أنه لا يفهم سبب تكرار هذا الأمر بشكل مستمر.

وقال شوبير عبر برنامج “الناظر” على قناة النهار، إن الشحات لاعب موهوب ويمتلك شخصية طيبة وابن بلد، لكنه دائمًا ما يفتعل مشكلات داخل الملعب، وهو ما يؤثر على تركيزه ومستواه.

وأضاف: “ليه كل مرة مشكلة وخناق؟ بدل ما تباصي وتشوف تمريرة أو عرضية وتلعب كورة وخلاص”.

رسالة لإدارة الأهلي: “متجيبوش لعيبة تحت الضغط”

وفي سياق آخر، طالب شوبير مجلس إدارة الأهلي بعدم التعاقد مع لاعبين لمجرد الاستجابة للضغوط الجماهيرية أو الإعلامية، مؤكدًا أن الفريق يمتلك حلولًا هجومية جيدة بالفعل.

وأشار إلى أن المهاجم جراديشار كان مهاجمًا جيدًا لكنه رحل، كما أن مروان مهاجم واعد وما زال صغيرًا وجديدًا على الفريق، ويحتاج لفرصة حقيقية لإثبات نفسه.

شوبير يتعجب من استبعاد محمد شريف

وأبدى شوبير دهشته من خروج محمد شريف من قائمة الأهلي، رغم أن النادي يعرف إمكانياته جيدًا بعد تجاربه السابقة، معتبرًا أن استبعاده غير مفهوم في ظل حاجة الفريق أحيانًا لحلول هجومية متنوعة.

شوبير برنامج شوبير ضيوف شوبير برنامج الناظر

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

محافظ الغربية

رسالة على الواتس في اللحظات الأخيرة.. محافظ الغربية يغادر مكتبه ليلا ويعود للقاهرة

زجاجات المياة الملقاه من الجماهير

تطورات أزمة مباراة الأهلي والجيش الملكي.. احتواء داخل القلعة الحمراء.. وشكوى مغربية رسمية وردود نارية من نجوم الأهلي

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

حنان مجدي

أول سيدة تشغل منصب محافظ الوادي الجديد.. ننشر السيرة الذاتية لـ حنان مجدي

إمام عاشور

تفاصيل ترضية الأهلي لـ إمام عاشور

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

المشروم

كنز غذائي.. ماذا يفعل المشروم لجهازك الهضمى؟

نيسان

تحذيرات من شرائها.. سيارة نيسان "محبوبة الجماهير" تواجه أزمة ثقة حول العالم

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة .. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟
رجيم الـ3 أيام يعود بقوة.. هل ينزل 4 كيلو فعلًا أم يخدعك؟

عرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير .. تعرف عليه

هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير
هذا العرض في لسانك قد يكون أول إنذار لمرض خطير

سهلة وطعم لذيذ.. طريقة عمل سلطة البابا غنوج

طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..
طريقة سلطة البابا غنوج..

احذر.. عمليات نصب خطيرة في السيارات المعروضة على فيسبوك

سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك
سيارات فيسبوك

تابيندا سنبال

3 كيلو دهب كل عام.. تصريحات زوجة ملياردير هندي تشعل السوشيال

صفاء نوار

صفاء نوار تكتب: حين يصبح التكافل علما

د. عصام محمد عبد القادر

عصام محمد عبد القادر يكتب: النرجسية

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: رمضان والأسواق العالمية.. اقتصاد بلا ضمير !

سالي عاطف

كيف تتحرك القاهرة لتثبيت حضورها داخل القارة وفي قلب الاتحاد الإفريقي

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: عام من التناقضات والمخاوف

