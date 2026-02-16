حلقه قوية.. شوبير يعلن عن ضيوف برنامجه اليوم

أعلن الاعلامي أحمد شوبير عن ضيوف برنامجه الناظر⁩ اليوم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب شوبير انتظرونا الليلة وحلقة جديدة وقوية من برنامج ⁧#لناظر⁩ مع الكابتن أحمد شوبير في الـ 10:30 مساءً على شاشة النهار ضيوف حلقة اليوم احمد جلال الناقد الرياضي، أحمد الهواري الناقد الرياضي وفقرة خاصة مع عمر عصر "بطل إفريقيا في تنس الطاولة".

وكان قد وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادًا مباشرًا لحسين الشحات لاعب الأهلي، بسبب تكرار دخوله في أزمات ومشادات خلال المباريات، مؤكدًا أنه لا يفهم سبب تكرار هذا الأمر بشكل مستمر.

وقال شوبير عبر برنامج “الناظر” على قناة النهار، إن الشحات لاعب موهوب ويمتلك شخصية طيبة وابن بلد، لكنه دائمًا ما يفتعل مشكلات داخل الملعب، وهو ما يؤثر على تركيزه ومستواه.

وأضاف: “ليه كل مرة مشكلة وخناق؟ بدل ما تباصي وتشوف تمريرة أو عرضية وتلعب كورة وخلاص”.

رسالة لإدارة الأهلي: “متجيبوش لعيبة تحت الضغط”

وفي سياق آخر، طالب شوبير مجلس إدارة الأهلي بعدم التعاقد مع لاعبين لمجرد الاستجابة للضغوط الجماهيرية أو الإعلامية، مؤكدًا أن الفريق يمتلك حلولًا هجومية جيدة بالفعل.

وأشار إلى أن المهاجم جراديشار كان مهاجمًا جيدًا لكنه رحل، كما أن مروان مهاجم واعد وما زال صغيرًا وجديدًا على الفريق، ويحتاج لفرصة حقيقية لإثبات نفسه.

شوبير يتعجب من استبعاد محمد شريف

وأبدى شوبير دهشته من خروج محمد شريف من قائمة الأهلي، رغم أن النادي يعرف إمكانياته جيدًا بعد تجاربه السابقة، معتبرًا أن استبعاده غير مفهوم في ظل حاجة الفريق أحيانًا لحلول هجومية متنوعة.