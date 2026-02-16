النادي هيدفع الثمن | فتحي سند ينتقد جماهير الأهلي: هناك من إندس لهدف خبيث

انتقد الناقد الرياضي فتحي سند تصرف جماهير النادي الأهلي ، مع جماهير الجيش الملكي؛ بعد مشاجرة بين لاعبي الفريقين داخل أرضية الملعب.

وكتب سند، عبر حسابه على “فيس بوك”: "الذين " شوهوا " المشهد فى ستاد القاهرة .. وامطروا ارض الملعب بالزجاجات..لن يدفع ثمنه إلا ..ادارة الاهلى ..والجماهير التى لم ترتكب الخطأ ..الحادث يحتاج الى تحقيق فربما " كان هناك من " إندس " لهدف " خبيث".



نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي

حسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي المغربي، ليتأهلا سويا إلى الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2026.

وبهذا التعادل واصل النادي الأهلي تصدره جدول ترتيب المجموعة برصيد 10 نقاط، من انتصارين و4 تعادلات.

بينما يتواجد نادي الجيش الملكي المغربي في وصافة جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا برصيد 9 نقاط، وضمن تأهله رفقة المارد الأحمر إلى الدور ربع النهائي بشكل رسمي.

موعد مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة بعد التعادل مع الجيش الملكي

تقام مباراة الأهلي القادمة أمام الجونة، في تمام الساعة 9.30 مساء الخميس المقبل، وذلك في أول مباراة للفريق في شهر رمضان الكريم.

الأهلي يبحث عن انتصار وتقليص الفارق

ويبحث الأهلي في مباراة الجونة عن الفوز؛ من أجل مواصلة ملاحقة سيراميكا كليوباترا على صدارة الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 30 نقطة بفارق 5 نقاط عن سيراميكا كليوباترا “المتصدر” ولعب مباراة أكثر، ويأتي خلف سيراميكا، الزمالك وبيراميدز برصيد 31 نقطة، ولهما مباراة- مثل الأهلي- يمكنهما تقليص الفارق من خلالها مع سيراميكا.