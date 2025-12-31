قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كأس الأمم الإفريقية| تشكيل منتخب الجزائر أمام غينيا الاستوائية
نيويورك تايمز: أوكرانيا وافقت على التنازل عن 20% من أراضيها مقابل السلام
القبض على عامل في قنا أطلق النار احتفالا بفوز مرشح بعضوية مجلس النواب
كأس عاصمة مصر | سيراميكا كليوباترا يتقدم بهدف على فاركو في الشوط الأول
الدفاع المدني في غزة: 90% من الإمكانات دُمّرت ومنظومة الإنقاذ على حافة الانهيار
الحكومة: انتهاء التعاون مع صندوق النقد في 2026.. ونسعى لإيصال الدعم لمستحقيه
عمرو دياب الأعلى استماعا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في 2025
الدفاع المدني بغزة: الاحتلال دمّر منظومة الإنقاذ بشكل شبه كامل في القطاع
تحسين خدمات المياه والكهرباء.. مدبولي يوجه بسرعة فض التشابكات المالية بين الهيئات
منظمة التعاون الإسلامي تجدد دعمها للشرعية اليمنية ولأمن المنطقة واستقرارها
أونروا: القيود الإسرائيلية الجديدة تزيد من تقويض العمل الإنساني في غزة
صفقة انتقال حر.. بيراميدز يدخل بقوة على خط المفاوضات مع لاعب الأهلي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انضمام رومانيا وكرواتيا للمبادرة الدولية لتمويل شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

رومانيا وكرواتيا
رومانيا وكرواتيا
أ ش أ

أعلنت رومانيا وكرواتيا، اليوم الأربعاء، انضمامهما إلى قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية (PURL)، وهي مبادرة دولية منسقة من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى تمويل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وبموجب الإعلان، تعهدت رومانيا بانضمامها إلى المبادرة، بتقديم 50 مليون يورو لدعم البرنامج المخصص لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية.

والتزمت كرواتيا في الوقت ذاته، بتقديم 5 ملايين يورو كدفعة أولية، وأعلنت عن حزمتي المساعدات العسكرية الـ 14 والـ 15 لأوكرانيا، إلى جانب إطلاق شراكة جديدة تركز على “الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة من منظور الشخص الأول (FPV)، و”معدات إزالة الألغام".

وسبق أن قدمت كرواتيا أكثر من 200 مليون يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، بينما لا تزال تفاصيل المساعدات العسكرية الرومانية مصنفة إلى حد كبير، رغم تأكيد بوخارست تسليم منظومة دفاع جوي متكاملة من طراز باتريوت لأوكرانيا في أواخر عام 2024.

وفي تعليق على هذه الخطوة، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر إلى رومانيا وكرواتيا، في منشور له على منصة "إكس" اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال زيلينسكي: "شكرًا لرومانيا وكرواتيا على الانضمام إلى مبادرة PURL والإعلان عن أولى مساهماتهما فيها، هذه مبادرة مهمة تتيح شراء أسلحة أمريكية وتعزيز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك صواريخ باتريوت وغيرها من القدرات التي نحتاجها".

وتهدف مبادرة PURL إلى تأمين أكثر من مليار دولار شهريًا؛

 لتلبية احتياجات أوكرانيا من التسليح، وهو المستوى الذي وصلت إليه بالفعل في ديسمبر الماضي، في ظل استمرار الحرب واحتياجات كييف المتزايدة للدفاع الجوي والقدرات العسكرية المتقدمة.

وقد أطلقت مبادرة PURL- في أغسطس 2025- كآلية تتيح للدول الأوروبية الحليفة، تمويل التسليم السريع لأسلحة وذخائر مصنَّعة في الولايات المتحدة إلى كييف، يتم توفيرها من المخزونات الأمريكية.

ومنذ انطلاقها؛ نجحت المبادرة في جمع 4.3 مليار دولار (نحو 3.98 مليار يورو) من 24 دولة مشاركة، وجرى تخصيص معظم هذه الأموال لتمويل أنظمة الدفاع الجوي.

الانضمام تمويل شراء الأسلحة انضمامهما حلف شمال الأطلسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه نزول.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن بعد التراجع الكبير

الإجازات الرسمية

هل غدًا الخميس إجازة رسمية للموظفين والطلاب بمناسبة رأس السنة الميلادية؟

معاشات يناير

تفاصيل الزيادة الجديدة.. موعد صرف معاشات يناير 2026 رسميًا

مصر للطيران

عرض لمدة 6 ساعات.. خصم بنسبة 50% على تذاكر مصر للطيران

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. وما الفرق بين الأصلي والمغشوش

طارق مصطفى

أزمة وحيده تفصل الزمالك عن إعلان طارق مصطفى مديرا فنيا

رئيس مجلس الوزراء

حصاد الاجتماع الأخير في 2025.. 8 قرارات حكومية جديدة تلمس حياة المواطنين

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة

حكم الاحتفال برأس السنة الميلادية وتعليق الزينة ؟.. الإفتاء ترد

ترشيحاتنا

مستشفى منفلوط الجديد

2025 عام التحول الصحي الكامل في أسيوط.. 14 مليون خدمة طبية.. طفرة غير مسبوقة بالوحدات الصحية.. استثمارات بالمليارات لتطوير المستشفيات.. وحياة كريمة تعيد رسم خريطة الرعاية

ارتفاع جديد.. سعر الذهب اليوم الأربعاء| هتشتري ولا هتبيع؟

سعر الذهب اليوم الأربعاء.. هتشتري ولا هتبيع؟

وزيرة التنمية المحلية

التنمية المحلية في 2025| الانتهاء من إعداد 16 مخطط تفصيلي بالمحافظات.. اعتماد نقاط الحيز العمراني لـ 230 مدينة و4758 قرية

بالصور

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع
جومانا مراد تثير الجدل بجمبسوت لامع

تحذير لمرضى الكانسر من استخدام البوتكس أو حقن الفلير

تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع
تحذير لمرضى الكانسر استخدام البوتكس أو حقن هذه الأنواع

بمناسبة رأس السنة.. هدى تحتفل بالعام الجديد في تفاصيل مع نهال طايل

هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل
هدى مع نهال طايل

خبيرة: حظ الزواج الثاني أحسن من الأول؟.. 10 أسباب لاستمرار الحياة الزوجية السعيدة

10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة
10 أسباب تكشف استمرارية الحياة الزوجية السعيدة

فيديو

برد الشتاء

تحذير طبي.. البرد الشديد يهدد صحة القلب ويزيد خطر الجلطات

ليلى عبد اللطيف

2025 بلا مفاجآت..ماذا حدث لتوقعات ليلى عبد اللطيف؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هبة عيد

د. هبة عيد تكتب: عامٌ يمضي.. وأملٌ يتجدد

شريف سليمان

شريف علي سليمان يكتب: من طه حسين إلى «كروان مشاكل»… كيف انقلبت موازين القدوة في المجتمع

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: فخاخ صحية تهدد مستقبل الأجيال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركون الثانى

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: 2025 عام القرارات الحاسمة في مسار تمكين المرأة المصرية

المزيد