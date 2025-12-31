انضمام رومانيا وكرواتيا للمبادرة الدولية لتمويل شراء الأسلحة الأمريكية لأوكرانيا

أعلنت رومانيا وكرواتيا، اليوم الأربعاء، انضمامهما إلى قائمة متطلبات أوكرانيا ذات الأولوية (PURL)، وهي مبادرة دولية منسقة من قبل حلف شمال الأطلسي (ناتو)، تهدف إلى تمويل تزويد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية.

وبموجب الإعلان، تعهدت رومانيا بانضمامها إلى المبادرة، بتقديم 50 مليون يورو لدعم البرنامج المخصص لتزويد أوكرانيا بالأسلحة الأمريكية.

والتزمت كرواتيا في الوقت ذاته، بتقديم 5 ملايين يورو كدفعة أولية، وأعلنت عن حزمتي المساعدات العسكرية الـ 14 والـ 15 لأوكرانيا، إلى جانب إطلاق شراكة جديدة تركز على “الإنتاج المشترك للطائرات المسيّرة من منظور الشخص الأول (FPV)، و”معدات إزالة الألغام".

وسبق أن قدمت كرواتيا أكثر من 200 مليون يورو كمساعدات عسكرية لأوكرانيا، بينما لا تزال تفاصيل المساعدات العسكرية الرومانية مصنفة إلى حد كبير، رغم تأكيد بوخارست تسليم منظومة دفاع جوي متكاملة من طراز باتريوت لأوكرانيا في أواخر عام 2024.

وفي تعليق على هذه الخطوة، وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشكر إلى رومانيا وكرواتيا، في منشور له على منصة "إكس" اليوم الأربعاء.

من جانبه، قال زيلينسكي: "شكرًا لرومانيا وكرواتيا على الانضمام إلى مبادرة PURL والإعلان عن أولى مساهماتهما فيها، هذه مبادرة مهمة تتيح شراء أسلحة أمريكية وتعزيز قدراتنا الدفاعية، بما في ذلك صواريخ باتريوت وغيرها من القدرات التي نحتاجها".

وتهدف مبادرة PURL إلى تأمين أكثر من مليار دولار شهريًا؛

لتلبية احتياجات أوكرانيا من التسليح، وهو المستوى الذي وصلت إليه بالفعل في ديسمبر الماضي، في ظل استمرار الحرب واحتياجات كييف المتزايدة للدفاع الجوي والقدرات العسكرية المتقدمة.

وقد أطلقت مبادرة PURL- في أغسطس 2025- كآلية تتيح للدول الأوروبية الحليفة، تمويل التسليم السريع لأسلحة وذخائر مصنَّعة في الولايات المتحدة إلى كييف، يتم توفيرها من المخزونات الأمريكية.

ومنذ انطلاقها؛ نجحت المبادرة في جمع 4.3 مليار دولار (نحو 3.98 مليار يورو) من 24 دولة مشاركة، وجرى تخصيص معظم هذه الأموال لتمويل أنظمة الدفاع الجوي.