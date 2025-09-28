بعد آخر انخفاض| تغيرات طفيفة في أسعار الدواجن بالأسواق.. وهذا ثمن كرتونة البيض الآن

شهدت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن المصرية اليوم الأحد 28 سبتمبر 2025 حالة من الاستقرار النسبي، حيث تم تسجيل بعض التغيرات الطفيفة بين أصناف الدواجن المختلفة مثل الفراخ البيضاء والساسو، بالإضافة إلى استقرار أسعار البيض والبط.

العوامل المؤثرة على أسعار الدواجن في السوق المصري

تلعب عدة عوامل دورًا رئيسيًا في تحديد أسعار الدواجن ومنها:

ـ توازن العرض والطلب: يؤثر نقص المعروض أو زيادة الطلب على ارتفاع الأسعار.

ـ تكاليف الإنتاج: مثل أسعار الأعلاف والأدوية والعمالة.

ـ الظروف المناخية: التي تؤثر على صحة الطيور وإنتاجيتها.

ـ العوامل الاقتصادية والسياسية: التضخم، أسعار الصرف، والسياسات الحكومية.

ـ الحالة الصحية للدواجن: تفشي الأمراض والأوبئة.

أسعار الفراخ في بورصة الدواجن اليوم

الفراخ البيضاء

استقرت أسعار الفراخ البيضاء اليوم في المزارع عند 60 جنيهًا للكيلو، بينما تتراوح أسعار البيع للمستهلك بين 65 و75 جنيهًا للكيلو، وفقًا للمنطقة السكنية.

الفراخ الساسو

تراوحت أسعار الدواجن الحمراء الساسو في المزارع بين 100 و 101 جنيهات للكيلو، لتباع بالأسواق للمستهلك ما بين 110 و111 جنيهًا للكيلو.

الفراخ البلدي

تراوحت أسعار الفراخ البلدي اليوم بين 119: 120 جنيهًا لتصل إلى المستهلك في الأسواق المحلية بـ129: 130 جنيهًا.

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

ـ انخفض سعر كيلو البانيه بالتبعية اليوم من 220 لـ 190 جنيهًا في بعض المحلات.

ـ سجل سعر كيلو صدور الدجاج نحو 135 جنيهًا.

ـ سجل سعر كيلو شاورما 145 جنيها.

ـ سجل سعر كيلو الكبدة الصافي نحو 120 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الكبد والقوانص نحو 90 و 110 جنيها.

ـ وسجل سعر كيلو الدبابيس نحو 100 جنيها.

ـ تراوح سعر كيلو الأوراك ما بين 75 و 85 جنيهًا.

ـ تراوح سعر كيلو الأجنحة ما بين 50 و 55 جنيهًا.

أسعار البط والرومي اليوم

ـ البط البلدي تراوح سعر الكيلو ما بين 99 – 100 جنيهًا.

ـ البط المسكوفي تراوحت أسعاره بين 89 و90 جنيهًا للكيلو.

ـ الرومي الأبيض تراوح سعر الكيلو ما بين 99 – 100 جنيه.

الرومي الأسمر تراوح سعر الكيلو ما بين 109 – 110 جنيهًا.

أسعار البيض في الأسواق اليوم

استقر سعر كرتونة البيض في بورصة الدواجن عند 145 – 152 جنيهًا للكرتونة للبيض الأحمر، لتباع للمستهلك بنحو 162 جنيهًا.

بينما تراوحت أسعار كرتونة البيض الأبيض بين 143 و146 جنيهًا، لتباع للمستهلك بسعر 156 جنيهًا للكرتونة.

كرتونة البيض البلدي ارتفع سعرها إلى 145 جنيهًا جملة، لتصل الى المستهلك بنحو 165 جنيهًا.