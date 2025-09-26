قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إيران تحذر: إعادة فرض العقوبات جريمة قانونية وأخلاقية وعواقبها كارثية
هفضحهم بالاسم.. بسمة وهبة تتوعد المواقع المشبوهة المتآمرة على مصر.. فيديو
إشادة وتوجيهات.. تفاصيل لقاء وزير الخارجية بالجالية المصرية في نيويورك
رونالدو يقود النصر للفوز على الاتحاد بثنائية في الدوري السعودي
عمرو أديب: كلمة الرئيس السيسي بالأكاديمية العسكرية وضعت النقاط فوق الحروف
باحث: معظم رموز جماعة الإخوان ومرشديها من أُسَر غير منتمية للتنظيم
مجلس الأمن يفشل في تبني قرار بتمديد رفع العقوبات عن إيران
هل يجوز قراءة سورة الكهف بعد عشاء الجمعة؟.. لديك فرصة بـ10 آيات
استقرار وتشديد الرقابة.. أسعار السجائر في مصر اليوم الجمعة
بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو
عمرو أديب: إذا كُتب علينا القتـ ـال كلنا جنود واللي يجرب يحط صباع رجله هيتقـ ـطع
الزراعة: لا توجد طماطم في الأسواق مرشوشة بالإيثريل لتسريع النضج وتلوين الثمار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

اسمنت وحديد
اسمنت وحديد
خالد يوسف

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن سعر طن الحديد في عدد من الشركات، إضافة إلى سعر طن الأسمنت، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. 
 

أسعار الحديد اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

سجلت أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء القيم التالية:

طن حديد

- بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 36948 جنيهًا،  مسجلا تراجعا قدره 98.19 جنيها.

- بلغ سعر حديد عز نحو 39503 جنيها.

- سعر حديد المراكبي يسجل نحو 37500 جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي يسجل نحو 38500 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري يسجل 36200 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين يسجل 38000 جنيه للطن.

حديد

- سعر حديد العتال يسجل 38,000 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي يسجل 38,000 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي يسجل 36,000 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل يسجل 37,500 جنيه للطن.

- سعر حديد بيانكو يسجل 36,500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية يسجل 38,500 جنيه للطن.

- سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 في مصر

- سعر طن أسمنت الرمادي بلغ نحو 3980 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت حلوان سجل نحو 3470 جنيهًا.

أسمنت

- سعر طن أسمنت السويدي سجل نحو 3650 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت الفهد سجل نحو 3350 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويس سجل نحو 3450 جنيهًا.

- سعر طن اسمنت وادي  سجل نحو 3,850 جنيهًا.

طن أسمنت

- سعر طن اسمنت المخصوص سجل 3,950 جنيهًا للطن.

- سعر طن اسمنت  تراوح بين 2,800 و3,250 جنيهًا.

- سعر طن اسمنت المقاوم تراوح بين 3,400 و3,680 جنيهًا.

- سعر طن اسمنت الأبيض سجل بين 4,900 و4,950 جنيهًا.

- سعر طن اسمنت التعمير سجل نحو 3,350 جنيهًا للطن.

- سعر طن اسمنت المعلم سجل نحو 3,350 جنيهًا للطن.

- سعر طن اسمنت السهم سجل نحو 3,390 جنيهًا للطن.

- سعر طن اسمنت مصر بني سويف سجل نحو 3,395 جنيهًا للطن.

تراجع الاستثماري سعر طن الحديد سعر طن الأسمنت سوق مواد البناء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

إبراهيم نافع

البحث عن سارقي فيلا الكاتب الصحفي الراحل إبراهيم نافع

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

رانيا يوسف

بعد إعلان زواجها.. 4 رجال في حياة رانيا يوسف

الدعارة

ضبط شبكة لممارسة الفجور مقابل أموال باستخدام تطبيقات هاتفية بالقاهرة والإسكندرية

ترشيحاتنا

البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك بمشاركة عارفة عبد الرسول

الإعلان عن البوستر الرسمي لمسلسل يوميات عيلة كواك

محمد ثروت

محمد ثروت يحيي احتفالية انتصارات أكتوبر بدار الأوبرا

الفنانة مي القاضي

مي القاضي من كواليس تصوير مسلسل قهوة 2

بالصور

أخطاء شائعة عند استخدام الميكروويف قد تسبب الانفجار أو الحريق .. احذر منها

عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف
عادات خاطئة يجب تجنبها عند استخدام الميكروويف

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

فيديو

مخاطر الشعيرية سريعة التحضير

7 مخاطر صحية وراء تناول الشعرية سريعة التحضير يوميا

زواج رانيا يوسف

رسميا.. رانيا يوسف تعلن ارتباطها بالمخرج أحمد جمال

نهى صالح

بعد إخفاء ملامح زوجها .. نهى صالح: مش هقول أنا متجوزة مين؟ |فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد