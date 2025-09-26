تراجع الاستثماري.. سعر طن الحديد والأسمنت في سوق مواد البناء اليوم الجمعة

تزايدت معدلات بحث عدد كبير من المواطنين عن سعر طن الحديد في عدد من الشركات، إضافة إلى سعر طن الأسمنت، اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، وفقًا للأسعار المعلنة من بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.



أسعار الحديد اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025

سجلت أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لـ بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء القيم التالية:

طن حديد

- بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 36948 جنيهًا، مسجلا تراجعا قدره 98.19 جنيها.

- بلغ سعر حديد عز نحو 39503 جنيها.

- سعر حديد المراكبي يسجل نحو 37500 جنيه للطن.

- سعر حديد بشاي يسجل نحو 38500 جنيه للطن.

- سعر حديد العشري يسجل 36200 جنيه للطن.

- سعر حديد المصريين يسجل 38000 جنيه للطن.

حديد

- سعر حديد العتال يسجل 38,000 جنيه للطن.

- سعر حديد المعادي يسجل 38,000 جنيه للطن.

- سعر حديد الكومي يسجل 36,000 جنيه للطن.

- سعر حديد مصر ستيل يسجل 37,500 جنيه للطن.

- سعر حديد بيانكو يسجل 36,500 جنيه للطن.

- سعر حديد عطية يسجل 38,500 جنيه للطن.

- سعر طن الحديد المنتج في مصانع الدرفلة يبدأ من 42,000 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025 في مصر

- سعر طن أسمنت الرمادي بلغ نحو 3980 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت حلوان سجل نحو 3470 جنيهًا.

أسمنت

- سعر طن أسمنت السويدي سجل نحو 3650 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت الفهد سجل نحو 3350 جنيهًا.

- سعر طن أسمنت السويس سجل نحو 3450 جنيهًا.

- سعر طن اسمنت وادي سجل نحو 3,850 جنيهًا.

طن أسمنت

- سعر طن اسمنت المخصوص سجل 3,950 جنيهًا للطن.

- سعر طن اسمنت تراوح بين 2,800 و3,250 جنيهًا.

- سعر طن اسمنت المقاوم تراوح بين 3,400 و3,680 جنيهًا.

- سعر طن اسمنت الأبيض سجل بين 4,900 و4,950 جنيهًا.

- سعر طن اسمنت التعمير سجل نحو 3,350 جنيهًا للطن.

- سعر طن اسمنت المعلم سجل نحو 3,350 جنيهًا للطن.

- سعر طن اسمنت السهم سجل نحو 3,390 جنيهًا للطن.

- سعر طن اسمنت مصر بني سويف سجل نحو 3,395 جنيهًا للطن.