قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ندوة بغرفة الجيزة: انتقال التفتيش من الصحة لـ هيئة سلامة الغذاء يعزز ثقة المستهلك
رحمة أحمد تغادر المستشفى بعد أزمتها الصحية .. وأول تعليق للفنانة
وزير الخارجية يبحث مع المفوضة الأوروبية لإدارة الأزمات التطورات الإقليمية والوضع في غزة
بمشاركة 1700 شاب مصري.. مشروع الضبعة يشهد انطلاق أكبر إنشاءات نووية في العالم
رسميًا.. موعد صرف معاشات أكتوبر بعد الزيادة الأخيرة
مصطفى بكري: الرئيس يقاتل علانية بينما تظهر حوله الأشواك في الخفاء
جيسيكا حسام الدين تكشف لـ صدى البلد تفاصيل مشاركتها في فيلم سفاح التجمع
الداخلية تكشف ملابسات فيديو تروسيكل أطفال المدرسة في بني سويف
مصطفى بكري: طريق الرئيس السيسي لم يكن سهلا في تحويل مرض الدولة لقصة نجاح عالمية
تعاون اقتصادي - تجاري مرتقب بين مصر ولوكسمبورج
أطباء بلا حدود تهرب من جحيم غزة: الرضع والجرحى يواجهون الموت وحدهم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

في التموين والسوق الحر .. سعر السكر والزيت والأرز اليوم الجمعة

السلع الاساسية
السلع الاساسية
خالد يوسف

تزايدت معدلات بحث المواطنين عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية، حول أسعار السلع الأساسية في مصر، خاصة الأرز والسكر والزيت والسلع الاستهلاكية، وذلك مع اهتمام الأسر المصرية بمتابعة التغيرات اليومية التي تشهدها الأسواق.


تحديث مستمر لاسعار السلع الاساسية

كشفت قائمة الأسعار الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، عن استقرار أسعار السلع نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

وتأتي هذه التحديثات، من قبل بوابة الاسعار،  تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، بالتحديث الدائم للأسعار، تخفيفا عن كاهل المواطنين، وكذلك توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث تحظى بمتابعة واهتمام من المواطنين، نظرًا لأهمية السلع في كل بيت مصري.

سعر الأرز المعبأ اليوم

يُعد الأرز من السلع الغذائية الأكثر استهلاكًا على موائد المصريين، إذ لا يخلو أي بيت منه.

وسجل سعر الأرز المعبأ اليوم 35.41 جنيه للكيلو، ليستمر عند نفس المستوى السعري الذي حققه في الأيام السابقة، وسط توافر الكميات في الأسواق والمحلات التجارية، وسجل الأرز السائب 29 جنيهًا للكيلو.

سعر الفول المعبأ اليوم

الفول المعبأ من العناصر الأساسية في وجبة الإفطار والعشاء للمصريين، وقد بلغ سعر الكيلو منه اليوم 60.34 جنيهًا، وهو سعر يعكس استقرارًا واضحًا في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مما يمنح المواطنين نوعًا من الاطمئنان بشأن ثبات أسعار البقوليات، وسجل سعر الفول المجروش المعبأ 61 جنيهًا للكيلو. 


سعر الدقيق المعبأ اليوم

يشهد الدقيق المعبأ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، إذ سجل سعر الكيلو اليوم 26.07 جنيهًا، ليبقى في متناول شريحة كبيرة من المستهلكين، ويؤكد استمرار الجهود الحكومية لضبط أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالمخبوزات والمعجنات.

سعر زيت عباد الشمس والذرة اليوم

يعد الزيت من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك يوميًا في الطهي، وقد سجل زيت عباد الشمس (الأصناف المتنوعة) سعر 92.21 جنيه للتر، وذلك وفق آخر تحديث رسمي، وسجل سعر زيت الذرة 111 جنيها للتر.

أسعار السكر المعبأ اليوم

يحظى السكر المعبأ بأهمية كبيرة، نظرًا لكونه مكونًا أساسيًا في الاستخدامات المنزلية اليومية، حيث سجل سعر الكيلو اليوم 36.35 جنيهًا، ليستقر عند نفس مستوياته الأخيرة دون أي زيادات جديدة.


سعر العدس المعبأ

سعر العدس المعبأ اليوم يسجل 68.22 جنيه للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة

سجلت أسعار المكرونة المعبأة اليوم 28.42 جنيه للكيلو، والمكرونة السائبة 27 جنيهًا للكيلو. 

السوق الحر سعر السكر السلع الاستهلاكية أسعار السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

700 جنيه زيادة.. سعر الجنيه الذهب يقفز مجددا وعيار 21 الآن مفاجأة

محافظ الغربية

القصة الكاملة لحريق مصبغة بالمحلة.. ومصرع 8 أشخاص وإصابة 38 آخرين

اسعاف

تسمم 11 موظفا بإحدى الشركات في الدقي.. والتحقيقات تكشف التفاصيل

صورة أرشيفية

ملوخية على مائدة العشاء كادت تخطف أرواح 4 أشقاء بسوهاج

نتنياهو

نتنياهو يرتدي رمز استجابة سريعة QR خلال خطابه في الأمم المتحدة.. ويطلب من الحاضرين مسحه

جمال جبر - الخطيب

انتهك المعايير.. جمال جبر يكشف سبب حذف منشور تأشيرة الخطيب

العريس الشاب

الفرح تحول إلى مأتم.. تفاصيل وفاة عريس أثناء حفل زفافه في أسوان

الإسكان

الإسكان: الأحد المقبل آخر موعد للتقديم على الطرح الثاني لإعلان سكن لكل المصريين 7

ترشيحاتنا

قوافل دار الإفتاء في شمال سيناء

مجالس فقهية.. قوافل دار الإفتاء تواصل جهودها الميدانية في شمال سيناء

النقاب

عالم أزهري: النقاب يمنع التواصل بين المعلمة والطلاب.. وهو حرية شخصية

ندوة علمية في "مجالس الذاكرين"

للوعي الديني.. الأوقاف تعقد 2963 ندوة علمية في "مجالس الذاكرين" بالمحافظات

بالصور

عفن تخفيه الأجهزة المنزلية يهدد صحتك.. غسالة الأطباق أخطرها

العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك
العفن في الأجهزة المنزلية يهدد صحتك

علامات تكشف الطماطم المحقونة بمادة الإيثريل.. مخاطر صحية تهدد أسرتك

علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل
علامات الطماطم المحقونة بالإيثريل

مشروبات محظور تناولها للرجال قبل العلاقة الزوجية تسبب لهم الضعف.. احذر منها

مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية
مشروبات يجب تجنبها قبل العلاقة الزوجية

طريقة عمل البسطرمة في المنزل.. خطوات سهلة وطعم مميز

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة

فيديو

اسما شريف منير

خوف ودعم.. كواليس ارتداء أسما شريف منير الحجاب

ازمه سيرك طنطا

400 ألف جنيه.. كواليس التصالح بين أنوسة كوتة وعامل السيرك

تطورات واقعة نجل أحمد رزق

إخلاء سبيل نجل الفنان أحمد رزق بعد تسببه في ثقب طبلة الأذن لزميله

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى أحمد

منى أحمد تكتب: وماذا بعد؟!

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: سياسة التحالفات.. قراءة واقعية لأسباب التقارب وإعادة الترتيب الإقليمي

عادل نصار

عادل نصار يكتب: الاعتراف الدولي بفلسطين.. هل أسقط وعد بلفور؟

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب: رابع النمور الأسيوية "حلم" تسعى مصر لترويضه

نورهان خفاجي محررة الطيران في صدى البلد

نورهان خفاجي تكتب: فرصة لـ مطار القاهرة

المزيد