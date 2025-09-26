في التموين والسوق الحر .. سعر السكر والزيت والأرز اليوم الجمعة

تزايدت معدلات بحث المواطنين عبر محركات البحث خلال الساعات الماضية، حول أسعار السلع الأساسية في مصر، خاصة الأرز والسكر والزيت والسلع الاستهلاكية، وذلك مع اهتمام الأسر المصرية بمتابعة التغيرات اليومية التي تشهدها الأسواق.



تحديث مستمر لاسعار السلع الاساسية

كشفت قائمة الأسعار الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء اليوم الجمعة 26 سبتمبر 2025، عن استقرار أسعار السلع نسبيًا مقارنة بالأيام الماضية.

وتأتي هذه التحديثات، من قبل بوابة الاسعار، تنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء، بالتحديث الدائم للأسعار، تخفيفا عن كاهل المواطنين، وكذلك توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة، حيث تحظى بمتابعة واهتمام من المواطنين، نظرًا لأهمية السلع في كل بيت مصري.

سعر الأرز المعبأ اليوم

يُعد الأرز من السلع الغذائية الأكثر استهلاكًا على موائد المصريين، إذ لا يخلو أي بيت منه.

وسجل سعر الأرز المعبأ اليوم 35.41 جنيه للكيلو، ليستمر عند نفس المستوى السعري الذي حققه في الأيام السابقة، وسط توافر الكميات في الأسواق والمحلات التجارية، وسجل الأرز السائب 29 جنيهًا للكيلو.

سعر الفول المعبأ اليوم

الفول المعبأ من العناصر الأساسية في وجبة الإفطار والعشاء للمصريين، وقد بلغ سعر الكيلو منه اليوم 60.34 جنيهًا، وهو سعر يعكس استقرارًا واضحًا في الأسواق خلال الفترة الأخيرة، مما يمنح المواطنين نوعًا من الاطمئنان بشأن ثبات أسعار البقوليات، وسجل سعر الفول المجروش المعبأ 61 جنيهًا للكيلو.



سعر الدقيق المعبأ اليوم

يشهد الدقيق المعبأ استقرارًا ملحوظًا في الأسواق، إذ سجل سعر الكيلو اليوم 26.07 جنيهًا، ليبقى في متناول شريحة كبيرة من المستهلكين، ويؤكد استمرار الجهود الحكومية لضبط أسعار السلع الأساسية المرتبطة بالمخبوزات والمعجنات.

سعر زيت عباد الشمس والذرة اليوم

يعد الزيت من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك يوميًا في الطهي، وقد سجل زيت عباد الشمس (الأصناف المتنوعة) سعر 92.21 جنيه للتر، وذلك وفق آخر تحديث رسمي، وسجل سعر زيت الذرة 111 جنيها للتر.

أسعار السكر المعبأ اليوم

يحظى السكر المعبأ بأهمية كبيرة، نظرًا لكونه مكونًا أساسيًا في الاستخدامات المنزلية اليومية، حيث سجل سعر الكيلو اليوم 36.35 جنيهًا، ليستقر عند نفس مستوياته الأخيرة دون أي زيادات جديدة.



سعر العدس المعبأ

سعر العدس المعبأ اليوم يسجل 68.22 جنيه للكيلو.

سعر المكرونة المعبأة

سجلت أسعار المكرونة المعبأة اليوم 28.42 جنيه للكيلو، والمكرونة السائبة 27 جنيهًا للكيلو.