خدمات

من البيت .. خطوات استخراج جواز سفر مستعجل والأوراق المطلوبة وتكلفته

جواز سفر
جواز سفر
خالد يوسف

ارتفعت معدلات البحث عن خطوات استخراج جواز سفر «باسبور» مستعجل، حيث أتاحت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية التابع لوزارة الداخلية إمكانية إصدار أو تجديد جواز السفر في مصر 2025 عبر موقعها الإلكتروني، من خلال خطوات بسيطة هدفها تسهيل الإجراءات والاتجاه إلى الرقمية.
 

طريقة استخراج جواز سفر إلكتروني من بيتك

1- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية المصرية.

2- النقر على دليل الخدمات الحكومية واختيار خدمة «الهجرة والجنسية»، وهنا يتم تحويلك للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية.

3- إنشاء حساب جديد أو الدخول على حسابك إذا قمت بإنشائه سابقًا.

4- ابدأ في ملء البيانات المطلوبة لاستخراج جواز سفر إلكتروني.

5- تقديم الأوراق المطلوبة كما هو موضح أدناه.

6- يتم دفع رسوم الخدمة الإلكترونية عن طريق الدفع أونلاين.

7- يتم تحديد ميعاد استلام جواز السفر بناء على نوع الطلب المقدم، ولا يجوز استلامه إلا من صاحب مقدم الطلب فقط للتأكد من البيانات. 
 

طريقة عمل جواز سفر مستعجل لأول مرة

- في حال إصدار جواز سفر مستعجل لأول مرة، يتعين على المواطن التوجه إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامته.

- يسحب نموذج 29 جوازات ويقوم بملء البيانات المطلوبة بخط يد المواطن ذاته.

- يقدم الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز السفر إلى الموظف المختص ليتم مراجعتها.

- يدفع رسوم استخراج جواز السفر المستعجل ويستلم إيصال وينتظر المهلة المحددة لاستلام جواز السفر.

- جدير بالذكر أن استخراج جواز سفر فوري يكون في غضون يوما واحدا، واستخراج جواز سفر عادي يكون في غضون أسبوع.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر

1- بطاقة رقم قومي سارية لمن بلغ سن 16 عامًا.

2- شهادة الميلاد لمن هم أقل من 16 عامًا، الذين لم يتم إصدار بطاقة رقم قومي لهم بعد.

3- أصل شهادة المؤهل الدراسي مختومة إذا كان غير مثبت في بطاقة الرقم القومي.

4- عدد 3 صور شخصية ملونة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 6x4.

5- للطلبة والطالبات: يتم تقديم شهادة القيد الدراسي في المرحلة التعليمية المقيد بها.

6- للذكور: شهادة الجيش والموقف من التجنيد + 2 صورة.

7- للإناث: قسيمة زواج + 2 صورة من أجل إثبات اسم الزوج في جواز السفر.

8- للأطفال: أصل بطاقة الرقم القومي للأب + 2 صورة.

مدة استخراج جواز السفر المصري مستعجل

- 48 ساعة في حالة الطلب المستعجل.

- في نفس اليوم في حالة الطلب الفوري.

- أما في حالة الطلب العادي يستغرق ما بين 7: 15 يوماً كحد أقصى لاستلام الجواز.

تكلفة استخراج جواز سفر مستعجل

- برسوم قدرها 1450 جنيها، ويتمكن المواطن من الحصول على جواز السفر خلال 24 ساعة فقط. 

- بينما تكلفة استخراج جواز سفر عادي برسوم 900 جنيها، ويتم الحصول عليه في غضون 3 إلى 7 أيام عمل.

أماكن استخراج جواز السفر

يمكن للمواطن المصري استخراج جواز السفر داخل مصر من خلال مكاتب الجوازات والهجرة التابعة لمصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لوزارة الداخلية المصرية. على أن يتم الذهاب لمكتب الجوازات التابع للمنطقة السكنية كما هو مسجل في عنوان بطاقة الرقم القومي للمواطن.

كما يمكن التوجه لمصلحة الجوازات والهجرة بميدان العباسية لسكان الأقاليم والمحافظات، على أن يتم التوجه في أوقات العمل الرسمية وتسليم الأوراق المطلوبة للموظف المختص.

مدة صلاحية جواز السفر هي 7 سنوات من تاريخ الاستخراج أو التجديد.

خطوات استخراج جواز سفر جواز سفر مستعجل باسبور

هاني فرحات رفقة انغام
اضطرابات النوم
الشيبسي
فوائد غير متوقعة لتناول الجوافة
