مصرع 3 أشخاص في تسرب غاز داخل منزل بالمنيا

لقي أب واثنين من ابنائه مصرعهم إثر اشتباه في تعرضهم لاختناق ناتج عن تسرب غاز داخل منزلهم، بإحدى قرى مركز المنيا

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوصول محمود. ا. د كهربائي واثنين من أبنائه متوفين، إثر بالاختناق نتيجة تسرب غاز داخل المنزل بإحدى قرى مركز المنيا.

وعلى الفور، انتقلت قوة من الشرطة إلى المستشفى، وتم التحفظ على الجثامين بثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف الجهات المختصة، كما جرى تحرير محضرا بالواقعة

وأمرت الجهات المختصة التحقيق، وقررت انتداب الطب الشرعي لإعداد تقرير يوضح السبب الدقيق للوفاة، وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، فيما تكثف الجهات المعنية جهودها للوقوف على ملابسات الحادث بالكامل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.