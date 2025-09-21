مع انطلاق العام الدراسي.. تحذير من الوجبات السريعة تضعف الذاكرة خلال أيام قليلة

مع انطلاق الموسم الدراسي، يتهافت الطلبة في الجامعات والتلاميذ في المدارس، على الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، كذلك تعتمد بعض الامهات على الوجبات السريعة نتيجة ريتم اليوم ما بين المدرسة والدروس، دون أن يخطر ببالهن أنهن يرتكبن خطأ كبيرا في حق الابناء.

أحذر خطر البرجر والبطاطس المقلية

يعتقد البعض أن تأثير الأطعمة السريعة يقتصر على زيادة الوزن أو مشاكل الجهاز الهضمي، لكن أثبتت إحدى الدراسات التي نشرت على موقع New Atlas " أن تناول الوجبات الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يضر الذاكرة بسرعة ملحوظة.

وأكد الباحثون أن ذلك الضرر قد يصل إلى أيام، فالدماغ، الذي يعتمد على توازن دقيق في نشاط خلاياه لحفظ المعلومات ومعالجة الأحداث، يتأثر مباشرة عند الإفراط في تناول البرجر، البطاطس المقلية، والحلويات الغنية بالدهون، هذه النتائج تدق ناقوس الخطر أمام كل امرأة تهتم بصفاء ذهنها وصحتها العقلية.

خطر الوجبات السريعة على الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومات

أكد الباحثون أن الدهون المشبعة لا تؤثر فقط على الجسم والقلب، بل تمتد آثارها إلى الدماغ، حيث تغير طريقة عمل الخلايا العصبية المسؤولة عن الذاكرة والتعلم، وهذا الاضطراب في التواصل العصبي يؤدي إلى ضعف قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها بكفاءة.

وأضاف الباحثون، أن تأثير الأطعمة السريعة يظهر بسرعة أكبر مما كان يعتقد، وهذا يشكل تحديًا للمرأة العاملة أو الأم التي تحتاج إلى طاقة ذهنية وصفاء تركيز لإدارة مسؤولياتها اليومية، وكذلك الأبناء، حيث أن اعتماد هذه الوجبات بشكل متكرر، حتى لبضعة أيام، قد يضعف من قدرتك على التذكر والتخطيط بوضوح، ويجعل العقل أقل إدراكا وتفتحاً.

البدائل الصحية للوجبات السريعة

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن الاستمرار في تناول وجبات غنية بالدهون المشبعة لا يضعف الذاكرة فقط على المدى القصير، بل يمكن أن يكون عاملًا مساهمًا في أمراض أكثر خطورة مثل الخرف أو الزهايمر عند التقدم في العمر.

وقدم الباحثون في الدراسة، بعض البدائل الصحية الممكنة، وجاءت كالتالي:

ـ الفشار أو الذرة بديل صحي غني بالألياف، ويمكن تحضيره في المنزل لتقليل الدهون والسكر المضاف.

ـ الفواكه المجففة أو الطازجة، وأعواد الخضار مع الحمص، تقدم سكريات طبيعية وألياف بدلًا من الحلوى المصنعة.

ـ المكسرات، خيار غني بالألياف والبروتين، مثل اللوز، خاصة عند تغطيته بالشوكولاتة الداكنة.

ـ الزبادي اليوناني والعادي مع الفاكهة أو رشة عسل، يوفر بروتينًا وحلاوة بدون سكر مضاف، بخلاف الزبادي المنكه جاهزًا.