شراكة استراتيجية شاملة.. تفاصيل لقاء وزير الاستثمار برئيس سنغافورة
الغندور: أزمات الزمالك قبل القمة “مقصودة أم صدفة؟”
محافظ أسوان يقدم واجب العزاء لأسرة الفقيد نوبي بشركةمياه الشرب والصرف الصحي
الأمم المتحدة: الاعترافات الدولية المتتالية بفلسطين خطوة مهمة نحو حل الدولتين
بتوع فبركة.. خالد الغندور يرد على أنباء حذف شيكو بانزا صورة انضمامه للزمالك
تراجع أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية
تصفيات كأس العالم.. موعد مباراتي منتخب مصر أمام جيبوتي وغينيا بيساو
أيهما أفضل الصلاة في أول وقتها منفردا أم في آخر وقتها جماعة؟.. الإفتاء ترد
أول تعليق من نتنياهو على اعتراف بريطانيا وكندا واستراليا بالدولة الفلسطينية
بن جفير: سأقدم اقتراحا لفرض السيادة على الضفة الغربية في اجتماع الحكومة المقبل
الرئيس السيسي يوجه برد مشروع قانون الإجراءات الجنائية إلى مجلس النواب
رئيس الكنيست الإسرائيلي يدين الاعتراف بالدولة الفلسطينية: ستامر اختار العار
خدمات

مع انطلاق العام الدراسي.. تحذير من الوجبات السريعة تضعف الذاكرة خلال أيام قليلة

خالد يوسف

مع انطلاق الموسم الدراسي، يتهافت الطلبة في الجامعات والتلاميذ في المدارس، على الأطعمة الجاهزة والوجبات السريعة، كذلك تعتمد بعض الامهات على الوجبات السريعة نتيجة ريتم اليوم ما بين المدرسة والدروس، دون أن يخطر ببالهن أنهن يرتكبن خطأ كبيرا في حق الابناء.

أحذر خطر البرجر والبطاطس المقلية

يعتقد البعض أن تأثير الأطعمة السريعة يقتصر على زيادة الوزن أو مشاكل الجهاز الهضمي، لكن أثبتت إحدى الدراسات التي نشرت على موقع New Atlas " أن تناول الوجبات الغنية بالدهون المشبعة يمكن أن يضر الذاكرة بسرعة ملحوظة.

وأكد الباحثون أن ذلك الضرر قد يصل إلى أيام، فالدماغ، الذي يعتمد على توازن دقيق في نشاط خلاياه لحفظ المعلومات ومعالجة الأحداث، يتأثر مباشرة عند الإفراط في تناول البرجر، البطاطس المقلية، والحلويات الغنية بالدهون، هذه النتائج تدق ناقوس الخطر أمام كل امرأة تهتم بصفاء ذهنها وصحتها العقلية.

خطر الوجبات السريعة على الذاكرة والاحتفاظ بالمعلومات

أكد الباحثون أن الدهون المشبعة لا تؤثر فقط على الجسم والقلب، بل تمتد آثارها إلى الدماغ، حيث تغير طريقة عمل الخلايا العصبية المسؤولة عن الذاكرة والتعلم، وهذا الاضطراب في التواصل العصبي يؤدي إلى ضعف قدرة الدماغ على الاحتفاظ بالمعلومات ومعالجتها بكفاءة.

وأضاف الباحثون، أن تأثير الأطعمة السريعة يظهر بسرعة أكبر مما كان يعتقد، وهذا يشكل تحديًا للمرأة العاملة أو الأم التي تحتاج إلى طاقة ذهنية وصفاء تركيز لإدارة مسؤولياتها اليومية، وكذلك الأبناء، حيث أن اعتماد هذه الوجبات بشكل متكرر، حتى لبضعة أيام، قد يضعف من قدرتك على التذكر والتخطيط بوضوح، ويجعل العقل أقل إدراكا وتفتحاً.

البدائل الصحية للوجبات السريعة

وأشار الباحثون أيضًا إلى أن الاستمرار في تناول وجبات غنية بالدهون المشبعة لا يضعف الذاكرة فقط على المدى القصير، بل يمكن أن يكون عاملًا مساهمًا في أمراض أكثر خطورة مثل الخرف أو الزهايمر عند التقدم في العمر.

وقدم الباحثون في الدراسة، بعض البدائل الصحية الممكنة، وجاءت كالتالي:

ـ الفشار أو الذرة بديل صحي غني بالألياف، ويمكن تحضيره في المنزل لتقليل الدهون والسكر المضاف.

ـ الفواكه المجففة أو الطازجة، وأعواد الخضار مع الحمص، تقدم سكريات طبيعية وألياف بدلًا من الحلوى المصنعة.

ـ المكسرات، خيار غني بالألياف والبروتين، مثل اللوز، خاصة عند تغطيته بالشوكولاتة الداكنة.

ـ الزبادي اليوناني والعادي مع الفاكهة أو رشة عسل، يوفر بروتينًا وحلاوة بدون سكر مضاف، بخلاف الزبادي المنكه جاهزًا.

انطلاق العام الدراسي الوجبات السريعة خطر الأطعمة الجاهزة خطر البرجر والبطاطس المقلية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الزعتر؟

محافظ الشرقية ورئيس جامعة الزقازيق يتفقدان أعمال إنشاء مستشفى السلام

بالضفائر.. عبير صبرى تلفت الأنظار في أحدث إطلالة

القوات المسلحة تنظم زيارات لطلاب المنصورة وبني سويف للأكاديمية العسكرية ومصانع الوطنية للأسمنت

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: زيارة ملك إسبانيا.. روعة التوقيت

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

