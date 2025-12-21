وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن استقرار وأمن السودان يمثلان جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، مشددا على ضرورة تحقيق التهدئة والتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق نحو وقف شامل لإطلاق النار في السودان.

وأوضح الوزير عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي بمشاركة وزير خارجية جنوب السودان، أهمية إطلاق عملية سياسية سودانية شاملة لا تقصي أي طرف، بما يضمن الحفاظ على وحدة الدولة السودانية ومؤسساتها، داعيا إلى تهدئة الأوضاع في المناطق الحدودية بالسودان وجنوب كردفان.

وفيما يتعلق بملف المياه، شدد وزير الخارجية على رفض مصر القاطع لأي تهديد وجودي لأمنها المائي، مؤكدا أن الأمن المائي المصري خط أحمر لا يمكن التساهل أو المساس به.

كما أكد ضرورة الالتزام بمبادئ القانون الدولي، وعلى رأسها الإخطار المسبق وعدم التسبب في أي ضرر لدول حوض النيل.