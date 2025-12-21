تصريح عاجل من وزير الخارجية بشأن المرحلة الثانية من اتفاق السلام بغزة

أكد الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، ان الأمور تسير بشكل جيد وإيجابي ونأمل ان يتم في الوقت المقبل اعلان الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

واضاف الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن الشرطة الفلسطينية ستكون مسؤولة عن انفاذ القانون في قطاع غزة.

وتابع الدكتور بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، أننا نعول على الرئيس الامريكي دونالد ترامب للانخراط في المرحلة المقبلة من اتفاق غزة ومنع خطر انتهاكات الطرف الاسرائيلي لاتفاق غزة.