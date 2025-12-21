عبد العاطي: لا خلافات لمصر مع دول حوض النيل سوى واحدة.. ومنفتحون على التعاون وتعديل الاتفاق الإطاري

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر لا تواجه أي مشكلات مع دول حوض النيل، باستثناء دولة واحدة فقط، مشددًا على أن القاهرة منفتحة على العمل والتعاون مع جميع دول الحوض بما يحقق المصالح المشتركة.

مصر حريصة على تحقيق المنافع لدول حوض النيل

وأوضح الوزير خلال مؤتمر صحفي أن الدولة المصرية حريصة على تعظيم الاستفادة من الآليات الإقليمية القائمة، بما يخدم ويعود بالنفع على جميع دول حوض النيل، في إطار من التعاون والتشاور واحترام المصالح المتبادلة.

وأشار إلى أن مصر ترحب بأي أفكار أو مقترحات من شأنها تعديل الاتفاق الإطاري، ليصبح قاعدة أساسية للتشاور والتنسيق بين دول الحوض، بما يضمن مشاركة الجميع في اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة الموارد المائية، ويحقق الأمن المائي والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة.

حقوق الدول

وأكد وزير الخارجية أن موقف مصر ثابت وقائم على الحوار والتعاون، ورفض أي إجراءات أحادية من شأنها الإضرار بحقوق الدول الأخرى أو تهديد الاستقرار الإقليمي.