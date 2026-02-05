«الليلة الكبيرة» يحافظ على سحره بعد 60 عاما ويبهر الجمهور من جديد

أكد أسامة محمد علي، مدير مسرح العرائس، أن عرض «الليلة الكبيرة» قُدِّم بنسخته الأصلية احترامًا لحقوق الملكية الفكرية، وحفاظًا على القيمة الفنية التي أبدعها كبار رموز الفن المصري، وهم الشاعر صلاح جاهين، والملحن سيد مكاوي، ومصمم العرائس ناجي شاكر، والمخرج صلاح السقا.

وأوضح، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، أن العرض خضع لمعالجة تقنية في طريقة تقديمه ليتناسب مع التنقل والعروض الخارجية، حيث تم الاعتماد على «الأداء الأرضي» بدلًا من «الباسارل الإنشائي» الضخم، بما يسهل الوصول إلى الأطفال والأسر في مختلف الأقاليم المصرية.

ووصف مدير مسرح العرائس ردود أفعال الجمهور على العرض بالمتحف بأنها «مبهجة»، مشيرًا إلى أن الأسر المصرية والأجانب حرصوا على التجمع لمتابعة العرض فور انطلاق موسيقاه.

وأضاف أن «الليلة الكبيرة»، رغم مرور أكثر من 60 عامًا على تقديمه، لا يزال يحتفظ بسحره الخاص القادر على جمع الجد والأب والحفيد في تجربة فنية واحدة، ما يجعله إرثًا ثقافيًا حيًا يعبر عن الهوية المصرية وتفاصيل المولد الشعبي.

وكشف أسامة محمد علي عن خطة مسرح العرائس خلال الفترة المقبلة، والتي تستهدف رفع الوعي المجتمعي عبر تقديم عروض جديدة تناقش قضايا معاصرة وتاريخية، من بينها عرض «أكتوبر الذهبي» الذي يتناول بطولات حرب أكتوبر للأطفال بأسلوب مبسط، و«ذات الرداء الأحمر» بمعالجة عصرية تحذر من مخاطر الاستخدام غير الآمن لوسائل التواصل الاجتماعي لدى المراهقين، إلى جانب عروض فانتازيا ومقتبسة من الأدب العالمي مثل «مروان وحبة الرمان» و«قطرة ندى».