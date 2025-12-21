الخارجية: نراهن على دور أمريكا لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للإسراع بالمرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج إن مصر تعوّل على انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقف انتهاكات الطرف الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدًا أهمية التزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق حفاظًا على الاستقرار في المنطقة.

التصاعد المستمر في وتيرة الاستيطان

وأعرب الوزير عن قلق مصر البالغ إزاء التصاعد المستمر في وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية، محذرًا من تداعياته الخطيرة على فرص السلام وحل الدولتين.

وأشار إلى أن القاهرة تأمل في الإعلان عن الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر يناير، موضحًا أن هذه المرحلة تتضمن استحقاقات محورية، من بينها الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، وحصر السلاح، وتشكيل مجلس سلام، إلى جانب نشر قوة دولية لدعم الأمن والاستقرار.

الأمن للشعب الفلسطيني

وشدد وزير الخارجية على استمرار الجهود المصرية بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين لدفع مسار التهدئة وضمان تنفيذ الاتفاق بما يحقق الأمن للشعب الفلسطيني ويحافظ على استقرار المنطقة.