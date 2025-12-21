تقارير إعلامية: الناتو يطالب ترامب بالضغط على بوتين لإبرام اتفاق سلام

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" مارك روته، نريد من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإبرام اتفاق سلام.

وفي وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل عن "الكرملين" أن بوتين مستعد لإيضاح الموقف الروسي بصدق لكن لن يقبل بأي إملاءات.

كما أشار "الكرملين" إلى أن بوتين مستعد للحوار مع ماكرون في حال توفرت الإرادة السياسية المتبادلة.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريح صحفي، إن موسكو تنظر بإيجابية إلى أي خطوات من شأنها إعادة فتح قنوات التواصل، مشيرًا إلى أن الرئيس بوتين سبق أن أكد استعداده للحوار مع ماكرون.