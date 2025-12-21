وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة

قال الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إن مصر تعول على انخراط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الانتهاكات التي يرتكبها الطرف الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذلك خلال مؤتمر صحفي بمشاركة نظيره بجنوب السودان.



وأعرب الوزير عن قلق القاهرة البالغ إزاء التصاعد المتواصل في وتيرة الاستيطان بالضفة الغربية، محذرا من تداعياته الخطيرة على فرص الاستقرار وحل الدولتين.



كما أعرب عن أمل مصر في الإعلان عن الدخول في المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة خلال شهر يناير، بما يسهم في تثبيت التهدئة وتخفيف معاناة المدنيين.

كما أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، أن استقرار وأمن السودان يمثلان جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر، مشددا على ضرورة تحقيق التهدئة والتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد الطريق نحو وقف شامل لإطلاق النار في السودان.