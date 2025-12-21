قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
التصريح بدفن جثة ممرضة لقيت مصرعها أسفل قطار بالقليوبية
حكم نهائي.. تأييد حبس هدير عبد الرازق سنة بتهمة دهس عامل
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من شبورة وأمطار في هذه المناطق
وزير الخارجية: نعول على ترامب لوقف انتهاكات إسرائيل وندعو للانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة
صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك
إقرار المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بـحكم القضاء الإداري.. غدا
كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت
تراجع سعر الدولار في البنك المركزي اليوم
90 % من المحال العامة غير مرخصة.. برلماني يعلن مفاجأة ويطالب رد التنمية المحلية
وزير الخارجية: استقرار السودان جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي والمائي
تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة
محمد صلاح يبحث عن إنجاز في بطولة الأمم الأفريقية بالمغرب
توك شو

صناعة الملابس تحذر من البالة: تهديد للمصانع المحلية ومخاطر صحية على المستهلك

محمد البدوي

حذّر الدكتور محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، من التأثير السلبي للتوسع الكبير في منافذ بيع ملابس «البالة» على سوق الملابس المحلي، كاشفًا عن تقدم الغرفة بشكوى رسمية إلى الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصناعة، لبحث تداعيات هذه الظاهرة على الصناعة الوطنية.

تهريب الملابس الجاهزة الجديدة 

وأوضح عبد السلام، خلال مداخلة تلفزيونية ببرنامج «المصري أفندي» على قناة «الشمس 2»، أن القوانين السابقة كانت تسمح للمصريين العاملين بالخارج بإدخال كميات محددة من الملابس للاستخدام الشخصي، إلا أن هذا الاستثناء تحوّل إلى بوابة لتهريب الملابس الجاهزة الجديدة تحت غطاء الملابس المستعملة، بهدف التهرب من الجمارك والضرائب.

الأضرار الاقتصادية والصحية 

وأشار إلى أن منافذ بيع «البالة» انتشرت بصورة لافتة في مختلف المحافظات والمدن الكبرى، مؤكدًا أن الاجتماعات التي عُقدت بين الغرفة والجهات المعنية، وعلى رأسها مصلحتا الجمارك والضرائب، تناولت الأضرار الاقتصادية والصحية المحتملة لدخول الملابس المستعملة، والتي قد تشكل خطرًا على صحة المواطنين.

صناعة الملابس في مصر 

وفي المقابل، شدد رئيس الغرفة على التطور الكبير الذي شهدته صناعة الملابس في مصر خلال السنوات الأخيرة، سواء من حيث عدد المصانع أو حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكدًا أن المنتج المصري بات قادرًا على تلبية احتياجات جميع فئات المجتمع بمستويات سعرية متنوعة.

توفير عروض وتخفيضات موسمية

وأضاف أن المصانع المحلية تنتج ملابس تناسب مختلف الشرائح، من الفئات الأقل دخلًا وحتى الطبقة العليا، مع توفير عروض وتخفيضات موسمية تصل إلى 50% مرتين سنويًا، في الصيف والشتاء، بما يخفف العبء عن المستهلك، خاصة في مواسم المدارس والأعياد.

 ضبط السوق وحماية الصناعة

يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه مصلحة الجمارك عن تقليص الحد الأقصى المسموح بدخوله من الملابس المستعملة تحت بند «الاستخدام الشخصي» للمصريين العائدين من الخارج، ليصل إلى 150 كيلوجرامًا سنويًا لكل فرد، في خطوة تهدف إلى ضبط السوق وحماية الصناعة المحلية.

