ضربة واحدة أنهت حياته.. تحريات الأمن تكشف لغز قتل أخ لشقيقه بالبدرشين
انتحلت صفة طبيبة تجميل.. مستريحة أجنبية تنصب على المواطنين في الشيخ زايد
وقعت على القهوة وهشمت 3 سيارات.. تفاصيل جديدة في حادث سقوط تريلا من أعلى دائري ترسا
بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"
بعد إخلاء سبيله ..إبراهيم سعيد من مدرجات التتش لـ برش القسم | القصة الكاملة
نواب الشيوخ يرحبون بتغليظ عقوبات سرقة الكهرباء.. ومطالب بتقنيات حديثة لكشفها
ملتقى التفسير بالجامع الأزهر يناقش الحديث عن وجوه الإعجاز في خلق الضفادع.. اليوم
قرار وزاري .. حركة تنقلات وتكليفات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزة المدن
طرد وهدف قاتل وتدخل الـ var.. لقطات مثيرة بلقاء الزمالك والحرس
المحافظات تشن حملات تموينية مكثفة لضبط الأسواق وحماية المواطنين.. تفاصيل
الرئيس السيسي يوجه بزيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض أعباء الدين
محمد صلاح في أحدث ظهور من مران المنتخب.. شاهد
تحقيقات وملفات

بلطجة بالسلاح الأبيض في قلب بنها| تشويه شاب داخل محل ملابس وصراخ أم: "مش هسيب حق ابني"

الشاب حسن أحمد حسن
ياسمين القصاص

شهد شارع كلية التجارة بمدينة بنها واقعة اعتداء خطيرة، بعدما أقدم بلطجي يدعى رامي صدقي، وبرفقته عدد من زملائه، على الاعتداء على شاب يدعى حسن أحمد حسن، على خلفية خلافات سابقة بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، قالت مروة عبد الكافي، والدة الشاب حسن أحمد حسن:  "الولد اللي زي القمر دا يبقي حسن ابني اللي بوظو وشه بالمطا*وي وبهدلوه وعملوله قطع فالوريد علشان يعيش عاجز ميعرفش يمشي علي رجله تاني".

وأضافت عبد الكافي- خلال صفحتها على "فيس بوك": "ابني دا في مدرسه انترناشونال مثقف ومتفوق وشاطر وذكي جدااا بشهاده كل المدرسين بتوعه، قسما بالله ياحسن ماهسيب حقك وهقلب الدنيا كلها وصوتي هيوصل للرئيس عبد الفتاح السيسي ولكل حد مسؤول فالبلد".

وتابعت: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم يارب تشوفو ولادكم جثث تحت القطار باذن الله تلموهم اشلاء عيل عيل كدا".

 وبحسب شهود عيان، قام المتهمون بإنزال الشاب بالقوة من سيارة سوزوكي أجرة، وكانت نواياهم واضحة في التعدي عليه.

وحاول المجني عليه الهروب والاحتماء بنفسه من خلال الدخول إلى محل ملابس يحمل اسم "سفاري" بشارع كلية التجارة، إلا أن المتهم لحق به داخل المحل واعتدى عليه بعنف شديد.

إصابات خطيرة وحالة رعب

وأسفر الاعتداء عن إصابة الشاب بعدة جروح في مناطق متفرقة من جسده، ما تسبب في حالة من الذعر بين العاملين والمتواجدين داخل المحل.

وعقب الواقعة، سارع أصحاب المحل بمساعدة المصاب وإخراجه من المكان حفاظا على سلامته وعلى سمعة المحل. وتم نقله إلى مستشفى الإيمان الخيري ببنها، حيث تم تحرير تقرير طبي أفاد بما يلي:

 - جرح قطعي بالجهة اليسرى من الوجه

 - جرح قطعي أسفل العين اليمنى

 - جرح قطعي أعلى الساق اليمنى

 - كدمات وسحجات متفرقة بالجسم

 - وقد تم تقديم الإسعافات اللازمة وخياطة الجروح.

بلاغ رسمي وغموض حول المصير

تم تحرير بلاغ نجدة بالواقعة من قِبل جدة المجني عليه، إلا أن الغموض لا يزال يحيط بمصير الشاب المعتدى عليه، حيث لم يتم حتى الآن التوصل إلى مكانه، ما أثار حالة من القلق الشديد بين أسرته وأهالي المنطقة.

مطالبات بضبط المتهمين

وتشير المعلومات إلى أن المتهم رامي صدقي مقيم بشارع 6 أكتوبر بمنطقة كفر السرايا أمام الآثار. 

وفي هذا السياق، يطالب الأهالي بسرعة تدخل الجهات المعنية لضبط المتهمين وتقديمهم للعدالة، وإعادة الأمن إلى الشارع الذي شهد هذه الواقعة الخطيرة.

 

