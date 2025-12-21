قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
16 ملفًا .. اختفاء مُفاجئ لوثائق «إبستين» يُثير الجدل داخل وزارة العدل الأمريكية
ما هو دعاء أول ليلة من رجب؟.. ردّد 5 كلمات الآن ليبدأ قدرك الأجمل
إعلان نتيجة جولة الإعادة بـ55 دائرة بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب .. الخميس
«الشيوخ» يناقش تطوير الصناعة الوطنية ودعم المشروعات المتوسطة .. اليوم
«الجعايدي»: «بن رمضان» رقم 1 بمنتخب تونس.. وتراجع مستواه بعد كأس العالم للأندية «طبيعي»
عرض قطري كبير لجراديشار.. واللاعب يشترط 1.5 مليون دولار للرحيل عن الأهلي
حزن وألم في سوهاج .. تشييع جثمان الطفلة «آية» بعد وفاتها بتسمم غذائي
مدرب أنجولا السابق: منتخب مصر سيفوز على زيمبابوي.. والمباريات الافتتاحية نقطة الانطلاق
لغز اختفاء «محمود تويوتا» بسوهاج مستمر.. والزوجة تناشد المحافظ ومدير الأمن: رجعولي جوزي
مُقاتلات مجهولة تحلق بسماء دير الزور.. أكثر من 70 هدفًا لداعش تحت القصف الجوي
«الغندور»: «توروب» يرفض رحيل محمد شكري عن الأهلي .. لهذا السبب
بيراميدز يجهز عرضًا لضم ناصر ماهر من الزمالك.. واللاعب يوافق بشكل مبدئي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الحكم على المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور.. الأربعاء

الحكم على المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
الحكم على المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور
إسلام دياب

تصدر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، الأربعاء المقبل 24 ديسمبر 2025، الحكم على المتهمة بسب وقذف الفنان محمد نور، على خلفية اتهامها بارتكاب جريمة السبّ والقذف عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عقب شكوى تقدم بها الفنان.

تفاصيل القضية 
 

وجاءت التحقيقات في القضية رقم 6800 لسنة 2025 إداري المعادي والمقيدة برقم 2674 لسنة 2025 حصر تحقيق، أن المشكو في حقها قامت باستخدام حسابها الشخصي على موقع "فيسبوك" يحمل اسم dr.lobna_fouad_mahmoud_gouda، في نشر منشورات تضمنت عبارات مسيئة للمجني عليه، مما تسبب له في أضرار نفسية وأدبية ومادية بالغة، وفق ما ورد في أقواله وتحقيقات الجهات المختصة.

وبمواجهة المتهمة في التحقيقات أنكرت الاتهامات، مؤكدة أن الحساب المذكور لا يخصها، غير أن تحريات إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أكدت أن الحساب الإلكتروني محل الواقعة يعود إليها، وأنها هي المستخدمة الفعلية له.

وبناءً على ما انتهت إليه التحقيقات وتحريات الأجهزة الأمنية، أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمة إلى المحكمة الاقتصادية المختصة، لمحاكمتها عما نسب إليها من اتهامات تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر عبارات من شأنها المساس بسمعة الغير.

المحكمة الاقتصادية بالقاهرة المحكمة الاقتصادية متهمة السبّ والقذف الفنان محمد نور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمو

نوبة هيسترية حادة.. محمد رشوان يرصد تفاصيل حالة لاعب بيراميدز

إشعال

التحقيق في إشعال شقيق ناصر البرنس النيران في نفسه بالشيخ زايد

موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025

بعد بيان وزارة المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025 رسميًا

أمطار

تحت الصفر .. تحذير رسمي من الأرصاد

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

رفع الحد الأدنى للمعاشات أبرزها.. 4 قرارات حكومية مرتقب تطبيقها مع أول أيام 2026

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. تراجع مفاجئ في سعر الذهب اليوم السبت

قناة مفتوحة تعلن نقل كل مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف التردد

ببلاش شاهد مباريات كأس الأمم الأفريقية.. اعرف تردد القناة

شركة الأهلي لكرة القدم

صدى البلد يكشف .. عقد رعاية تاريخي للأهلي في 4 مواسم

ترشيحاتنا

هدير عبد الرازق

22 ديسمبر.. محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق وأوتاكا لاتهامهما في فيديوهات مخلة

المتهمة

حبس سيدة لاتهامها بانتحال صفة طبيبة وإدارتها عيادة تجميل بدون ترخيص

سارة خليفة

محاكمة سارة خليفة في قضية تصنيع المخدرات.. غدًا

بالصور

بوكيهات ورد ولافتات ترحيبية.. لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين
لقطات من حفل تامر حسني في قصر عابدين

من تظبيط المزاج لصحة العظام.. زيت مهمل يمتلك فوائد خارقة

تحسين المزاج
تحسين المزاج
تحسين المزاج

فيديو

طارق الشناوى

ميستحقش النقد .. طارق الشناوى عن فيلم «الست»: لازم يتشاف بهدوء |خاص

اروى جودة

أروى جودة: مكنتش متخيلة فرحة الناس بيا وانتظروا صور فرحى فى إيطاليا |خاص

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الأفريقية

القوات المسلحة بالتعاون مع وزارة الخارجية تنظم دورة تدريبية للكوادر من الدول الإفريقية| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يارب.. عام أكثر سعادة

الشيخ ابو بكر أحمد مفتي الهند

الشيخ أبو بكر أحمد يكتب: مسيرة علماء أهل السنّة في خدمة لغة القرآن

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

المزيد