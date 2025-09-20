جنون القوطة| سبب ارتفاع سعر الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، ارتفاعا في أسعار الخضروات، وشهدت أسعار الطماطم، ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أصاب المواطنين بالقلق، خاصة انها تمثل إحدى السلع الأساسية في كل بيت، حيث قفز سعر الكيلو حوالي 10 جنيهات ليصل إلى 15 جنيهًا، بعدما كان سعرها 5 جنيهات فقط.



سبب ارتفاع أسعار الطماطم

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، قائلا: إن فواصل العروات سبب رئيسي في ارتفاع أسعار بعض الخضروات، خاصة الطماطم، وطبيعي أنها ترفع في هذا التوقيت من كل عام.



وتوقع «أبو صدام»، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة بنسبة 20%، وكذلك بعض المنتجات الزراعية الأخرى كالخيار والبطاطس.



موعد انخفاض أسعار الطماطم

أوضح «نقيب الفلاحين» موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق، مؤكدا أن أسعار الطماطم ستبدأ في التراجع في مطلع شهري نوفمبر وديسمبر، بعد ظهور العروة الجديدة بالأسواق، ليعود سعر الكيلو إلي 5 جنيها مرة أخري.

وأضاف: «في جميع الأحوال المرأة المصرية ذكية وتعرف متى تخزن الطماطم، وتستفيد بها وقت ارتفاع الأسعار».



وأكد أبو صدام، أن أقصى سعر ستصل إليه الطماطم هو 20 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين بشكل كامل، ولا توجد أي أزمة في المحصول، مضيفًا أن التغيرات في الأسعار تظل مرتبطة بالدورات الزراعية الطبيعية فقط.



قائمة أسعار الخضروات في سوق العبور

- الطماطم تتراوح بين 7 إلى 12 جنيهًا.

- البطاطس تتراوح ما بين 5 جنيهات و12 جنيها.

- البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- البصل الأبيض يتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

- الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيه.

- الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

- الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12جنيهًا.

- سعر الملوخية تتراوح بين 6 و7 جنيهات.

- الخيار الصوب يتراوح بين 9 و15 جنيهات.

- الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

- فلفل ألوان: من 20 إلى 30 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البامية من 20 إلى 40 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15جنيها.

- سجل سعر كيلو الزيتون تفاحي 55 إلى 65 جنيهاً.