قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تشكيل قمة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي
خسائر الشحن في السيارات الكهربائية.. الأسباب والحلول
اللجنة المشرفة تدعو الأطباء للتصويت في انتخابات التجديد النصفي
حكم قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة.. الإفتاء تجيب بالدليل والطريقة
روسيا تشن هجوما واسع النطاق .. وزيلينسكي يشير لـ "ذخيرة عنقودية"
قانون العمل الجديد.. بند خاص لمواجهة التحرش| اعرف العقوبات
مهيب عبدالهادي: فيريرا يتمسك بالزمالك ويرفض عرضا أوروبيا
جيش الاحتلال يهاجم البنى التحتية بغزة وسط أزمة إنسانية خانقة
4 حالات يحق فيها للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر الأصلي
تعرف على موعد انتخابات الأهلي المقبلة
شيكو بانزا غاضب من الزمالك .. تعرف على السبب
الأمم المتحدة: لا توجد دولة قادرة وحدها على مواجهة الإرهاب والمناخ
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

جنون القوطة| سبب ارتفاع سعر الطماطم بالأسواق.. وهذا موعد انخفاضها

طماطم
طماطم
خالد يوسف

شهدت أسعار الخضروات والفاكهة، ارتفاعا في أسعار الخضروات، وشهدت أسعار الطماطم، ارتفاعًا كبيرًا خلال الآونة الأخيرة، وهو ما أصاب المواطنين بالقلق، خاصة انها تمثل إحدى السلع الأساسية في كل بيت، حيث قفز سعر الكيلو حوالي 10 جنيهات ليصل إلى 15 جنيهًا، بعدما كان سعرها 5 جنيهات فقط.
 

سبب ارتفاع أسعار الطماطم 

كشف حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، عن أسباب ارتفاع أسعار الطماطم، قائلا: إن فواصل العروات سبب رئيسي في ارتفاع أسعار بعض الخضروات، خاصة الطماطم، وطبيعي أنها ترفع في هذا التوقيت من كل عام.


وتوقع «أبو صدام»، ارتفاع أسعار الطماطم خلال الفترة المقبلة بنسبة 20%، وكذلك بعض المنتجات الزراعية الأخرى كالخيار والبطاطس.
 

موعد انخفاض أسعار الطماطم

أوضح «نقيب الفلاحين» موعد انخفاض أسعار الطماطم بالأسواق، مؤكدا أن أسعار الطماطم ستبدأ في التراجع في مطلع شهري نوفمبر وديسمبر، بعد ظهور العروة الجديدة بالأسواق، ليعود سعر الكيلو إلي 5 جنيها مرة أخري.

وأضاف: «في جميع الأحوال المرأة المصرية ذكية وتعرف متى تخزن الطماطم، وتستفيد بها وقت ارتفاع الأسعار».


وأكد أبو صدام، أن أقصى سعر ستصل إليه الطماطم هو 20 جنيهًا للكيلو خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن الإنتاج المحلي يكفي احتياجات المواطنين بشكل كامل، ولا توجد أي أزمة في المحصول، مضيفًا أن التغيرات في الأسعار تظل مرتبطة بالدورات الزراعية الطبيعية فقط. 
 

قائمة أسعار الخضروات في سوق العبور

- الطماطم تتراوح بين 7 إلى 12 جنيهًا.

- البطاطس تتراوح ما بين 5 جنيهات و12 جنيها.

- البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

- البصل الأبيض يتراوح بين 8 إلى 12 جنيها.

- الكوسة تتراوح بين 13 و17 جنيه.

- الباذنجان البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

- الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

- الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 8 جنيهات و12جنيهًا.

- سعر الملوخية تتراوح بين 6 و7 جنيهات.

- الخيار الصوب يتراوح بين 9 و15 جنيهات.

- الخيار البلدي يتراوح بين 6 و10 جنيهات.

- فلفل ألوان: من 20 إلى 30 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو البامية من 20 إلى 40 جنيهًا.

- سجل سعر كيلو الثوم من 30 إلى 60 جنيهاً.

- سجل سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15جنيها.

- سجل سعر كيلو الزيتون تفاحي 55 إلى 65 جنيهاً.

جنون القوطة سعر الطماطم أسعار الخضروات نقيب الفلاحين السلع الأساسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتوفي

مصرع طالب جامعي في حادث تصادم بشبين القناطر

أسعار الدواجن

البانيه نزل 40 جنيها.. تراجع أسعار الدواجن بالأسواق اليوم السبت 20-9-2025

إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

فتح إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025.. الأوراق المطلوبة والفئات المستحقة

حسين الجوهري

قصة مؤثرة لشاب مصري توفى بعد ساعات من سفره للإمارات

العام الدراسي الجديد

قرارات تطبق لأول مرة بجميع المدارس في العام الدراسي الجديد .. تفاصيل

الملك عبدالله وبجواره فيصل بن الحسين

فيصل بن الحسين يؤدي اليمين الدستورية نائبا لملك الأردن

الديون

الافتاء توضح أمورا تسبب قلة البركة فى المال وكثرة الديون

الطفل ياسين

محاكمة المتهم في قضية الطفل ياسين.. تشديدات أمنية بمحيط محكمة إيتاي البارود

ترشيحاتنا

الهجوم الإسرائيلي على قطر

قطر تسلم رسالة إلى منظمة الطيران المدني الدولي بشأن الاعتداء الإسرائيلي

علم روسيا

روسيا: قرار الأمم المتحدة استفزازي وعقوبات إيران لا علاقة لها بالدبلوماسية

ترامب

أرقام متناقضة بشأن رهائن غزة.. ترامب: 40 قتيلا وأقل من 20 على قيد الحياة

بالصور

مشروبات طبيعية تخفف الصداع وتعزز التركيز .. بديل آمن لمسكنات الألم

كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟
كيف يساعد الكافيين وإل-ثيانين في تخفيف الصداع؟

بعد انفصالها عن أحمد مكي .. مى كمال: غيرلي حياتي | القصة الكاملة

احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين
احمد مكي وطليقته مي كمال الدين

طريقة عمل صينية الجلاش باللحمة المفرومة

الجلاش
الجلاش
الجلاش

في عملية نادرة.. شاب يستعيد بصره بعد زراعة سن في عينه

إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه
إعادة بصر لشخص بعد زراعة سن له داخل عينيه

فيديو

لقاء وزير الدفاع

الفريق أول عبد المجيد صقر يبحث تعزيز التعاون العسكرى بين مصر والبوسنة والهرسك

يمنى شري

عانت في الشهور الأخيرة.. سر وفاة إعلامية لبنانية شهيرة

البصل

موجودة في مطبخك.. ثمرة مذكورة في القرآن تقى من السرطان وأمراض القلب

قصه مأساويه

مأساة فى الدقهلية.. أب ينهى حياة أبنائه الثلاثة ويطعن زوجته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الفتاح النادي

عبدالفتاح النادي يكتب: وجع الملائكة.. حين تسرق متلازمة ريت براءة البنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: عودة إلى الإيقاع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

المزيد