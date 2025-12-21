مش طايقة الفيلم.. ياسمين الخطيب تهاجم المدافعين عن فيلم الست

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على المدافعين عن له فيلم الست، الذي يعرض السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “مشكلتي مع فيلم «الست» ليست في ما يشاع عن إنه سيء، أو ربما جيد، فلا يجوز أن نقيّم عمل فني من خلال شوية بوستات على فيسبوك، ولابد من مشاهدته أولاً، كما إنه لا يعنيني إن كان إنتاج مصري ولا سعودي، فال «ست» قيمة عربية، ولا تخص المصريين فقط”.

وتابعت: “بس المدافعين عن الفيلم -على اختلاف دوافعهم- من فرط تشنجهم، جعلوا منه كيان مُقدس, لا مساس به، وإللي مش عاجبه الفيلم (رأيه كده.. هو حر)، بيشتموه ويلعنوا سلسفيل أهله”.

واختتمت: “الجماعة دول خلوا الناس إللي زي حالاتي مش طايقين الفيلم، ولا عايزين يشوفوه، ولو شافوه وطلع حلو.. هانقول وحش بردو”.

كشف تركي ال الشيخ حقيقة اشتراك موسم الرياض في انتاج وإخراج وإعداد فيلم الست ل مني زكي

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه الشخصي فيس بوك :٠ توضيح بشأن فيلم “الست”

إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والحسابات حول إنتاج وإخراج وإعداد فيلم “الست”، أود توضيح الآتي:

- لا صحة لما يُشاع عن أي دور لـ موسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم.

- دور موسم الرياض اقتصر على الرعاية فقط، وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية.

- الفيلم حاصل على التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، وأي ملاحظات أو إشكالات رقابية "إن وُجدت" هي من اختصاص الجهات المختصة في مصر.

- الفيلم إنتاج مصري بالكامل بنسبة 100%، حيث تم العمل عليه من خلال شركات إنتاج مصرية.

- لا توجد لي شخصيًا، ولا لـ موسم الرياض، أي علاقة مباشرة بهذا العمل من حيث الإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ.

- الزج باسمي أو باسم موسم الرياض على أنهما جزء من صناعة الفيلم أمر غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة.

- المخرج، الكاتب، أبطال الفيلم، والشركة المنتجة جميعهم مصريون.

- موسم الرياض أول من كرم الفنانة القديرة أم كلثوم، وهذا موضع تقدير واحترام، لكنه لا يعني الارتباط بإنتاج هذا الفيلم.

هذا التوضيح لوضع الأمور في إطارها الصحيح، والتمييز بين الرعاية والدور الإنتاجي الفعلي.



قصة وأبطال فيلم الست

يذكر أن فيلم «الست» أثار حالة من الجدل بعد طرحه بالسينمات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنه عمل يتناول حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وينتمى لنوعية أعمال السيرة الذاتية.

فيلم « الست» من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكى وسيد رجب وأحمد خالد صالح وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد حلمى وكريم عبدالعزيز وآسر ياسين وعمرو سعد.