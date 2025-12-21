قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقابة المهن التمثيلية تكشف الحالة الصحية للفنان إدوارد
بدرية طلبة لصدى البلد: كلمة يا غلووو دي بتاعتي وأعطيتها لأختي أم شيماء |فيديو
تشكيل منتخب جزر القمر لمواجهة المغرب في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025
هدى منصور: الخبراء الأجانب يحرصون على الاستفادة من الخبرة المصرية في منجم السكري
منجم السكري يعتمد 97% عمالة مصرية.. نموذج وطني للتعدين الحديث
بايرن ميونخ يكتسح هايدنهايم برباعية في الدوري الألماني
بالقوة الضاربة.. تشكيل المغرب لمواجهة جزر القمر في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية
ضحايا الـ 100 جنيه يومية| أحد أقارب عمال الفيوم: السيارة كانت تحمل فوق طاقتها
بلد كرة القدم.. انفانتينو يوجه رسالة شكر لـ المغرب في افتتاح أمم إفريقيا
جدول امتحانات نصف العام 2026 محافظة القاهرة جميع الصفوف .. شوف جدولك
وزير الأوقاف ناعيا الشيخ منصور الرفاعي عبيد: كان نموذجا ملهما لكل الأئمة
شد وجذب..سارة خليفة من منبر الشهرة لجلسة المحاكمة والإتهام..تفاصيل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مش طايقة الفيلم.. ياسمين الخطيب تهاجم المدافعين عن فيلم الست

ياسمين الخطيب
ياسمين الخطيب
يارا أمين

علقت الإعلامية ياسمين الخطيب على المدافعين عن  له فيلم الست، الذي يعرض السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “مشكلتي مع فيلم «الست» ليست في ما يشاع عن إنه سيء، أو ربما جيد، فلا يجوز أن نقيّم عمل فني من خلال شوية بوستات على فيسبوك، ولابد من مشاهدته أولاً، كما إنه لا يعنيني إن كان إنتاج مصري ولا سعودي، فال «ست» قيمة عربية، ولا تخص المصريين فقط”.

وتابعت: “بس المدافعين عن الفيلم -على اختلاف دوافعهم- من فرط تشنجهم، جعلوا منه كيان مُقدس, لا مساس به، وإللي مش عاجبه الفيلم (رأيه كده.. هو حر)، بيشتموه ويلعنوا سلسفيل أهله”.

واختتمت: “الجماعة دول خلوا الناس إللي زي حالاتي مش طايقين الفيلم، ولا عايزين يشوفوه، ولو شافوه وطلع حلو.. هانقول وحش بردو”.

كشف تركي ال الشيخ حقيقة اشتراك موسم الرياض في انتاج وإخراج وإعداد فيلم الست ل مني زكي

وكتب تركي ال الشيخ عبر حسابه الشخصي فيس بوك :٠ توضيح بشأن فيلم “الست”

إشارة إلى ما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام والحسابات حول إنتاج وإخراج وإعداد فيلم “الست”، أود توضيح الآتي:

- لا صحة لما يُشاع عن أي دور لـ موسم الرياض في إنتاج أو إخراج أو إعداد الفيلم.
   - دور موسم الرياض اقتصر على الرعاية فقط، وجاء ذلك بعد الانتهاء من إنتاج الفيلم، دون أي تدخل في تفاصيله الفنية أو الإدارية.
   - الفيلم حاصل على التراخيص الرسمية من الرقابة في جمهورية مصر العربية، وأي ملاحظات أو إشكالات رقابية "إن وُجدت" هي من اختصاص الجهات المختصة في مصر.
   - الفيلم إنتاج مصري بالكامل بنسبة 100%، حيث تم العمل عليه من خلال شركات إنتاج مصرية.
   - لا توجد لي شخصيًا، ولا لـ موسم الرياض، أي علاقة مباشرة بهذا العمل من حيث الإنتاج أو الإعداد أو التنفيذ.
   - الزج باسمي أو باسم موسم الرياض على أنهما جزء من صناعة الفيلم أمر غير دقيق ولا يستند إلى معلومات صحيحة.
   - المخرج، الكاتب، أبطال الفيلم، والشركة المنتجة جميعهم مصريون.
   - موسم الرياض أول من كرم الفنانة القديرة أم كلثوم، وهذا موضع تقدير واحترام، لكنه لا يعني الارتباط بإنتاج هذا الفيلم.

هذا التوضيح لوضع الأمور في إطارها الصحيح، والتمييز بين الرعاية والدور الإنتاجي الفعلي.


قصة وأبطال فيلم الست
يذكر أن فيلم «الست» أثار حالة من الجدل بعد طرحه بالسينمات عبر مواقع التواصل الاجتماعى، خاصة أنه عمل يتناول حياة كوكب الشرق السيدة أم كلثوم وينتمى لنوعية أعمال السيرة الذاتية.

فيلم « الست» من تأليف أحمد مراد وإخراج مروان حامد وبطولة منى زكى وسيد رجب وأحمد خالد صالح وعدد كبير من ضيوف الشرف، منهم أحمد حلمى وكريم عبدالعزيز وآسر ياسين وعمرو سعد.

ياسمين الخطيب فيلم الست أم كلثوم فيسبوك مني زكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ناصر ماهر

بعد حبس ناصر ماهر| نجوم الأهلي والزمالك في الكلبش.. أسماء مفاجأة

كأس أمم إفريقيا

التردد متاح.. قنوات مجانية ناقلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025

تردد قناة الجزائرية الرياضية

كأس أمم أفريقيا 2025 .. تردد قناة الجزائرية الرياضية وطريقة التثبيت

ناصر البرنس وشقيقه من داخل المستشفى

ناصر البرنس من المستشفى: أخويا زعل عشان معزمتوش في افتتاح المطعم.. شاهد

طقس

إحذر البرد والرياح .. الأرصاد تعلن طقس الـ 5 أيام القادمة

نوة عيد الميلاد

رياح شديدة وأمطار غزيرة .. تعرف على موعد نوة عيد الميلاد بالإسكندرية

حادث المريوطية

جحيم على الدائري| القصة الكاملة لسقوط سيارة نقل بالمريوطية.. وشهود: "حاولنا ننقذ السواق ومعرفناش نطلعه من النار"

أرشيفية

تورط مسئول بشركة بترول شهيرة في قضيــــة قــــــــتل ..القصة الكـــاملة

ترشيحاتنا

هاري كين

اختيار هاري كين شخصية العام في ألمانيا.. تفاصيل

أستون فيلا

مانشستر يونايتد يخسر من أستون فيلا بثنائية في الدوري الإنجليزي

الكونغو

منتخب الكونغو الديمقراطية يصل إلى المغرب وسط فوضى في المطار

بالصور

عبلة سلامة تتصدر التريند مع كندة علوش بعد تصريحاتها الأخيرة

كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة
كندة علوش وعبلة سلامة

بعد مصرع طفلة بسوهاج.. كيف تتسبب الإندومي في وفاة الأطفال؟

أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال
أضرار الإندومي على الأطفال

رماية بالذخيرة وتدمير الأهداف بختام التدريب البحري المصري الفرنسي | فيديو وصور

فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025
فعاليات التدريب البحري المصري الفرنسي كليوباترا 2025

استعراض حرس الشرف وعروض قتالية.. الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم مراسم استقبال الطلبة الجدد المقبولين بالكليات العسكرية

فيديو

اختفاء محمود تويوتا

5 أيام غموض.. لغز اختفاء «محمود تويوتا» يحير سوهاج

ايمان عبد اللطيف

ناصر البرنس يكشف تفاصيل ما حدث لشقيقه بعد إشعـ.اله النار في نفسه

زيجات نجلاء فتحي

قصة حب مع أحمد زكي و4 جوازات .. أسرار في حياة نجلاء فتحي

ايمان عبد اللطيف

خاص.. حامد حمدان يتجاهل اتصالات الزمالك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تعزيز العلاقات

منى أحمد

منى أحمد تكتب: بلد الأبطال

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دار الإفتاءِ المصرية.. حين تستعاد الفتوى بوصفها وعيا بالمآل ومسئولية عن الإنسان

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: فوضى إشغالات الشوارع

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انتحار لغوي!

المزيد