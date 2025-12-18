الموضوع شخصي مش مهني .. تعليق فيدرا على الهجوم ضد فيلم الست

علقت الفنانة فيدرا على الهجوم الذي تعرض له فيلم الست، الذي يعرض السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكتبت فيدرا عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: “هو النقد ليه تجاوز الفن وخاض في نوايا الفنانين؟ هو في إيه بجد؟”.

وتابعت: “ايه طاقه الغضب الموجهه ضد الفيلم وصناعه دي؟ لدرجه ان الواحد حاسس ان الموضوع شخصي مش مهني”.

وأضافت: “أنا الحقيقه لسه ما شفتوش ومن غير ما أشوفه ممكن اجزم حاجه واحده، ما فيش فنان مصري بيكره ام كلثوم”.

واختتمت: “والانتاج ان كان ضخم او متوسط او متواضع، مش موضوعنا. ياما أفلام إنتاجها ضخم ما عجبتش الناس، انما الهجوم ده، أنا اول مره أشوفه”.

رد منى زكي

خرجت الفنانة منى زكي عن صمتها للرد على الجدل المثار حول أدائها في فيلم "الست"، مؤكدة أنها قدّمت كل ما بوسعها لتجسيد شخصية كوكب الشرق أم كلثوم بصورة تليق بمكانتها، ووصفتها بأنها أسطورة وأيقونة عربية خالدة.

وقالت منى زكي في تصريحات لبرنامج "يحدث في مصر" مع الإعلامي شريف عامر عبر قناة MBC مصر: “قدمت أقصى ما عندي حتى نُكرِّم أسطورة وأيقونة كبيرة في الوطن العربي. كنت أعمل على تطوير نفسي ورفع مستوايا، وبذلت كل جهدي. لا أعرف ماذا كان يُفترض أن أفعل أكثر من ذلك. بالتأكيد هناك الأفضل، وبالتأكيد لديّ أخطاء، وكل ذلك وارد، لكن ضميري مرتاح.”

حقق فيلم الست، إيرادات عالية في أول أيام عرضه بالسينمات المصرية.

فيلم الست

فيلم "الست" يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم، ويشارك في بطولته العديد من النجوم مثل كريم عبد العزيز وآسر ياسين وعمرو سعد ومحمد فراج وسيد رجب ونيللي كريم وأحمد داود وأحمد خالد صالح.

بالإضافة إلى ظهور عدد كبير من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد حلمي وأمينة خليل وأحمد أمين وأمير المصري وغيرهم.