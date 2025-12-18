خليك راقي .. أمير طعيمة يرد على الهجوم ضده بعد دفاعه عن فيلم الست

رد الشاعر وكاتب الأغانى أمير طعيمة على الهجوم الذي تعرض له بسبب دفاعه عن فيلم الست، الذي يعرض السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

وكتب طعيمة عبر حسابه الشخصي على منصة إكس: “بقيت بأشفق على بعض الناس مش بزعل منهم، اي موضوع بتطرح فيه وجهة نظر بتلاقي بعض الناس متوترين و عنيفين ده غير اللي بيستخدموا الفاظ تحبسهم لمجرد ان رأيك مش عاجبهم”.

وتابع: “اراء عادية تقدر تختلف و تقول رأيك بإحترام و موضوع مش صعب خالص، مش صعب تكون انسان طبيعي و تفكر في اللي بتكتبه قبل ما تكتبه عشان يطلع بصورة كويسة تعكس ثقافتك و احترامك لنفسك”.

وأضاف: “ده غير اللي بتجيله طاقة عنيفة و بيهاجم حاجات ممكن تكون مش موجودة في البوست اصلا زي اللي قالوا ان مش معنى الانتاج الضخم ان العمل لازم نشيد بيه، و ده انا ما قلتوش بالعكس ده انا قلت عكسه، قلت من حقك انك تقول رأيك و ما يعجبكش اي عمل مهما كانت الامكانيات و ذكرت اعمال عظيمة و قلت من حقك ما تعجبكش”.

واختتم: “ و اعتراضي كان على اقحام نظرية المؤامرة في غير محلها، ‏ارتقي عشان نفسك و عشان احترام الغير ليك نابع من احترامك لنفسك”.

وكتب أمير طعيمة فى منشور عبر حسابه الرسمى بـ«فيس بوك» عن العمل: «المؤامرة اللى ورا فيلم الست؟ تعالى نفكر فى الكلام ده واحدة واحدة.. نستعرض كده بعض أسماء النجوم المشاركين: منى زكى، أحمد حلمى، كريم عبدالعزيز، نيللى كريم، فراج، سيد رجب، عمرو سعد، آسر ياسين، أمينة خليل، طه دسوقى، أمير المصرى وغيرهم، فى قائمة ما اجتمعتش قبل كده فى فيلم واحد».

وتابع: «ده غير إنه تأليف أحمد مراد وإخراج مروان (وحيد) حامد.. الموسيقى هشام نزيه، المونتاج أحمد حافظ، الديكور محمد عطية، ودول اللى عملوا معظم الأحداث الهامة اللى عملتها الشركة المتحدة وهزت العالم زى حفل المومياوات وحفل المتحف المصرى ده غير الأعمال الفنية الهامة التى لا حصر لها».

واضاف: «هل معنى كده إنى لازم أحب الفيلم؟.. لا طبعا لأن ذوقك الشخصى ده شىء ملكك لوحدك ومن حقك ما تحبش فيلم god father أو مسلسل breaking bad، أو حتى أغانى مايكل جاكسون، بس لما تصدق إن فيه مؤامرة فى عمل بيشارك فيه أهم مبدعينك فانت اللى بتسىء لفنك ورموزك ولنفسك قبلهم».

واستكمل : «وطبعًا مش محتاجين نقول إن الهجمة دى سببها إن الفيلم بدعم من هيئة الترفيه، وهنا لازم نوضح الفرق بين إنتاج ودعم هيئة الترفيه، من مدة بدأت تنتج أعمال كبيرة زى مثلا فيلم 7 dogs وفيه أفلام شافت إنها أفلام مميزة زى ولاد رزق 3 وفيلم الست وغيرهم فاتفقت مع منتجى الأفلام دى على دعمها، فيلم الست فيلم بيتحضر له من سنين ويحمل وجهة نظر القائمين عليه».

واتم: «دعم هيئة الترفيه هو دعم مادى بيتيح للمنتج انه يعمل الفيلم على مستوى أعلى وده اللى حصل وليس لها أى دخل بالسياق الدرامى، يعنى الهيئة بتساعدك تطلع فكرتك بأفضل شكل.. حب فيلم أم كلثوم وأشد به، أو ارفضه وانتقده لأن ده حقك كمشاهد بس فى الحالتين احترم مجهود وتعب وشقى ولاد بلدك واحترمهم وما تخليش حد يضحك عليك لأهداف معروفة وبقى دمها تقيل».