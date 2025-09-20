قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
انتشال جثث 19 شخصا بعد غرق قارب مطاطي قرب سواحل ليبيا
ما هي صلاة الأوابين التي أوصى بها النبي؟.. موعدها الصحيح وعدد ركعاتها
علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ
سعر الريال السعودى مقابل الجنيه اليوم السبت 20-9-2025
سامح يوسف: الروح والحب بين لاعبي الزمالك ينعكسان على الأداء والنتائج
جامعة عين شمس تعلن عن وظائف جديدة في عدة تخصصات.. قدم الآن
الأمين العام للأمم المتحدة : على العالم ألا "يخاف" من إسرائيل
تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر
أحمد بلال: محمد شريف مستواه سيئ بالأهلي..ويجب منح الفرصة لـ جراديشار
يوم حافل بالإنجازات والتحركات.. سوهاج تشهد افتتاحات جديدة وسيطرة على الأزمات
أبطالها متعافون.. مسرحية 7 راكب لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان لرفع الوعي بالمخدرات
هل نسيان التشهد الأوسط يلزم سجدتي السهو؟.. خطأ شائع لا تفعله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر

السلع الاساسية
السلع الاساسية
خالد يوسف

تستحوذ أسعار السلع الأساسية على اهتمام المواطن، الذي يتابع بشكل مستمر بوابة الاسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، للتعرف على التحديثات المستمرة للأسعار في كل مكان، في ظل جشع بعض التجار، لتحقيق مكاسب أكبر.

انخفاض ملحوظ في بعض السلع الأساسية

شهدت أسعار بعض السلع الأساسية انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المصرية اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، وذلك بعد تطبيق مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، كما انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-9-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

أسعار السلع الأساسية في السوق المصري

أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

ـ كيلو الأرز المعبأ: 35.06 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

ـ كيلو الفول المعبأ: 60 جنيها، بزيادة 7 قروش.

ـ كيلو الدقيق المعبأ: 25.32 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

ـ لتر زيت عباد الشمس: 91.7 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

ـ كيلو السكر المعبأ: 35.39 جنيه، بزيادة 38 قرشًا.

ـ كيلو المكرونة المعبأة: 27.51 جنيه، بزيادة قرشين.

ـ كيلو العدس المعبأ: 67 جنيها، بتراجع 42 قرشًا.

ـ البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه، بتراجع 8 قروش.

ـ لتر زيت الذرة: 108.01 جنيه، بزيادة قرشين.

ـ كيلو اللحوم الطازجة: 400.85 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

ـ كيلو الدواجن الطازجة: 93.95 جنيه، بتراجع 1.08 جنيهات.

ـ كيلو الأرز السائب : 27.65 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

ـ كيلو الفول السائب: 51.62 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

ـ كيلو الجبن الأبيض: 131.68 جنيه، بتراجع 6.6 جنيه.

ـ كيلو الجبن الرومي: 276.02 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

ـ كيلو اللبن السائب: 31.12 جنيه، بتراجع 90 قرشًا.

ـ كيلو المسلي الصناعي: 101.02 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.

تراجع اللحوم والدواجن أسعار بعض السلع الأساسية السلع الأساسية السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

400 جنيه تراجعًا.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025 بعد قرار المالية.. قبل الدراسة ولا بعدها؟

إسورة

3 ملايين جنيه وخرزة مفقودة.. كبير الأثريين يعلن مفاجأة عن إسورة المتحف المصري

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

هل يتم تأخير الساعة 60 دقيقة اليوم؟.. اعرف موعد بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2025

سرقة الإسورة الملكية

إخلاء سبيل شخصين في واقعة سرقة الإسورة الأثرية من المتحف المصري بالتحرير

الانفلونزا

أقوى من كورونا .. استشاري مناعة يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين

الإيجار القديم

قانون الإيجار القديم يمنح المالك حق طلب إخلاء الشقة فورًا.. متى يحدث ذلك؟

وزير الخارجية الياباني

وزير الخارجية الياباني: طوكيو لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الراهن

ترشيحاتنا

طرق طبيعية لخفض ضغط الدم المرتفع

8 حيل سريعة لخفض ضغط الدم المرتفع في دقائق

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | طرق طبيعية لتبييض الأسنان.. احترسي من هذه الأكلات في اللانش بوكس

دهون البطن

خسارة دهون البطن بخطوات بسيطة

بالصور

علامات تكشف التلاعب العاطفي .. لا تدع قلبك يقع في الفخ

التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا
التلاعب عاطفيًا

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم
طريقة عمل ساندوتش اللحمة الضاني بالمشروم

الإهمال في شرب الماء يوميًا يقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة
الإهمال في شرب الماء يوميًا.. عادة بسيطة تقودك إلى مشكلات صحية خطيرة

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت
التسوق الإلكتروني دون وعي.. فخ الإعلانات تسرق أموالك بصمت

فيديو

سرقة الإسورة الملكية الذهبية

سرقة الإسورة الملكية الذهبية .. أسرار من الكواليس تكشفها التحقيقات

سرعه النت

​لا تضع الراوتر هنا.. أماكن تدمر سرعة الإنترنت

فوائد الكاكاو

اندهش .. الكاكاو يعالج مقاومة الأنسولين ويضبط السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: مصر قلب المعادلة الإقليمية والدولية

د. محمد بشاري أمين عام المجلس العالمي للمجتمعات المسلمة

د. محمد بشاري يكتب: الشيخ علي جمعة وتجديد العهد الصوفي

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الاستثمار في التمور العربية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

المزيد