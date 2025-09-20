تراجع اللحوم والدواجن.. تباين أسعار بعض السلع الأساسية في مصر

تستحوذ أسعار السلع الأساسية على اهتمام المواطن، الذي يتابع بشكل مستمر بوابة الاسعار التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، للتعرف على التحديثات المستمرة للأسعار في كل مكان، في ظل جشع بعض التجار، لتحقيق مكاسب أكبر.

انخفاض ملحوظ في بعض السلع الأساسية

شهدت أسعار بعض السلع الأساسية انخفاضًا ملحوظًا في الأسواق المصرية اليوم السبت 20 سبتمبر 2025، وذلك بعد تطبيق مبادرة الحكومة لخفض الأسعار، كما انخفضت أسعار اللحوم، والدواجن، والجبن الأبيض، واللبن السائب، خلال تعاملات اليوم الجمعة 19-9-2025، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

أسعار السلع الأساسية في السوق المصري

أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

ـ كيلو الأرز المعبأ: 35.06 جنيه، بتراجع 44 قرشًا.

ـ كيلو الفول المعبأ: 60 جنيها، بزيادة 7 قروش.

ـ كيلو الدقيق المعبأ: 25.32 جنيه، بتراجع 19 قرشًا.

ـ لتر زيت عباد الشمس: 91.7 جنيه، بزيادة 1.09 جنيه.

ـ كيلو السكر المعبأ: 35.39 جنيه، بزيادة 38 قرشًا.

ـ كيلو المكرونة المعبأة: 27.51 جنيه، بزيادة قرشين.

ـ كيلو العدس المعبأ: 67 جنيها، بتراجع 42 قرشًا.

ـ البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.31 جنيه، بتراجع 8 قروش.

ـ لتر زيت الذرة: 108.01 جنيه، بزيادة قرشين.

ـ كيلو اللحوم الطازجة: 400.85 جنيه، بتراجع 1.53 جنيه.

ـ كيلو الدواجن الطازجة: 93.95 جنيه، بتراجع 1.08 جنيهات.

ـ كيلو الأرز السائب : 27.65 جنيه، بزيادة 35 قرشًا.

ـ كيلو الفول السائب: 51.62 جنيه، بتراجع 54 قرشًا.

ـ كيلو الجبن الأبيض: 131.68 جنيه، بتراجع 6.6 جنيه.

ـ كيلو الجبن الرومي: 276.02 جنيه، بزيادة 44 قرشًا.

ـ كيلو اللبن السائب: 31.12 جنيه، بتراجع 90 قرشًا.

ـ كيلو المسلي الصناعي: 101.02 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.