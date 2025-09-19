​حملات رقابية لضبط الأسواق.. أسعار السجائر في المحافظات اليوم الجمعة 19 سبتمبر

تحتل أسعار السجائر، سواء المحلية أو المستوردة، أهمية خاصة لدى قطاع كبير من المستهلكين في مصر، حيث تمثل أي تغييرات تطرأ عليها عبئًا إضافيًا على ميزانية المدخنين، وتتأثر بشكل مباشر بالقرارات الحكومية المتعلقة بالضرائب والسياسات المالية، في ظل التقلبات الاقتصادية المستمرة، حيث يترقب الجميع كل تحديث يخص أسعار منتجات التبغ، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة.

استقرار الاسعار وحملات رقابية لضبط الأسواق

شهدت أسعار السجائر في القاهرة والمحافظات، اليوم الجمعة 19 سبتمبر 2025، حالة من الاستقرار في الأسواق المصرية، وذلك في أعقاب الزيادات الأخيرة التي طالت جميع الأنواع، سواء كانت محلية الصنع أو مستوردة.

​ويشهد السوق المحلي حملات رقابية مستمرة لضبط الأسواق والتأكد من التزام التجار بالأسعار الرسمية المعلنة، مما يجعل من الضروري متابعة آخر المستجدات.

Hسعار السجائر في مصر

أعلنت شركة فيليب موريس مصر، مؤخرا عن القائمة الرسمية الجديدة لأسعار منتجاتها من السجائر التقليدية والتبغ المُسخن، بعد الزيادة الأخيرة التي دخلت حيز التنفيذ رسميًا في الأسواق المصرية.

وأوضحت تفصيلًا دقيقًا لأسعار السجائر، مع الإشارة إلى أحدث الزيادات التي تم إقرارها، وذلك لمساعدة المستهلكين على معرفة السعر الرسمي قبل الشراء.

أسعار السجائر اليوم بالأسواق المصرية المحلية

أسعار السجائر المحلية

ـ سعر سجائر كليوباترا سوبر مبلغ بقيمة 38.75 جنيهًا.

ـ سعر السجائر البوكس حوالي 38.75 جنيهًا.

ـ سعر السجائر كليوباترا كينج سايز بسعر 38.75 جنيهًا.

ـ سعر سجائر كليوباترا سوفت كوين 38.75 جنيهًا.

ـ سعر سجائر مونديال سويتش منتول – بلوبيري بسعر 38.75 جنيهًا.

ـ سعر سيجارة كليوباترا بوكس أبيض علبه 38.75 جنيهًا.

ـ سعر سيجارة بوسطن/ بلمونت 38.75 جنيهًا.

ـ سعر سجائر كليوباترا بلاك ليبول 38.75 جنيهًا.

ـ سعر سجائر مونديال الأحمر والأزرق وسيلفر 38.75 جنيهًا.

أسعار السجائر الأجنبية اليوم

سعر سجائر إل آند إم: 79 جنيهًا

سعر سجائر ميريت: 105 جنيهات

سعر سجائر مارلبورو: 97 جنيهًا

أسعار التبغ المسخن

ـ عبوات HEETS Selection: 69 جنيهًا

ـ عبوات HEETS Dimension: 69 جنيهًا

ـ عبوات TEREA: 66 جنيهًا

ـ عبوات TEREA Capsules: 77 جنيهًا.