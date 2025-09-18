قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم ومحافظ الجيزة يفتتحان 3 مدارس جديدة
أسعار الدولار اليوم بالبنوك المصرية بعد قرار الفيدرالي بخفض الفائدة
ملك إسبانيا: منتدى الأعمال المصري ـ الإسباني فرصة سانحة لتحسين العلاقات وبناء مستقبل مشترك
ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى
الرئيس السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية جديدة
الرئيس السيسي يوافق على بروتوكول اتفاق لتجنب الازدواج الضريبي مع الإمارات
غياب الجوكر يحبط فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة
إعلان نتيجة تنسيق الأزهر 2025 .. بث مباشر لحظة بلحظة
مدبولي: الشراكة الاستراتيجية مع إسبانيا بمثابة مرحلة جديدة من التعاون البناء
وزير الخارجية الأسباني: القاهرة شريك لا غنى عنه في الأمن والتنمية
ما هي «الخريدة البهية» التي كرم شيخ الأزهر طلابها؟
هبوط عالمي | انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وارتفاع الدولار السبب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

غياب الجوكر يحبط فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك والاسماعيلي
الزمالك والاسماعيلي
خالد يوسف

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الخميس، باستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

الزمالك يرفع شعار لا بديل عن النقاط الثلاث

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجدية لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة السابعة من بطولة الدورى، وذلك بعد الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب مباراة المصري.

الزمالك

يرفع الزمالك شعار الثلاث نقاط أهم في لقاء اليوم، حيث يرغب فريق الزمالك في مواصلة النتائج الإيجابية واستمرا تصدر جدول الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، بينما يبحث الإسماعيلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.

غياب شحاتة يصيب فيريرا بالإحباط

بدأ الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى فيريرا، تصحيح بعض الأخطاء التي تم الوقوع فيها المباراة الماضية أمام المصرى، وحث اللاعبين على الحفاظ على قمة الدوري، بعدما تم التفريط فيها عقب الخسارة من دجلة بالأسبوع الخامس.

يانيك فيريرا

وطلب البلجيكى يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريراً عن إصابة محمد شحاتة لاعب الفريق، لرغبته فى الاطمئنان على حالته، وسرعة تجهيزه للمباريات، خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية للفريق، الا أن طبيب الفريق نصح بمنح اللاعب راحة في مباراة الدراويش، حتى يطمئن على اللاعب بشكل كامل، وهو ما أصاب المدير الفني بالإحباط، وليس أمامه سوى تنفيذ النصيحة وتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة، خاصة لقاء القمة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، اليوم الخميس، 18 من سبتمبر 2025، على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الـ 7 من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك والاسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات.

الزمالك والدراويش

ومن المقرر أن تُذاع حصريًا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري الممتاز، يسبقها استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم التحليل والرياضيين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

استقر يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الإسماعيلي، على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ـ حراسة المرمى: محمد صبحي.

ـ خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج.

ـ خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر، نبيل عماد دونجا.

ـ خط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.

غياب الجوكر نادي الزمالك البلجيكى فيريرا الإسماعيلي مباراة الزمالك والإسماعيلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارشيفية

درس خصوصي ينتهي بجريمة.. مدرس يهتك عرض طالب إعدادية بأكتوبر

تنسيق الجامعات 2025

رابط سريع للحصول على نتيجة تقليل الاغتراب للمرحلة الثالثة 2025

دولار امريكي

عقب قرار الفيدرالي.. أسعار الدولار الآن في البنوك

مشغولات ذهبية

انخفاض أسعار الذهب الآن.. وهذه قيمة عيار 21

ارشيفية

اتخانق مع مراته.. كواليس العثور على جثة جزار بمول شهير بأكتوبر

ذهب ودولار

بعد قرار الفيدرالي.. ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار ؟

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم

جنيهات ذهب

بعد قرار خفض الفائدة.. كم وصل سعر الجنيه الذهب الآن في مصر؟

بالصور

ليلى علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر
ليلي علوى تثير الجدل بلحظة الغروب على البحر

ماتت 55 عاما.. أعراض عانت منها يمنى شري قبل وفاتها

يمنى شري
يمنى شري
يمنى شري

ندوة تثقيفية بمكتبة مصر بالزقازيق لتفعيل مبادرة "معاً.. بالوعي نحميها"

ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية
ندوة تثقيفية

أضرار لـ البازلاء.. احترس منها

اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها
اضرار لـ البزلاء احترس منها

فيديو

السيارة

ماشي فاتح الأبواب.. الداخلية تضبط سيارة موكب زفاف المنوفية بعد اصطدامها بأخرى

قشر الموز

إوعى ترميها.. قشور الموز كنز في منزلك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار: اجتياح غزة مجددا.. من يوقف نتانياهو؟!

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب.. محمود زووم الذي لا تُشبهه الحياة

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية .. حين تُدار المعركة بالكلمة قبل السلاح

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب.. حين ينتصر البطل على الموت.. قصة الشهيد رقم (6)

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: دولة القانون أقوى من دولة الكاميرا

المزيد