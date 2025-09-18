غياب الجوكر يحبط فيريرا.. موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي في الدوري والقنوات الناقلة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره الإسماعيلي، اليوم الخميس، باستاد هيئة قناة السويس ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري Nile".

الزمالك يرفع شعار لا بديل عن النقاط الثلاث

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بجدية لمواجهة الإسماعيلى فى الجولة السابعة من بطولة الدورى، وذلك بعد الراحة التى منحها الجهاز الفنى للاعبين عقب مباراة المصري.

الزمالك

يرفع الزمالك شعار الثلاث نقاط أهم في لقاء اليوم، حيث يرغب فريق الزمالك في مواصلة النتائج الإيجابية واستمرا تصدر جدول الدوري المصري الممتاز، بعد الفوز على المصري البورسعيدي بثلاثية نظيفة فى الجولة الماضية، بينما يبحث الإسماعيلي عن تحقيق نتيجة إيجابية أمام الفارس الأبيض.

غياب شحاتة يصيب فيريرا بالإحباط

بدأ الجهاز الفنى بقيادة البلجيكى فيريرا، تصحيح بعض الأخطاء التي تم الوقوع فيها المباراة الماضية أمام المصرى، وحث اللاعبين على الحفاظ على قمة الدوري، بعدما تم التفريط فيها عقب الخسارة من دجلة بالأسبوع الخامس.

يانيك فيريرا

وطلب البلجيكى يانيك فيريرا، المدير الفني لفريق الزمالك، تقريراً عن إصابة محمد شحاتة لاعب الفريق، لرغبته فى الاطمئنان على حالته، وسرعة تجهيزه للمباريات، خاصة أنه من العناصر والركائز الأساسية للفريق، الا أن طبيب الفريق نصح بمنح اللاعب راحة في مباراة الدراويش، حتى يطمئن على اللاعب بشكل كامل، وهو ما أصاب المدير الفني بالإحباط، وليس أمامه سوى تنفيذ النصيحة وتجهيز اللاعب للمباريات المقبلة، خاصة لقاء القمة.

موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقناة الناقلة

تقام مباراة الزمالك والإسماعيلي، اليوم الخميس، 18 من سبتمبر 2025، على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الـ 7 من بطولة الدوري الممتاز.

الزمالك والاسماعيلي

وتنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت الإمارات.

الزمالك والدراويش

ومن المقرر أن تُذاع حصريًا عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس، الناقل الرسمي لبطولة الدوري المصري الممتاز، يسبقها استوديو تحليلي يضم عدد من نجوم التحليل والرياضيين.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام الإسماعيلي

استقر يانيك فيريرا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على التشكيل الذي يخوض به مباراته أمام الإسماعيلي، على ستاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية.

ـ حراسة المرمى: محمد صبحي.

ـ خط الدفاع: عمر جابر، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد، محمود بنتايج.

ـ خط الوسط: عبد الله السعيد، ناصر ماهر، نبيل عماد دونجا.

ـ خط الهجوم: آدم كايد، عدي الدباغ، خوان بيزيرا.