الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

بشرى سارة للطلبة| خصم 90% على أسعار اشتراك المترو 2025.. كيفية الحصول عليه بسهولة

مترو الانفاق
مترو الانفاق
خالد يوسف

مع اقتراب انطلاق العام الدراسي الجديد، يتزايد بحث الطلاب عن كيفية استخراج اشتراك مترو الأنفاق 2025، والأوراق المطلوبة لذلك، حيث يبحث آلاف الطلاب عن الطريقة المثالية لاستخراج اشتراك مترو الأنفاق، الذي يوفر لهم التنقل اليومي بتكلفة مخفضة مقارنة بوسائل المواصلات الأخرى، باعتبار المترو الوسيلة الأسرع والأكثر أمانًا والأقل تكلفة لنقل مئات الآلاف من الطلاب يوميًا إلى المدارس والجامعات.

خصم 90% على أسعار اشتراك المترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، فتح باب الاشتراكات المخفضة للطلاب للعام الدراسي الجديد 2025، بخصومات تصل إلى 90% من قيمة التذكرة، في خطوة تهدف إلى التخفيف عن الأسر وتشجيع الشباب على استخدام وسائل النقل العامة.

ويُعد مترو الأنفاق الوسيلة الأسرع والأكثر اعتمادًا بين طلاب المدارس والجامعات، بفضل انخفاض تكلفته وانتظام مواعيده، إضافة إلى قدرته على تجاوز الزحام المروري، خصوصًا بعد دخول عدد من المحطات الجديدة الخدمة.

وتعمل مكاتب الاشتراكات يوميًا من الساعة السابعة صباحًا حتى الثامنة مساءً بجميع محطات الخطوط الثلاثة.

أسعار اشتراك مترو الأنفاق للطلاب 2025 لمدة 3 شهور

يمكن استخراج اشتراك مترو الأنفاق للطلاب باأيعار التالية:

ـ منطقة واحدة: 150 جنيهًا.

ـ منطقتان: 200 جنيه.

ـ من 3 إلى 4 مناطق: 250 جنيهًا.

ـ من 5 إلى 6 مناطق: 300 جنيه.

خطوات استخراج اشتراك المترو للطلاب

بحسب ما أوضحته الهيئة القومية للأنفاق، يتم استخراج الاشتراك عبر الخطوات التالية:

ـ التوجه إلى مكتب الاشتراكات في أقرب محطة رئيسية.

ـ شراء استمارة الاشتراك وتعبئة البيانات المطلوبة.

ـ إرفاق المستندات اللازمة.

ـ سداد رسوم الاشتراك وفقًا لعدد المناطق.

ـ استلام بطاقة الاشتراك وتفعيلها للاستخدام الفوري.

المستندات المطلوبة لاستخراج اشتراك المترو 2025

على الطالب تجهيز الأوراق التالية:

ـ شراء استمارة الاشتراك من مكتب الاشتراكات.

ـ صورة بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد.

ـ إثبات قيد معتمد ومختوم رسميًا من المدرسة أو الجامعة.

ـ عدد (2) صورة شخصية حديثة مقاس 4×6.

ـ صورة بطاقة ولي الأمر (لبعض طلاب المدارس).

أماكن مكاتب الاشتراكات

الخط الأول: حلوان، عين حلوان، جامعة حلوان، المعادي، الزهراء، الشهداء 1، المرج الجديدة.

الخط الثاني: كلية الزراعة، المظلات، العتبة 2، الدقي، المنيب.

الخط الثالث: كلية البنات، عدلي منصور، هليوبوليس، العتبة، ناصر، وادي النيل، جامعة القاهرة.

أسعار اشتراك المترو 2025 العام الدراسي الجديد المدارس والجامعات

