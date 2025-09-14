قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يمكن أن يسبب الوفاة.. متحدث الصحة يكشف عن الاستخدام الخاطئ للمضادات الحيوية
السفير محمد العرابي: قمة الدوحة أمام اختبار حقيقي .. ووجود روبيو في إسرائيل استفزازي
متحدث الصحة يكشف تطورا عاجلا في التحقيق بواقعة إصابات بالعمى بمستشفى حكومي
ارتفاع جديد.. سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر الأحد 14 سبتمبر 2025
طبيب الأهلي يكشف سبب تبديل زيزو أمام إنبي
التضامن: فريق التدخل السريع توجه لفحص ما أطلق عليها "فتيات كهف حلوان"
أبو العينين يقود إدانة أورومتوسطية للعدوان على غزة.. وموسى: لا استقرار دون دولة فلسطينية
ساويرس يكشف مفاجأة عن ترشحه لرئاسة النادي الأهلي
ركلة جزاء.. أحمد العجوز يسجل هدف التعادل لإنبي في مرمى الأهلي بالدوري
القمة العربية تسبب ضجة ومخاوف في الداخل الإسرائيلي .. تفاصيل
اكتشفها بدون فحص.. أعراض مرض السكر في بدايته
قمة الدوحة تستقطب أنظار العالم .. ومصر تتصدر المشهد برؤية داعمة لفلسطين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
عامل قلق.. ريهام سعيد ترفض التنازل عن قضية كروان مشاكل.. وبلاغ جديد في انتظاره

أثار التيك توكر كروان مشاكل، عدد من الأزمات بمجرد خروجه من السجن، بعد أن قضى 6 أشهر خلف القضبان، بتهمة التحريض على الفسق الفجور، وانتهاكًا لخصوصية الأفراد، في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية البلوجر إنجي حمادة، ما تسبب في إساءة لصورة المجتمع المصري عمومًا، والأسرة المصرية على وجه الخصو، كما قضى فترة عقوبة أخرى مدتها شهران في تهمتي إذاعة أخبار كاذبة.

ريهام سعيد ترفض التنازل عن كرامتها وسمعتها

قالت الإعلامية ريهام سعيد أن موقفها لا يزال ثابتا بشأن القضية المرفوعة ضد التيك توكر المعروف باسم «كروان مشاكل»، نافية ما تردد عن تنازلها، ومشددة على أن ما بدر منه بحقها يتجاوز حدود النقد ويمس سمعتها وكرامتها بشكل مباشر.

وقالت ريهام سعيد، خلال بث مباشر عبر حسابها على «فيسبوك»: «كروان مشاكل قال عني كلام مهين.. اتكلم عني وقال إني بتنقل من راجل لراجل، والكلام ده كله اتقال لي بقصد الإهانة، وأنا متأكدة إنه متملي وموجه من حد قاصد يوجعني، وبعدها طلع يعتذر ويقول لي: أنا زي ابنك.. بس أولادي أكبر منه فعلًا».

وتابعت: «هو كان فاكر إني هتضايق، ووالده بيقول عليا حاجة، معنديش مشكلة أنا 50 سنة، ومع ذلك هو ما احترمش ده، أنا مش هاقبل إن حد يتطاول عليّ بالشكل ده، ولو اتنازلت عن القضية يبقى كأني بتنازل عن كرامتي وسمعتي».

ريهام سعيد: قررت أصلي استخارة قبل القرار النهائي

رغم حدة الأزمة، كشفت ريهام سعيد أنها قررت اللجوء إلى صلاة الاستخارة قبل اتخاذ قرارها النهائي، قائلة: «أنا مؤمنة إن ربنا شايف ومطلع وفي حاجة اسمها العفو عند المقدرة، واستشرت شيخ قالي كده، فأنا قررت هصلي استخارة واشوف ربنا هيوجهني لإيه، ولو لقيت في التنازل خير، هاعمله، بس أنا لحد دلوقتي مش متنازلة ولو اتنازلت معناه إني اتنازلت عن كرامتي».

وكانت قضت المحكمة المختصة، يوم 30 إبريل الماضي، بمعاقبة التيك توكر أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ«كروان مشاكل»، في اتهامه بسب وقذف إعلامية شهيرة، ونشر محتوى خادش للحياء على وسائل التواصل، بالحبس سنتين وتغريمه 100 ألف جنيه وكفالة 10 آلاف جنيه.

بلاغات بالجملة ضد كروان مشاكل

وتقدمت الإعلامية ريهام سعيد، ببلاغين للنائب العام حملا أرقام 62159 و62214 ضد "كروان مشاكل"، تتهمه بالإساءة إلى الدولة المصرية والمصريين، وبث الشائعات والتلفظ بألفاظ خارجة تخدش حياء المواطنين، حيث جاء في البلاغ الأول أن كروان مشاكل بث الخوف والفزع بين المواطنين بشائعات عن تلوث مياه الشرب وطالب بعدم تناولها مستغلا جهل البعض بالأمر من ناحية وتربص آخرين بالدولة.

وجاء في البلاغ الثاني، أن كروان مشاكل، دائم بث فيديوهات تحمل الكثير من الإيحاءات الجنسية والألفاظ المشينة الخادشة للحياء غير عابئ بعادات المصريين وتقاليدهم وأعرافهم.

كما تقدمت ريهام سعيد، ببلاغات وحررت محاضر تتهم فيها كروان مشاكل بسبها وقذفها بألفاظ وعبارات مسيئة يعاقب عليها القانون، مؤكدة أنها مستمرة في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بلاغ جديد ضد كروان مشاكل

تقدم المحامي أشرف فرحات، ببلاغ ضد البلوجر كروان مشاكل، بسبب المحتوى الخادش والتهرب الضريبي وشبهة غسل الأموال، وذلك بعد يومين فقط من خروجه من السجن.

وخرج التيك توكر أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، من محبسه عقب قضائه فترة عقوبة 6 أشهر في القضية المعروفة إعلاميًا بقضية البلوجر إنجي حمادة، والمتهم فيها بنشر فيديوهات تحرض على الفسق والفجور، كما قضى فترة عقوبة أخرى مدتها شهران في تهمتي إذاعة أخبار كاذبة.

