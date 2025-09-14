قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ضبط 37 ألف عبوة عصائر مغشوشة بسوهاج.. وحملات متواصلة من الرقابة لحماية المواطن|صور
سعد شلبي يكشف كواليس البيان الشهير لمجلس الأهلي وقرار الخطيب
مصطفى عبده لـ «الخطيب»: كلنا معاك يا بيبو وفي ضهرك واختار القائمة اللي انت عاوزها
وزير الخارجية الأمريكي: قطر شريك مهم ومفيد على عدة جبهات
الداخلية تكشف تفاصيل محاولة شقيقتين تهريب «شارون» أكبر تجّار المخدرات بحدائق القبة |فيديو وصور
الناس اللي بتفهم كورة.. «الغندور» يتغزل في لاعب الزمالك بعد مباراة المصري
بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد
بتعالج نفسيًا .. ملك أحمد زاهر تكشف صعوبات تجسيد 3 شخصيات في «أزمة ثقة»
استقرار ملحوظ في الكيلو .. أسعار الفراخ اليوم الأحد 14-9-2025 والبيض ثابت
إزاي نطلّعه خاين.. مجدي عبدالغني يُدافع عن حسام غالي بعد الهجوم ضده
«مش من حقه»| وائل القباني يفتح النار على فيريرا بعد قرار استبعاد «الجزيري» من المباريات
اليوم.. الآلاف يتقدّمون إلى وظائف الأزهر 2025 بهذه الأماكن
خالد يوسف

بعد ارتفاع متواصل خلال الأيام الماضية، شهدت أسعار الفراخ اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025، تراجعًا في أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن ومختلف الأسواق المحلية مقارنة بسعر الكيلو أمس، حيث انخفض كيلو الفراخ البيضاء بقيمة جنيهين في الكيلو الواحد، وهي النوع الأكثر مبيعًا في المحلات والأسواق.

أسعار الفراخ اليوم الأحد

ـ وصل سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأحد، في آخر تحديث بعد التراجع إلى 60 جنيهًا في المزارع، بينما تراوح سعر الفراخ البيضاء بين 65 و 75 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

ـ الفراخ الساسو.. وصل سعر كيلو الفراخ الساسو اليوم، في آخر تحديث بعد التراجع إلى 102 جنيه في المزارع، بينما تراوح سعر الفراخ الساسو ما بين 106 و15 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

ـ الفراخ البلدي.. كما سجل سعر كيلو الفراخ البلدي اليوم، في آخر تحديث ما بين 105 إلى 125 جنيهًا في الأسواق للمستهلك.

ـ الفراخ الأمهات.. سجل سعر كيلو الفراخ الأمهات 68 جنيها، بينما تراوح سعرها في الأسواق ما بين 73 و 78 جنيها للمستهلك. 

أسعار أجزاء الفراخ اليوم

ـ تراوح سعر كيلو البانيه اليوم في الأسواق ما بين 180 و200 جنيه للكيلو.

ـ سجل سعر الأوراك اليوم سعرا تراوح من 70 إلى 90 جنيها للكيلو.

ـ تراوح سعر الكبد والقوانص ما بين 90 إلى 110 جنيهات للكيلو.

ـ تراوح سعر الأجنحة ما بين 50 و55 جنيها للكيلو.

ـ وسجل سعر الدبابيس اليوم 100 جنيه للكيلو.

أسعار البط اليوم

ـ البط البلدي: 99 - 100 جنيه للكيلو.

ـ البط الفرنساوي: 64 - 65 جنيهًا للكيلو.

ـ البط المسكوفي: 89 - 90 جنيهًا للكيلو.

ـ البط البغالي: ناهز سعر الكيلو 69 و70 جنيهًا.

أسعار البيض اليوم

شهدت أسعار البيض اليوم كذلك استقرارًا بالأسواق، وواصلت الثبات لليوم الثاني على التوالي، حيث بلغ سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 146 جنيهًا جملة، لتباع للمستهلك في الأسواق بنحو 156 جنيهًا.

كما سجّل سعر كرتونة البيض الأبيض حوالي 138 جنيهًا جملة، وتصل إلى المستهلك بسعر 148 جنيهًا.

وتمسك سعر البيض البلدي بالارتفاع، ليسجل 170 جنيها، حيث يعد سعر طبق البيض البلدي أعلى مقارنة بالبيض الأبيض والأحمر، ويرجع ذلك غالبًا إلى قلة المعروض وارتفاع تكاليف الإنتاج.

