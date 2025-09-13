قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حركة فتح : القدس لن تكون جزءًا من إسرائيل الكبرى
مجموعة السبع تطالب باستخدام أصول روسيا السيادية لتمويل دفاع أوكرانيا
أحمد حسن: الحديث عن مشاكل بين حسام حسن وحلمي طولان فتنة وكلام فارغ
رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك
الولايات المتحدة تفرض قيودا على الإمارات و5 دول.. ما السبب؟
هذا الفعل ينجي العبد يوم القيامة.. تعرف عليه
موعد نتيجة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلة الثالثة 2025
أحمد موسى يناشد الخطيب بالاستمرار في الأهلي
الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة
جودي أحمد سعد: أغاني والدي حالة فنية نعيشها مع الأسرة والمقربين
جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة
خالد الغندور يكشف عن غيابات الزمالك إمام المصري
أصل الحكاية

خالد يوسف

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، استعداداته لخوض مباراة مهمة أمام إنبي، في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يسعى الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط؛ من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، فيما يريد الفريق البترولي تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة التقدم، خاصة أنه منتشي بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء.

إلغاء التدوير بين الشناوي وشوبير فى حراسة مرمى الأهلي

بدأ عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وضع بصمته الخاصة على الفريق، من خلال عدة قرارات، أهمها استقراره على إلغاء سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وهو النظام الذي كان يتبعه الإسباني خوسيه ريبيرو فى تدريب الفريق الأحمر، قبل أن تتم إقالته من قيادة الأهلي بسبب سوء النتائج.

وشهدت مباريات الأهلي في الدوري المصري تحت قيادة ريبيرو مشاركة مصطفى شوبير أساسيا فى أول مباراتين أمام مودرن سبورت وفاركو، قبل أن يعود محمد الشناوي لحراسة العرين الأحمر فى مباراتيه أمام غزل المحلة وبيراميدز، ولكن ينوي النحاس إلغاء هذا النظام والاعتماد على الشناوي فى حراسة العرين الأحمر بشكل أساسي فى كل المباريات، كما كان يفعل وقت وجوده على رأس القيادة الفنية فى نهاية الموسم الماضي.

الأهلي يستعيد 3 لاعبين أمام إنبي

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ثلاثي الفريق "إمام عاشور وياسين مرعي ومروان عطية" لمباراة إنبي، ويغيب إمام عاشور عن مباريات الأهلي منذ فترة طويلة، وتحديداً منذ إصابته فى مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي بكأس العالم للأندية، والتي أجرى على إثرها جراحة الترقوة بأمريكا.

كما أجرى مروان عطية جراحة "الفتاق" يوم 13 يوليو الماضي، أما ياسين مرعي فتعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية فى مباراة فاركو يوم 15 أغسطس الماضي بالدوري.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن ياسين مرعي تماثل هو الآخر للشفاء وبات لائقاً للمشاركة في مواجهة إنبي.

غياب 3 ركائز أساسية عن تشكيل الأهلي

تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق أمام إنبي، في بطولة الدوري، ويلتقي الأهلي مع إنبي، يوم الأحد المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويفتقد الأهلي في مباراة إنبي، خدمات كل من ياسر إبراهيم، لإصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ، ومحمد شكري، لإصابته بشد في العضلة الأمامية، والمغربي أشرف داري، لإصابته في العضلة الضامة.

ويعد الثلاثي من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، وهو ما يمثل ضربة قوية للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

موعد مباراة الأهلي وانبي في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الأهلي مع إنبي فى الثامنة مساء غد الأحد 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتذاع المباراة حصريا على قنوات أون سبورت.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وإنبي على الهواء مباشرة، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي

اقترب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي من وضع يديه على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام إنبي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وينوي النحاس الاعتماد على 

ـ محمد الشناوي في حراسة المرمى 

ـ أمامه الرباعي محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي "مصطفى العش" في الدفاع.

ـ اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في الوسط 

ـ أمامه الرباعي زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وجراديشار في الهجوم.

الغاء التدوير استعادة 3 لاعبين مباراة الأهلي وإنبي النادي الأهلي بطولة الدوري

عمليات الرمد

أصيبوا بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

وزير التربية والتعليم

أول رد من التعليم على جدل زيادة مصروفات المدارس الرسمية وأسعار الكتب

الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر

المتهم

أسرته حاولت تهريبه.. القبض على «شارون» اشهر تاجر كيف في حدائق القبة

إكرامي

إكرامي الشحات يرشح 3 أسماء لخلافة الخطيب لرئاسة الأهلي

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

تنسيق الدبلومات

96.8 %للهندسة 78.1 % للزراعة 91.2% للتربية .. مؤشرات تنسيق الدبلومات 2025

صورة أرشيفية

أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها

طريقة عمل كباب الحلة

وصفة مصرية أصيلة.. طريقة عمل طاجن كباب الحلة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | مكملات غذائية تساعد في تحسين الكبد الدهني.. ماذا يحدث للجسم عند تناول الحمضيات؟

السكتة الدماغية

الاسباب وطرق الوقاية.. كل ما تريد معرفته عن السكتة الدماغية

رسائل احتيالية باسم البنوك.. لا تضغط على تحديث بياناتك

برج الجدي حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من التوتر

حظك اليوم وتوقعات الأبراج السبت 13 سبتمبر 2025 على الأصعدة المهني والعاطفي والصحي

برج الحمل حظك اليوم السبت 13 سبتمبر 2025.. خفف من سرعتك

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

