الغاء التدوير واستعادة 3 لاعبين.. موعد مباراة الأهلي وإنبي في الدوري والقنوات الناقلة

يواصل فريق الكرة بالنادي الأهلي، استعداداته لخوض مباراة مهمة أمام إنبي، في الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز، عقب انتهاء فترة التوقف الدولي الحالية، حيث يسعى الفريق الأول بالنادي الأهلي إلى تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط؛ من أجل التقدم في جدول ترتيب الدوري، فيما يريد الفريق البترولي تحقيق نتيجة إيجابية من أجل مواصلة التقدم، خاصة أنه منتشي بالفوز على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل لا شيء.

إلغاء التدوير بين الشناوي وشوبير فى حراسة مرمى الأهلي

بدأ عماد النحاس المدير الفني المؤقت للفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في وضع بصمته الخاصة على الفريق، من خلال عدة قرارات، أهمها استقراره على إلغاء سياسة التدوير فى مركز حراسة المرمى بين محمد الشناوي ومصطفى شوبير، وهو النظام الذي كان يتبعه الإسباني خوسيه ريبيرو فى تدريب الفريق الأحمر، قبل أن تتم إقالته من قيادة الأهلي بسبب سوء النتائج.

وشهدت مباريات الأهلي في الدوري المصري تحت قيادة ريبيرو مشاركة مصطفى شوبير أساسيا فى أول مباراتين أمام مودرن سبورت وفاركو، قبل أن يعود محمد الشناوي لحراسة العرين الأحمر فى مباراتيه أمام غزل المحلة وبيراميدز، ولكن ينوي النحاس إلغاء هذا النظام والاعتماد على الشناوي فى حراسة العرين الأحمر بشكل أساسي فى كل المباريات، كما كان يفعل وقت وجوده على رأس القيادة الفنية فى نهاية الموسم الماضي.

الأهلي يستعيد 3 لاعبين أمام إنبي

أكد الجهاز الطبي للأهلي جاهزية ثلاثي الفريق "إمام عاشور وياسين مرعي ومروان عطية" لمباراة إنبي، ويغيب إمام عاشور عن مباريات الأهلي منذ فترة طويلة، وتحديداً منذ إصابته فى مباراة إنتر ميامي الأمريكي يوم 15 يونيو الماضي بكأس العالم للأندية، والتي أجرى على إثرها جراحة الترقوة بأمريكا.

كما أجرى مروان عطية جراحة "الفتاق" يوم 13 يوليو الماضي، أما ياسين مرعي فتعرض للإصابة بشد من الدرجة الثانية فى العضلة الخلفية فى مباراة فاركو يوم 15 أغسطس الماضي بالدوري.

وأوضح الجهاز الطبي للأهلي أن ياسين مرعي تماثل هو الآخر للشفاء وبات لائقاً للمشاركة في مواجهة إنبي.

غياب 3 ركائز أساسية عن تشكيل الأهلي

تأكد غياب عدد من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن مباراة الفريق أمام إنبي، في بطولة الدوري، ويلتقي الأهلي مع إنبي، يوم الأحد المقبل، على استاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، في الجولة السادسة من بطولة الدوري.

ويفتقد الأهلي في مباراة إنبي، خدمات كل من ياسر إبراهيم، لإصابته بتمزق في العضلة العانية للفخذ، ومحمد شكري، لإصابته بشد في العضلة الأمامية، والمغربي أشرف داري، لإصابته في العضلة الضامة.

ويعد الثلاثي من الركائز الأساسية في تشكيل الأهلي، وهو ما يمثل ضربة قوية للجهاز الفني بقيادة عماد النحاس.

موعد مباراة الأهلي وانبي في الدوري والقناة الناقلة

يلتقي الأهلي مع إنبي فى الثامنة مساء غد الأحد 14 سبتمبر الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز، وتذاع المباراة حصريا على قنوات أون سبورت.

وتنقل قناة أون سبورت مباراة الأهلي وإنبي على الهواء مباشرة، مع وجود استوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام إنبي

اقترب عماد النحاس المدير الفني المؤقت للأهلي من وضع يديه على التشكيل الأساسي الذي سيخوض مباراته أمام إنبي يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وينوي النحاس الاعتماد على

ـ محمد الشناوي في حراسة المرمى

ـ أمامه الرباعي محمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسين مرعي "مصطفى العش" في الدفاع.

ـ اليو ديانج ومحمد علي بن رمضان في الوسط

ـ أمامه الرباعي زيزو وتريزيجيه وبن شرقي وجراديشار في الهجوم.