اتجاه لإقامة مباراة المنتخب وجيبوتي فى تصفيات كأس العالم خارج مصر
إتاحة تقليل الاغتراب للثلاث مراحل بالثانوية العامة .. ونكشف موعد إعلان النتيجة
لماذا لم يحطم الصحابة التماثيل الأثرية؟.. شوقي علام: تعاملوا بعقلية متزنة
استشهاد فلسطينيين اثنين أحدهما طفل إثر قصف الاحتلال الإسرائيلي مخيم النصيرات وحي الدرج
الفارس يغمد سيفه ويستريح.. اعتذار محمود الخطيب عن خوض انتخابات الأهلي المقبلة
الخطيب يودع رئاسة الأهلي بعد مسيرة حافلة بالبطولات المحلية والقارية والدولية
محمد صلاح يحصد جائزة جديدة متفوقًا على بالمر وايزاك
أسعار الذهب اليوم الجمعة 12 سبتمبر 2025 في مصر
أبو العينين : العالم يمر بأخطر وأهم فترة في تاريخه
بلّغ إدارة الأهلي بخبر مهم | منشور مثير من خالد الغندور عن الخطيب
الأمم المتحدة تؤيد مشروع قرار بتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية
أمهات مصر: نطالب بعدم إلزام الأهالي بشراء الكتب من المدارس التجريبية بضعف ثمنها
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟

خالد يوسف

كثرت تساؤلات الجماهير المصرية في الأيام القليلة الماضية، عن المكان الذي ستقام به مباراة منتخب مصر وجيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ،2026 في ظل عدم إقامة المباريات في جيبوتي، حيث سقام اللقاء في مكان يختاره جيبوتي لأنها على ملعبه.

صلاح سبب حيرة الجماهير

يستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، فى السادس من أكتوبر المقبل، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، على أن يختتم مبارياته أمام غينيا بيساو يوم 11 أكتوبر.

عقب انتهاء مباراة مصر وبوركينا فاسو مباشرة، قال محمد صلاح قائد المنتخب الوطني: «الصعود من مصر إن شاء الله»، ما تسبب في إيصال رسالة للجماهير أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولي وهو أمر لم يكن مؤكدا في ذلك الوقت.

كاف يرد على مكان إقامة مباراة مصر وجيبوتي

قال مصدر داخل الاتحاد الافريقي كاف، إن الاتحاد لم يعارض لعب المباراة في مصر، في حال اتفقت جميع المنتخبات المتنافسة في المجموعة، وإلا سيحدد جيبوتي مع الاتحاد الأفريقي فقط مكان المباراة.

فيما قال الأمين العام للاتحاد الجيبوتي: كان هناك اتفاق مبدئي على إقامة المباراة في مصر، ولكن هذا لن يحدث إلا بعد موافقة رسمية من جانب كاف وتلقي معلومات رسمية بالموعد والمكان والزمان.

اتحاد الكرة: لا توجد أي تأكيدات رسمية بإقامة المباراة في مصر

أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد أن هناك اتفاقا مبدئيا مسبقا غير نهائي مع مسؤولي جيبوتي، بإقامة المباراة في مصر، ولكن في الوقت الحالي الجميع ينتظر الموعد الرسمي الخاص بها، والمكان النهائي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدا أنه لا توجد أي تأكيدات رسمية بإقامة المباراة في مصر، وأن حتى هذه اللحظة لم يتحدد الموعد النهائي وتوقيت المباراة من جانب كاف.

فيما أكد محمد كوفي مدير المنتخب البوركينابي، أنه لا توجد أزمة لديهم في حال خاض المنتخب المصري مباراته أمام جيبوتي بالقاهرة.

شوبير: المغرب تحتضن مباراة مصر وجيبوتي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تصريحات إذاعية، عن عدم خوض مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة، مؤكدا أن المباراة ستقام في المغرب.

وقال أحمد شوبير: «سألت أحد كبار المسؤولين عن الرياضة في مصر خلال اتصال هاتفي عن مباراة مصر وجيبوتي وهل ستلعب في مصر؟ قال لي: لأ، قلت له ليه الناس في جيبوتي مرحبة، قال لي بص أنا عندي مشكلة لو الكلام ده عملناه من شهر ولا حاجة كان ماشي، لكن دلوقتي لا زال لي منافس هو بوركينا فاسو، اه الفارق 5 نقاط وعمليا اقتربنا جدا من التأهل والفارق كبير جدا بينا وبين جيبوتي، ولكني لا أريد أن يشوب تأهلي شائبة وسنلعب في المغرب».

وأضاف شوبير: «قلت له طيب ما النيجر قابلت المغرب في المغرب، فقال لي: النيجر محدد أساسًا ملعبه هو المغرب من قبل ما يلعب التصفيات، ولو على الاحتفالات نحتفل في مباراة غينيا بيساو في مصر بعدها بأيام قلبلة في استاد القاهرة».

إضافة المواليد

عودة إضافة المواليد رسميًا.. ما هو العدد المسموح زيادته على بطاقة التموين؟

صورة أرشيفية

زيادة مفاجئة في مصروفات المدارس التجريبية.. والأهالي يستغيثون بوزير التعليم: ظروفنا ماتسمحش

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الجمعة

عمليات الرمد

أصيبو بالعمى.. وزير الصحة يوجه بإحالة واقعة مستشفى 6 أكتوبر إلى النائب العام

صورة أرشيفية

عيار 21 يقارب الـ 5 آلاف.. أسعار الذهب اليوم

اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

فيديو جديد يفضح المشتبه به في اغتيال الناشط الأمريكي البارز تشارلي كيرك

حسن حمدي ومحمود الخطيب

حسن حمدي يقود اجتماع لجنة الحكماء في الأهلي لمناقشة اعتذار الخطيب

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر

أرشفية

12 ساعة في عمق البحر .. سبّاح لبناني يواجه الأمواج دعمًا للصحة النفسية والبيئة

أرشفية

هل سيحل الذكاء الاصطناعي محلّ الطبيب؟.. متخصص يوضح

اوكرانيا

نائبة بـ «البرلمان الأوكراني»: أوكرانيا تحتاج إلى 200 مليار دولار لإعادة بناء بنيتها التحتية

بالصور

للحفاظ على وجبات متوازنة لطفلك .. طرق اختيار اللانش بوكس الصحي

نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي
نصائح لأختيار لانش بوكس صحي

بعد ظهورها بالحجاب .. صور أثارت الجدل لـ هدير عبد الرازق

صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل
صور هدير عبد الرازق تثير الجدل على مواقع التواصل

السيارات الصينية تهدد أكبر العلامات الغربية الشهيرة

السيارات الصينية
السيارات الصينية
السيارات الصينية

لحظة تحطم سيارة صينية شهيرة أثناء اختبار التصادم.. شاهد

MG
MG
MG

تمساح ف الشاطئ

تمساح بالإسكندرية.. ذعر في شاطئ أبوتلات

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

إسماعيل الشيخ

إسماعيل الشيخ يكتب: من مصر.. قضية السيادة العربية قيمة لا تقبل المساومة

