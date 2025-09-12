صلاح السبب .. هل يحتفل منتخب مصر بالتأهل من استاد القاهرة أم من ملعب آخر؟

كثرت تساؤلات الجماهير المصرية في الأيام القليلة الماضية، عن المكان الذي ستقام به مباراة منتخب مصر وجيبوتي في الجولة التاسعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم ،2026 في ظل عدم إقامة المباريات في جيبوتي، حيث سقام اللقاء في مكان يختاره جيبوتي لأنها على ملعبه.

صلاح سبب حيرة الجماهير

يستعد منتخب مصر لمواجهة جيبوتي، فى السادس من أكتوبر المقبل، فى تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026، على أن يختتم مبارياته أمام غينيا بيساو يوم 11 أكتوبر.

عقب انتهاء مباراة مصر وبوركينا فاسو مباشرة، قال محمد صلاح قائد المنتخب الوطني: «الصعود من مصر إن شاء الله»، ما تسبب في إيصال رسالة للجماهير أن المباراة ستقام على ستاد القاهرة الدولي وهو أمر لم يكن مؤكدا في ذلك الوقت.

كاف يرد على مكان إقامة مباراة مصر وجيبوتي

قال مصدر داخل الاتحاد الافريقي كاف، إن الاتحاد لم يعارض لعب المباراة في مصر، في حال اتفقت جميع المنتخبات المتنافسة في المجموعة، وإلا سيحدد جيبوتي مع الاتحاد الأفريقي فقط مكان المباراة.

فيما قال الأمين العام للاتحاد الجيبوتي: كان هناك اتفاق مبدئي على إقامة المباراة في مصر، ولكن هذا لن يحدث إلا بعد موافقة رسمية من جانب كاف وتلقي معلومات رسمية بالموعد والمكان والزمان.

اتحاد الكرة: لا توجد أي تأكيدات رسمية بإقامة المباراة في مصر

أكد مصدر مسؤول داخل اتحاد أن هناك اتفاقا مبدئيا مسبقا غير نهائي مع مسؤولي جيبوتي، بإقامة المباراة في مصر، ولكن في الوقت الحالي الجميع ينتظر الموعد الرسمي الخاص بها، والمكان النهائي من جانب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، مؤكدا أنه لا توجد أي تأكيدات رسمية بإقامة المباراة في مصر، وأن حتى هذه اللحظة لم يتحدد الموعد النهائي وتوقيت المباراة من جانب كاف.

فيما أكد محمد كوفي مدير المنتخب البوركينابي، أنه لا توجد أزمة لديهم في حال خاض المنتخب المصري مباراته أمام جيبوتي بالقاهرة.

شوبير: المغرب تحتضن مباراة مصر وجيبوتي

كشف الإعلامي أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر السابق، في تصريحات إذاعية، عن عدم خوض مباراة مصر وجيبوتي في القاهرة، مؤكدا أن المباراة ستقام في المغرب.

وقال أحمد شوبير: «سألت أحد كبار المسؤولين عن الرياضة في مصر خلال اتصال هاتفي عن مباراة مصر وجيبوتي وهل ستلعب في مصر؟ قال لي: لأ، قلت له ليه الناس في جيبوتي مرحبة، قال لي بص أنا عندي مشكلة لو الكلام ده عملناه من شهر ولا حاجة كان ماشي، لكن دلوقتي لا زال لي منافس هو بوركينا فاسو، اه الفارق 5 نقاط وعمليا اقتربنا جدا من التأهل والفارق كبير جدا بينا وبين جيبوتي، ولكني لا أريد أن يشوب تأهلي شائبة وسنلعب في المغرب».

وأضاف شوبير: «قلت له طيب ما النيجر قابلت المغرب في المغرب، فقال لي: النيجر محدد أساسًا ملعبه هو المغرب من قبل ما يلعب التصفيات، ولو على الاحتفالات نحتفل في مباراة غينيا بيساو في مصر بعدها بأيام قلبلة في استاد القاهرة».