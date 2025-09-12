قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مندوب الكويت بمجلس الأمن: العدوان على قطر تهديد لأمن الخليج ولن نتهاون مع المساس بوحدتنا
ترامب يدعو أنصاره لضبط النفس بعد اغتيال الناشط تشارلي كيرك
إنشاء نظم لمعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها في الزراعة
الهلال الأحمر يجهز لإطلاق القافلةرقم 36 لدعم غزة
غضب واجتماع عاجل.. تفاصيل اليوم الأخير للخطيب في الأهلي
نص اعتذار محمود الخطيب عن عدم الاستمرار في رئاسة الأهلي
مندوب مصر الدائم بالأمم المتحدة: قطر ليست وحدها ومصر ستواصل الدفاع عن وحدة الصف العربي
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز
نصب على الأجانب بزعم تقنين الإقامة.. مدير شركة سياحة يواجه هذه العقوبة
رئيس وزراء قطر: قادة إسرائيل مصابون بـ غرور القوة
اجتماع طارئ في الأهلي بسبب قرار الخطيب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
حارس ريال مدريد.. الفتح السعودي يضم بديل الشناوي ويرفض رحيل جوميز

خالد يوسف

انتهت حالة القلق التي انتشرت داخل أروقة النادي الأهلي، خلال الأيام الماضية، حول مستقبل محمد الشناوي حارس مرمى وقائد الفريق الأول لكرة القدم، في أعقاب حسم نادي الفتح السعودي ومدربه جوزيه جوميز إجراءات التعاقد مع حارس مرمى جديد، حيث تنفست الجماهير الصعداء بعد زوال زوال الخطر من رحيل محمد الشناوي 37 عاما كابتن الأهلي، خاصة أن الحارس كان يفكر جديا في الرحيل عن الأهلي في وقت سابق بعد حصوله على عرض احتراف.

الفتح السعودي يتعاقد مع بديل الشناوي

أعلن نادي الفتح السعودي، عن ضم الحارس الإسباني فرناندو باتشيكو، في اليوم الأخير للانتقالات الصيفية في الدوري السعودي.

وكشف نادي الفتح عن ضم باتشيكو لمدة موسم واحد، مع خيار التمديد لموسم إضافي، حيث لعب الحارس الإسباني صاحب الـ33 عاما، خلال مسيرته لأندية ألافيس، وألميريا، وإسبانيول، كما لعب لصفوف ريال مدريد، بدءًا من صفوف الناشئين وتم تصعيده للفريق الأول موسم 2014 - 2015، قبل الانتقال إلى ألافيس.

وساهم باتشيكو في تأهل ديبورتيفو ألافيس إلى الدوري الإسباني موسم 2015 - 2016، بعد احتلال المركز الثاني في الدرجة الثانية، كما توج مع ريال مدريد ببطولتي السوبر الأوروبي، وكأس العالم للأندية.

حقيقة عرض الفتح السعودي لضم حارس الأهلي المصري

أشار نادي الفتح، إلى أن باتشيكو شارك في تدريبات الفريق الأربعاء، بعد إجراء كافة الفحوصات الطبية.

وعلى الرغم من تردد اسم محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي، للانتقال للفتح، إلا أن الفريق السعودي استقر على التعاقد مع الحارس الإسباني في الوقت الحالي.

وكشف مصدر بنادي الأهلي، عن حقيقة وصول عرض رسمي من نادي الفتح السعودي للتعاقد مع محمد الشناوي، حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم، مشددًا على أن ما تردد في هذا الشأن لا يتجاوز مجرد شائعات.

وأوضح المصدر، أن الشناوي يعد من الركائز الأساسية داخل صفوف الفريق، وأن النادي  يتمسك بوجوده نظرًا لخبراته الكبيرة ودوره القيادي داخل وخارج الملعب، خاصة في ظل ضغط المباريات المحلية والقارية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المصدر، أن الأهلي يرفض بشكل قاطع فكرة الاستغناء عن حارسه الدولي، في وقت يسعى فيه النادي للحفاظ على قوامه الأساسي واستقراره الفني، مشيرًا إلى أن الشناوي نفسه يركز بالكامل على استعادة كامل جاهزيته الفنية والبدنية بعد عودته مؤخرًا للتدريبات الجماعية.

الأهلي يغلق باب التفاوض مع جوزيه جوميز لخلافة ريبيرو

أغلق مسئولو النادى الأهلى، باب التفاوض مع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الفتح السعودي ، لتولي القيادة الفنية خلفًا للإسباني خوسيه ريبيرو، بسبب رفض جوزيه جوميزالعرض المقدم من النادي الأهلي لتولي تدريب الفريق.

وكشفت صحيفة "اليوم السعودية"، أنه تم التواصل بين إدارة الأهلي والمدرب البرتغالي خلال اليومين الماضيين، من أجل إقناعه بتولي المهمة، إلا أن جوميز اعتذر عن قبول العرض، وأكد أن رحيله لن يتم إلا عن طريق إدارة نادي الفتح.

وأشارت الصحيفة إلى أن عقد جوميز مع الفتح يتضمن شرطًا جزائيًا تبلغ قيمته 900 ألف دولار، حال قرر النادي السماح برحيله رسميًا خلال الفترة المقبلة.

وتشير التقارير إلى أن جوزيه جوميز ملتزم بعقده مع الفتح ويرى أن رحيله يجب أن يتم فقط عن طريق إدارة النادي، ما يعني أن الشرط الجزائي قد يكون عاملاً، ولكنه ليس العامل الوحيد، إذ يبدو أن رغبته فى البقاء مع الفتح هي الأقوى.

