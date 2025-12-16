قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
32 مليون دولار.. تفاصيل الجوائز المالية لكأس أمم أفريقيا 2025 بالمغرب

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الجوائز المالية الخاصة ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025، المقرر إقامتها في المغرب، في نسخة تُعد من الأكبر على مستوى العوائد المالية في تاريخ البطولة القارية، بإجمالي جوائز يصل إلى 32 مليون دولار.

جائزة البطل

وسيحصل المنتخب المتوج باللقب على مكافأة مالية قدرها 7 ملايين دولار، في خطوة تعكس سعي “كاف” لرفع القيمة التسويقية والفنية للبطولة، وتحفيز المنتخبات على تقديم أفضل مستوياتها حتى المباراة النهائية.

وصيف البطولة

أما المنتخب صاحب المركز الثاني، فينال جائزة مالية تبلغ 4 ملايين دولار، بينما يحصل المنتخبان الخاسران في الدور نصف النهائي على 2.5 مليون دولار لكل منتخب، تقديرًا لمشوارهما حتى المربع الذهبي.

نظام الجوائز

وبحسب نظام الجوائز المعتمد، فإن المنتخبات التي تصل إلى الدور ربع النهائي ستحصل على مليون و300 ألف دولار، في حين تُخصص مكافأة قدرها 800 ألف دولار للمنتخبات التي تودع البطولة من دور ثمن النهائي.

دور المجموعات

وعلى مستوى دور المجموعات، رصد الاتحاد الإفريقي مكافأة مالية قدرها 700 ألف دولار لكل منتخب يحتل المركز الثالث في مجموعته، بينما يحصل صاحب المركز الرابع على 500 ألف دولار، بما يضمن عائدًا ماليًا لكل المنتخبات المشاركة، حتى تلك التي تودع البطولة مبكرًا.

وتأتي هذه الزيادة في الجوائز المالية ضمن خطة “كاف” لتطوير البطولة، وتعزيز قدرتها التنافسية عالميًا، خاصة مع استضافة المغرب للنسخة المقبلة، في ظل بنية تحتية قوية وتوقعات ببطولة استثنائية على المستويين الفني والتنظيمي.

