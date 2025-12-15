قبل ضربة البداية في أمم إفريقيا.. إنجازات المنتخبات المغربية في السنوات الأخيرة

يستعد المنتخب المغربي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، محملاً بسجل حافل من الإنجازات على مختلف المستويات خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تطور كرة القدم المغربية وقوتها على الصعيدين القاري والدولي.

فيما يلي أبرز إنجازات المنتخبات المغربية:

كأس العالم لكرة القدم 2022: حصول المنتخب الوطني على المركز الرابع، وهو أفضل إنجاز تاريخي للكرة المغربية في البطولة.

كأس أمم أفريقيا تحت 23 عامًا 2023: تتويج المنتخب المغربي بالبطولة.

دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024: نال المنتخب المغربي المركز الثالث والميدالية البرونزية في كرة القدم.

كأس أمم أفريقيا تحت 17 عامًا 2025: تحقيق اللقب والتتويج بالبطولة.

كأس أمم أفريقيا تحت 20 عامًا 2025: الوصول إلى النهائي وتحقيق المركز الثاني.

كأس العالم تحت 20 عامًا 2025: تتويج المنتخب المغربي بالبطولة العالمية للشباب.

كأس أمم أفريقيا للسيدات 2024 (أقيمت في 2025): الحصول على المركز الثاني.

كأس أمم أفريقيا للمحليين 2024 (أقيمت في 2025): تتويج المنتخب بالبطولة.

كأس العرب FIFA قطر 2025: التأهل إلى المباراة النهائية، مؤكدين استمرار التفوق المغربي على مستوى المنتخبات العربية.

تعكس هذه الإنجازات تنوع القوة المغربية على جميع الأصعدة، من المنتخبات الأولية، الشبابية، المحلية، والسيدات، مؤشراً إلى جاهزية الكرة المغربية لمنافسات أمم إفريقيا القادمة.