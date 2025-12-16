المجمعات بتتغير.. منافذ التموين «كاري أون» تجربة تسوق تلبي احتياجات المواطن| صور

في خطوة تعكس توجه الدولة لتحديث منظومة التجارة الداخلية، تشهد المجمعات الاستهلاكية تحولًا نوعيًا من الشكل التقليدي، إلى نموذج عصري حديث، عبر إطلاق منافذ التموين تحت العلامة التجارية الموحدة «كاري أون»، التي تقدم تجربة تسوق مختلفة تلبي احتياجات المواطن وتواكب التطورات الحديثة في أساليب البيع والخدمة.

يأتي مشروع «كاري أون» ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية لتطوير المجمعات الاستهلاكية ورفع كفاءتها، من خلال تحديث التصميمات الداخلية، وتحسين طرق عرض السلع، والاعتماد على هوية بصرية موحدة تعزز ثقة المستهلك، إلى جانب توفير تجربة تسوق أكثر تنظيمًا وسهولة، تضاهي سلاسل التجزئة الكبرى، مع الحفاظ على الدور الاجتماعي للدولة في إتاحة السلع بأسعار مناسبة.

وتتميز منافذ «كاري أون» بتنوع كبير في السلع الغذائية والاستهلاكية الأساسية، وجودة أعلى في المعروضات، والتزام واضح بمعايير الجودة والسلامة، فضلًا عن الاعتماد على نظم حديثة لإدارة المخزون والتسعير، بما يضمن استقرار الأسعار وتوافر السلع بشكل دائم، خاصة في أوقات زيادة الطلب والمواسم المختلفة.

ولا يقتصر التطوير على الشكل فقط، بل يمتد إلى مستوى الخدمة، من خلال تدريب العاملين ورفع كفاءتهم للتعامل مع الجمهور بشكل احترافي، وتقديم خدمة أسرع وأكثر مرونة، بما يعكس صورة جديدة للمجمعات الاستهلاكية كوجهة تسوق متكاملة، وليست مجرد منفذ لبيع السلع المدعمة.

ويمثل إطلاق «كاري أون» رسالة واضحة بأن المجمعات الاستهلاكية تدخل مرحلة جديدة عنوانها التطوير والتحديث، في إطار رؤية شاملة تستهدف تحقيق التوازن بين الجودة والسعر، وتعزيز دور الدولة في ضبط الأسواق، وتقديم تجربة تسوق عصرية تليق بالمواطن المصري وتواكب متطلبات العصر.