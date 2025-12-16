قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أصل الحكاية

من سان جيرمان إلى البرنابيو.. كيف استعاد مبابي عرش الأغلى في العالم؟

مبابي
مبابي
أمينة الدسوقي

عاد النجم الفرنسي كيليان مبابي ليتربع مجددا على قمة نجوم كرة القدم العالمية من حيث القيمة السوقية، بعد فترة شهدت تذبذبا نسبيا في تقييمه، ليؤكد مجددا أنه أحد أبرز الأسماء القادرة على صناعة الفارق داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

200 مليون يورو مبابي في صدارة الأغلى عالميا

بحسب التحديث الأخير لموقع «ترانسفير ماركت» المتخصص في تقييم اللاعبين، ارتفعت القيمة السوقية لمبابي إلى 200 مليون يورو، ليتقاسم صدارة أغلى لاعبي العالم مع الإسباني لامين يامال نجم برشلونة، والنرويجي إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي.

وجاء هذا الارتفاع تتويجا للأداء الاستثنائي الذي قدمه النجم الفرنسي خلال موسمه الأول مع ريال مدريد، بعد انضمامه إلى الفريق الملكي صيف 2024 قادمًا من باريس سان جيرمان.

أرقام لا تكذب موسم استثنائي بقميص ريال مدريد

في موسم 2025-2026، خاض مبابي 22 مباراة بقميص ريال مدريد، سجل خلالها 26 هدفا وصنع 4 أهداف أخرى، في حصيلة هجومية تعكس تأثيره المباشر في نتائج الفريق وقدرته الدائمة على حسم المباريات الكبرى.

هذه الأرقام عززت مكانته كقائد هجومي من الطراز الأول، رغم التحديات الفنية التي مر بها الفريق في بعض فترات الموسم.

رحلة القيمة السوقية من موناكو إلى قمة العالم

بدأت رحلة مبابي السوقية بقيمة متواضعة خلال ظهوره مع موناكو الفرنسي، قبل أن تقفز بشكل لافت مع انتقاله إلى باريس سان جيرمان، مستفيدا من انفجاره التهديفي المبكر وتألقه القاري والدولي.

وبين عامي 2018 و2019، بلغ مبابي ذروته الأولى بقيمة وصلت إلى 200 مليون يورو، قبل أن تشهد قيمته تراجعا نسبيا بفعل عوامل متعددة، أبرزها المنافسة الشرسة، وتذبذب النتائج، والجدل الذي صاحب ملف تجديد عقده مع سان جيرمان.

الاستقرار يعيد البريق لماذا عاد مبابي للقمة؟

عاد المنحنى التصاعدي لقيمة مبابي في الفترة الأخيرة، ليصل مجددا إلى سقف 200 مليون يورو، في انعكاس واضح لـ:

الاستمرارية التهديفية بمعدل مرتفع

الحضور الحاسم في المباريات الكبرى

القدرة على صناعة الفارق تحت الضغط

العمر المثالي (26 عامًا) الذي يجمع بين الخبرة والجاهزية البدنية

وهي عوامل أساسية يعتمد عليها موقع «ترانسفير ماركت» في تقييم نجوم الصف الأول.

إنجازات فردية رغم غياب الألقاب

ورغم غياب ريال مدريد عن التتويج بالبطولات الكبرى في الموسم الماضي، قدم مبابي موسما فرديا استثنائيا، حيث توج هدافًا للدوري الإسباني في موسمه الأول برصيد 31 هدفًا في 34 مباراة كما يتصدر حاليًا ترتيب هدافي الليغا هذا الموسم برصيد 17 هدفًا.

أرقام تاريخية وإنجازات دولية

على الصعيد الدولي، قاد مبابي منتخب فرنسا للتأهل إلى كأس العالم 2026، وتجاوز مؤخرًا حاجز 400 هدف في مسيرته الاحترافية مع الأندية والمنتخب، رقم يؤكد استمراريته في القمة وقدرته على صناعة التاريخ.

النجم الفرنسي كيليان مبابي كيليان مبابي كأس العالم 2026 منتخب فرنسا مبابي

