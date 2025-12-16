قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تلميذ يـ.قتل طفل ويصيب الحارس.. تفاصيل حادث طعن في مدرسة بموسكو
ترامب يطالب بتعويض 10 مليارات دولار من «بي بي سي» بتهمة التشهير
الصحة عن الإصابات التنفسية: هذه الحالات تحتاج إلى الحجز في المستشفيات
ترامب يبدي استياءه من اغتيال إسرائيل لقائد حماس.. فلماذا الآن؟
جهاز حماية المنافسة يوافق على 4 صفقات استحواذ في قطاعات الاستثمار والطاقة والصناعات الغذائية
الهباش: مصر أفشلت مخططات التهجير وموقف الرئيس السيسي حاسم في حماية القضية الفلسطينية
صفقات سوبر قالت لا للزمالك.. نجوم كبار أغلقوا الباب رغم الإغراءات
رئيس الوزراء يشاهد فيلمًا تسجيليًا ويفتتح مصنع الطلمبات الغاطسة بالقليوبية
الدفاع المدني بغزة: الوضع الإنساني صعب وحالة انهيار شبه كاملة جراء المنخفض الجوي
عودة الصدام القاري بعد 33 عامًا.. نهائي كأس العرب يجمع آسيا وأفريقيا من جديد
يمثل أفضل ما في بلدنا.. رئيس الوزراء الأسترالي يزور بطل شاطئ بوندي| فيديو
وزير الإنتاج الحربي: مصنع للمحركات الكهربائية بالشراكة مع شركة سويسرية
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كنز الأساطير يطفو من الأعماق.. 17 مليار دولار من الذهب تحت الماء| إيه الحكاية؟

سان خوسيه
سان خوسيه
أمينة الدسوقي

بعد أكثر من ثلاثة قرون من الغموض والأساطير، بدأت أسرار واحدة من أشهر السفن الغارقة في تاريخ الملاحة العالمية في الظهور، مع نجاح علماء كولومبيين في استعادة أولى القطع الأثرية من حطام السفينة الإسبانية الأسطورية «سان خوسيه»، التي تُوصف بـ«الكأس المقدسة لحطام السفن» لما تحمله من كنوز تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

سفينة غارقة في قلب التاريخ

تعود سفينة «سان خوسيه» إلى البحرية الإسبانية، وقد غرقت عام 1708 قبالة سواحل مدينة قرطاجنة الكولومبية، خلال حرب الخلافة الإسبانية، بعد تعرضها لهجوم مفاجئ من الأسطول البريطاني.

وتشير الروايات التاريخية إلى أن انفجار في مخزن البارود قد يكون السبب المباشر لغرق السفينة، رغم أن هذه الفرضية لم تحسم علميا حتى اليوم.

كنوز تقدر بالمليارات

كانت «سان خوسيه» في طريقها إلى أوروبا محملة بثروات هائلة جُمعت من المستعمرات الإسبانية في أميركا اللاتينية، تشمل ملايين العملات الذهبية والفضية، إضافة إلى الزمرد وبضائع ثمينة أخرى.

وتتباين التقديرات حول القيمة الإجمالية لهذه الكنوز، إذ تشير بعض المصادر إلى أنها قد تصل إلى نحو 17 مليار دولار، بينما يرى باحثون أن الرقم مبالغ فيه، وإن أجمعوا على أن السفينة تحمل ثروة استثنائية.

عمق سحيق وموقع سري

يرقد حطام السفينة على عمق يقارب 600 متر تحت سطح البحر الكاريبي، في موقع يخضع لإجراءات أمنية مشددة وتكتم رسمي، نظرًا لحساسيته التاريخية والقانونية.

وقد جرى تحديد الموقع الدقيق للحطام عام 2015، وهو اكتشاف أشعل لاحقًا نزاعات قانونية ودبلوماسية حول ملكية الكنز الغارق.

أولى القطع تخرج إلى النور

ضمن المرحلة الأولى من مشروع بحثي كولومبي يحمل اسم «نحو قلب سان خوسيه»، استعان العلماء بغواصات تعمل عن بُعد للوصول إلى الحطام.

وأسفرت العمليات عن استعادة أولى القطع الأثرية، من بينها مدفع ضخم، وكوب خزفي مزخرف، وثلاث عملات ذهبية من نوع «ماكوكويناس» كانت متداولة في أمريكا الإسبانية خلال الحقبة الاستعمارية.

البحث العلمي قبل الكنوز

وأكدت الحكومة الكولومبية أن هدف البعثات الحالية لا يتمثل في استخراج الكنوز أو الاتجار بها، بل في إجراء دراسة علمية دقيقة لفهم ظروف غرق السفينة، وتحليل القطع المكتشفة باستخدام تقنيات متطورة للكشف عن طرق تصنيعها وتاريخها ودلالاتها الاقتصادية.

إرث وطني وهوية ثقافية

من جانبه، شدد وزير الثقافة الكولومبي، ياناي كداماني فونرودونا، على أن هذا الاكتشاف يعكس تطور القدرات التقنية والعلمية للبلاد في حماية التراث الثقافي الغارق، مؤكدًا أن «سان خوسيه» ليست مجرد كنز مادي، بل جزء من الذاكرة التاريخية والهوية الوطنية.

أسرار لم تُكشف بعد

ومع استمرار أعمال البحث والدراسة، يترقب العالم ما ستكشفه الأعماق خلال الأشهر المقبلة، وسط توقعات بخروج مزيد من القطع التي قد تعيد كتابة فصل مهم من تاريخ الاستعمار والحروب البحرية، وتؤكد أن كنز «سان خوسيه» ما زال يحتفظ بالكثير من أسراره تحت الماء.

أشهر السفن الغارقة السفينة الإسبانية الأسطورية «سان خوسيه» الكأس المقدسة لحطام السفن سان خوسيه سفينة سان خوسيه

المزيد

