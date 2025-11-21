قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
أفضل شهادات البنك الأهلي للاستثمار بعد تثبيت الفائدة
تصعيد إسرائيلي في القنيطرة ونقاط تفتيش للسكان.. وانتشار روسي جديد
تطورات ميدانية واسعة وتقدم للجيش السوداني في كردفان
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

بعد ثلاثة قرون من الغرق.. كنز سان خوسيه يعود ليشعل معركة الذهب بين كولومبيا وإسبانيا| ما القصة؟

السفينة الإسبانية الغارقة
السفينة الإسبانية الغارقة
أحمد العيسوي

في أعماق البحر الكاريبي، يرقد أحد أعظم كنوز البشرية تحت طبقات من الرمال والصمت. سفينة "سان خوسيه جاليون" الإسبانية، التي غرقت قبل أكثر من ثلاثة قرون، تعود اليوم لتُشعل نزاعًا قانونيًا ودبلوماسيًا واسع النطاق بين دول وشركات كبرى، بعدما قدّرت ثروتها المدفونة بنحو 20 مليار دولار من الذهب والمجوهرات والمعادن النفيسة.

لكن هذه القصة ليست مجرد مغامرة بحرية أو بحث عن الكنز، بل معركة قانونية شرسة تتشابك فيها المصالح الوطنية والاقتصادية والسيادية، بين إسبانيا وكولومبيا وشركات أمريكية وسويسرية، وحتى شعوب أصلية من أمريكا اللاتينية.

أصل الحكاية.. سفينة الذهب المفقودة

تعود القصة إلى عام 1698، حين تم بناء السفينة الإسبانية "سان خوسيه جاليون" لنقل الثروات القادمة من مستعمرات إسبانيا في أمريكا اللاتينية إلى مدريد.

كانت السفينة تحمل شحنة مذهلة من العملات الذهبية والفضية والزمرد والمجوهرات، قدرت قيمتها بما بين 18 و20 مليار دولار.

لكن خلال حرب الخلافة الإسبانية (1701–1715)، تعرضت السفينة لهجوم من البحرية البريطانية بالقرب من السواحل الكولومبية، فانفجرت وغرقت في عمق البحر الكاريبي، لتتحول إلى أسطورة بحرية تطاردها الأطماع حتى اليوم.

اكتشاف الكنز يعيد إشعال الخلافات

بعد أكثر من 300 عام من الغرق، أعلنت كولومبيا عام 2015 عن اكتشاف موقع السفينة الغارقة في مياهها الإقليمية بواسطة فريق غطاسين وبتقنيات متقدمة.

لكن المفاجأة جاءت عندما زعمت شركة أمريكية تُدعى "سي سيرش أرمادا" (Sea Search Armada) أنها كانت أول من حدد موقع السفينة عام 1981، مطالبةً بنصف الكنز مقابل تسليم الإحداثيات للحكومة الكولومبية.

كولومبيا من جانبها نفت تلك الادعاءات، مؤكدة أن اكتشافها تم بشكل مستقل، لتبدأ بعدها نزاعات قضائية معقدة بين الطرفين ما زالت مستمرة حتى اليوم.

السويسريون يدخلون على الخط

لم يتوقف الصراع عند هذا الحد، إذ دخلت شركة سويسرية جديدة على خط النزاع، بعدما كانت قد حصلت عام 2018 على حق استخراج جزء من الحمولة من الحكومة الكولومبية، مقابل تبادل القطع غير المصنفة كتراث ثقافي.

لكن في عام 2020، قرر مجلس التراث الثقافي الكولومبي تصنيف السفينة وكنوزها كـ تراث ثقافي وطني لا يجوز بيعه أو تقسيمه، ما دفع الشركة السويسرية إلى رفع دعوى تحكيم دولي ضد كولومبيا في مركز التحكيم الدولي للاستثمار (ICSID)، مطالبةً بتعويضات بموجب معاهدة استثمار ثنائية بين البلدين.

إسبانيا.. الحطام "قبر بحري" لا يُمسّ

إسبانيا من جانبها دخلت المعركة القانونية أيضًا، مستندة إلى أن السفينة كانت سفينة دولة تخضع لمبدأ الحصانة السيادية، وبالتالي لا يجوز لأي طرف استغلالها تجاريًا.

وتعتبر مدريد أن حطام السفينة "قبرًا بحريًا" لبحارتها الذين لقوا حتفهم في المعركة، ما يجعل التنقيب عنها انتهاكًا للكرامة الإنسانية ومخالفًا لاتفاقية اليونسكو للتراث الثقافي تحت الماء.

المال أم التراث؟ جدل قانوني وأخلاقي

تدافع الشركات الخاصة عن موقفها من منطلق اقتصادي، إذ ترى أن عمليات الإنقاذ المعقدة كهذه تحتاج إلى استثمارات ضخمة تصل إلى مئات الملايين من الدولارات، لا يمكن للدول وحدها تحملها.

وتطالب شركة "سي سيرش أرمادا" بحصتها من الكنز استنادًا إلى اتفاقية التجارة الحرة بين كولومبيا والولايات المتحدة، مؤكدة أن مساهمة القطاع الخاص ضرورية لاستعادة التراث الغارق.

في المقابل، يرى خبراء القانون الدولي أن القضية تمثل تقاطُعًا نادرًا بين القانون البحري، وحقوق التراث الثقافي، والاستثمارات الأجنبية.

وقال المحامي الدولي خوسيه مونتيرو، رئيس شركة "مونتيرو دي سيسنيروس أبوجادوس"، إن الموقف الإسباني قوي من الناحية القانونية، مستندًا إلى الحصانة السيادية واتفاقية اليونسكو، مشيرًا إلى أن القضية تمثل اختبارًا فريدًا للقانون الدولي في حماية التراث مقابل حقوق المستثمرين.

كنز يثير أطماع العالم

بين القانون والسيادة والذهب، تبقى "سان خوسيه جاليون" أكثر من مجرد سفينة غارقة؛ إنها مرآة لصراع الإنسان مع الطمع والتاريخ.

فما بين من يراها تراثًا إنسانيًا يجب حفظه، ومن يراها فرصة اقتصادية لا تُفوَّت، تظل الكنوز مدفونة في أعماق البحر الكاريبي، شاهدة على معركةٍ لم تهدأ منذ أكثر من ثلاثة قرون، ولا يبدو أنها ستنتهي قريبًا.

دولار كولومبيا إسبانيا أمريكا الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

الشرطة الأمريكية

الشرطة الأمريكية تنهي حياة رجل يحمل سكينا في مطار سانت لويس

الرئيس الكوري الجنوبي في جامعة القاهرة

أصداء عالمية واسعة لزيارة رئيس كوريا الجنوبية لجامعة القاهرة وإطلاق مبادرة SHINE

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد