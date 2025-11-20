قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

طريقة عمل البسطرمة في البيت .. بوصفة الشيف نجلاء الشرشابي

طريقة عمل البسطرمة
طريقة عمل البسطرمة
آية التيجي

في عالم المطبخ المصري، تعتبر البسطرمة من أشهر الأكلات التي يفضلها الكثيرون لعشاق اللحوم الطرية والمتبلة.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي طريقة عمل البسطرمة، وهي وصفة يمكن تحضيرها في المنزل بسهولة ونتيجة مذهلة.

طريقة عمل البسطرمة

طريقة عمل البسطرمة

المكونات :

ربع كيلو حلبة مطحونة

عرق لحم فيليه (حسب الكمية اللي عايزة تعمليها)

ربع كيلو بابريكا

ربع كيلو كزبرة ناشفة

ربع كوب ملح صغير

كوب صغير ثوم مفروم

ملعقة كبيرة فلفل أسود

كوب صغير ماء مغلي

طريقة عمل البسطرمة

خطوات عمل البسطرمة:

ـ لتحضير اللحم: يتم اختيار عرق فيليه جيد، وتدليكه بالملح وتركه في الشاش لمدة 24 ساعة.

ـ لتنظيف اللحم: بعد مرور اليوم، يغسل العرق بالماء لإزالة الملح الزائد، ثم يجفف جيدًا.

ـ التنشيف الأول: يُفتح العرق ويوضع خيط للعلّق، ثم يترك في الهواء لمدة 24 ساعة إضافية.

ـ لتحضير التتبيلة: يتم خلط البابريكا، الفلفل الأسود، الثوم المفروم، الكزبرة الناشفة، الحلبة والماء المغلي لتحضير معجون البسطرمة.

ـ لتغطية اللحم بالتتبيلة: يُغلف العرق بالتتبيلة من جميع الجهات ويترك لمدة أسبوع في مكان جيد التهوية ليجف تمامًا.

ـ التقديم: بعد أن ينشف العرق، يمكن تقطيعه وتقديمه مع البيض أو الخبز المحمص حسب الرغبة.

طريقة عمل البسطرمة

نصائح الشيف نجلاء الشرشابي

ـ احرصي على تغطية العرق بالكامل بالتتبيلة لضمان الطعم الغني.

ـ الصبر في مرحلة التنشيف مهم جدًا للحصول على بسطرمة طرية ولذيذة.

ـ يمكن حفظ البسطرمة في الفريزر بعد التقطيع لاستخدامها عند الحاجة.

البسطرمة في البيت طريقة عمل البسطرمة الشيف نجلاء الشرشابي وصفة بسطرمة تحضير البسطرمة بسطرمة لذيذة وصفات اللحوم بسطرمة منزلية كيفية عمل البسطرمة

