مش لاقي ياكل.. إدوارد يتعرض للنصب باسم الفنان شادي خفاجة

خالد يوسف

تصدر اسما الثنائي الفني ادوارد وشادي خفاجة محركات البحث، عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب تعرض الاول لعملية نصب باسم الفنان شادي خفاجة، الذي فوجئ بتداول اسمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم الزج بأسمه فيما تعرض له زميله ادوارد.

ادوارد يتعرض لعملية نصب

كشف الفنان إدوارد، خلال الساعات الماضية، عن تعرضه لعملية نصب إلكترونية انتحل فيها محتال هوية الفنان شادي خفاجة لطلب المال، حيث تلقى رسالة من رقم مجهول يدّعي صاحبها أنه شادي خفاجة ويمر بظروف صعبة ولا يجد ما يأكله، محذرًا من تزايد محاولات الاحتيال الإلكترونية.

واستجاب إدوارد بدافع إنساني وأرسل مبلغًا ماليًا عبر خدمة "إنستا باي"، لكنه فوجئ بحظر المتصل له فور إتمام التحويل، ليكتشف سريعًا أنه وقع ضحية لانتحال شخصية.

خفاجة ينفي علمه بالأمر

عقب الواقعة، تواصل إدوارد مع الفنان الشاب شادي خفاجة، للتأكد مما حدث، ليتبين أن الأخير لا علاقة له بالأمر، وأن مجهولًا استغل اسمه للتواصل مع عدد من الفنانين بهدف الاحتيال المالي.

وشارك إدوارد جمهوره تجربته محذرًا من الرسائل التي تستخدم أسماء فنانين أو شخصيات عامة لاستغلال التعاطف وتحقيق مكاسب غير مشروعة، معتبرًا أن انتشار هذه الأساليب أصبح "مقلقًا" ويعكس واقعًا محبطًا.

شادي خفاجة يبدأ في الاجراءات القانونية

من جانبه، خرج الفنان شادي خفاجة عن صمته، بعد إعلان الفنان إدوارد النصب عليه من قبل أحد الأشخاص انتحل صفة شادي مدعيا أنه يمر بظروف اقتصادية صعبة. 


وأعلن شادي خفاجة عبر "فيسبوك"، عن بدء اتخاذ إجراءات قانونية ضد منتحل شخصيته، داعيًا كل من تعرض لموقف مشابه إلى التواصل معه لتجميع المعلومات اللازمة. 
ولفت إلى أن رقمه الوحيد المعروف ينتهي بـ(010)، مطالبًا بضرورة التأكد من هوية أي متواصل قبل التعامل معه.

خفاجة نشر الموقف الذي تعرض له إدوارد عبر حسابه على فيسبوك وكتب: "وصلني خلال الأيام اللي فاتت إن في شخص بينتحل شخصيتي وبيتواصل مع بعض الناس وبيطلب منهم معاملات مالية باسمي.

مضيفا: "للأسف، تم استغلال طيبة الأستاذ إدوارد وتعرض لموقف غير مقبول، أي حد اتعرض لنفس الموقف يا ريت يبعتلي التفاصيل في رسالة خاصة، علشان بجمع كل البيانات والإجراءات القانونية بالفعل بدأت، برجاء التأكد عند التعامل مع أي رقم غير رقمي المعروف والوحيد اللي معايا من سنوات (ينتهي بـ 010)، التحذير ده لحماية الجميع ومنع أي استغلال.



ماذا قال إدوارد بعد النصب عليه؟

كتب إدوارد، عبر حسابه على فيسبوك: "يا جماعة أنا اتنصب عليا في فلوس.. الرقم ده بعتلي على إنه شادي خفاجة الممثل، وأنه متعشم فيا ومفيش شغل ومش لاقي ياكل وأنا ذي العبيط بعتله فلوس انستا باي وراح عملي بلوك".

وأضاف: "وكلمنا بعد كده شادي طلع ميعرفش حاجة، خدوا بالكم بقى من النصب باسم الفنانين بقينا في زمن يقرف".

