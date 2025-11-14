غياب 7 لاعبين.. موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية في كأس العين والقنوات الناقلة

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
يستعد منتخب مصر بقيادة حسام حسن لمواجهة أوزبكستان، اليوم الجمعة، في أولى المباريات الودية بكأس العين الدولية، حيث يشارك المنتخب المصري رفقة أوزبكستان وإيران وكاب فيردي في بطولة ودية بالإمارات، على أن يخوض كل منتخب مباراتين فقط، ويتصدر موعد مباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان في بطولة الإمارات 2025 والقنوات الناقلة، اهتمام عشاق الساحرة المستديرة.

الغيابات تضرب منتخب مصر قبل اللقاء الأول ضد أوزبكستان

يشهد المعسكر الحالي للمنتخب المصري، غياب 7 لاعبين كانوا ضمن القوام الأساسي في المعسكرات السابقة، ورغم هذه الغيابات التي تعود غالباً إلى الإصابات، تعامل حسام حسن مع الظرف بذكاء، وبادر فوراً بتعويضهم عن طريق استدعاء مجموعة من اللاعبين الواعدين لتعزيز الصفوف ومنحهم الفرصة لاكتساب الخبرة الدولية.

وتُعد هذه المباراة هي الأولى بين منتخب مصر وأوزبكستان، حيث لم يسبق لهما المواجهة من قبل، كما أنها المواجهة الأولى للنجم الدولي المصري محمد صلاح، ضد منتخب أوزبكستان.

موعد مباراة مصر ضد أوزبكستان

من المقرر أن تنطلق ودية مصر وأوزبكستان في السادسة مساء اليوم الجمعة، على استاد هزاع بن زايد الدولي، وفي تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مدينة أبوظبي الإماراتية، وفي تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت مدن وعواصم بلاد المغرب العربي.


ويلتقي المنتخبان المصري والأوزبكي وجهًا لوجه، وكذلك إيران ضد كاب فيردي، على أن يواجه الفائزان بعضهما البعض، والخاسران أيضًا.

ويمكن متابعة مباراة مصر وأوزبكستان اليوم الجمعة، عبر قناة أون سبورت، كما أعلنت قناة أبوظبي الرياضية، أنها القنوات الناقلة لمباراة منتخب مصر ضد أوزبكستان القادمة في بطولة الإمارات الودية 2025، وذلك باعتبارها تابعة إلى الدولة المستضيفة.

قائمة منتخب مصر في الإمارات 

يخوض منتخب مصر دورة الإمارات الودية بقائمة مكونة من: 
- حراسة المرمى.. محمد الشناوي، أحمد الشناوي، محمد صبحي، مصطفى شوبير.
- خط الدفاع.. محمد هاني، محمد حمدي، أحمد فتوح، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد إسماعيل، حسام عبد المجيد.


- خط الوسط.. مروان عطية، حمدي فتحي، محمد شحاتة، محمود صابر، مروان عثمان، أحمد سيد "زيزو"، محمود عبد الحفيظ "زلاكة"، نبيل عماد "دونجا".
- خط الهجوم.. طاهر محمد طاهر، محمد صلاح، أسامة فيصل، صلاح محسن، ومصطفى محمد.


التشكيل المتوقع لمباراة مصر وأوزبكستان

استقر الجهاز الفني للمنتخب المصري، بقيادة حسام حسن، عن التشكيل المتوقع للفراعنة في مواجهة منتخب أوزبكستان، ضمن استعدادات المنتخب لكأس الأمم الإفريقية المقبلة في المغرب.

ومن المتوقع أن يبدأ منتخب مصر المباراة بالتشكيل التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني، رامي ربيعة، خالد صبحي، محمد حمدي

خط الوسط: مروان عطية، حمدي فتحي، زيزو

خط الهجوم: محمد صلاح، مصطفى محمد، أسامة فيصل

