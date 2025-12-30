قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد رحيله رسميا عن تدريب الفريق .. مشوار أحمد عبد الرؤوف مع الزمالك
مصر تتابع التطورات في اليمن وتثمن التعامل البناء من جانب السعودية والإمارات
أحمد موسى: مصر تمتلك جيشًا وشرطة على أعلى مستوى من الكفاءة
السياحة والآثار: معالجة 1765 قطعة خاصة بمركب الملك خوفو الثانية
أحمد موسى متسائلا: لماذا تحولت بريطانيا لمركز للإرهابيين حول العالم؟
أحمد موسى: الإعلام البريطاني يتحدث عن عائلة المجرم علاء عبد الفتاح
قرار جديد من محافظة القاهرة بشأن إزالة كوبري السيدة عائشة
أحمد موسى: السفيرة فايزة أبو النجا كانت تدافع عن مصر بقوة ضد التدخلات الأمريكية
أحمد موسى: الشرطة تحتفل بعيدها يوم 25 يناير ولن تنجح محاولات الوقيعة
هل يجب خلع الساعة والخاتم أثناء الوضوء؟.. الإفتاء: يكفيك تحريكهما فقط
محمد شاهين: انتظروني مع منى زكي في رمضان 2026| خاص
أمطار نهارا وبرد قارس ليلا.. مفاجآت في حالة الطقس يوم رأس السنة
تسريب صور Galaxy S26 و S26 Ultra يكشف عن تغييرات ملحوظة في التصميم

Galaxy S26
Galaxy S26
احمد الشريف

كشفت تسريبات جديدة عن صور وفيديوهات لنماذج يرجح أنها وحدات وهمية من هاتفي Galaxy S26 وGalaxy S26 Ultra، نشرها المسرّب المعروف Steve H. McFly عبر حسابه @OnLeaks.​

وتقدم هذه الصور أوضح نظرة حتى الآن على الشكل الخارجي للجيل الجديد من سلسلة Galaxy S، في وقت تستعد فيه سامسونج للإعلان الرسمي عن الأجهزة خلال 2026.​

عودة جزيرة الكاميرا وتغير شكل الواجهة الخلفية

تظهر الصور أن سامسونج أعادت تصميم الجهة الخلفية عبر اعتماد «جزيرة كاميرا» مدمجة تحتضن العدسات معًا، بدل النمط السابق الذي ظهرت فيه العدسات منفصلة مباشرة على الغطاء الخلفي لثلاثة أجيال متتالية.​

ويمنح هذا التغيير مظهرًا أكثر تنظيمًا للكاميرات على حساب الخط التصميمي شديد البساطة السابق، مع بروز واضح لوحدة الكاميرا عن ظهر الهاتف بحسب ما يظهر في النماذج المسرّبة.​

زوايا أكثر انحناءً وتقارب أكبر بين تصميم النسختين

تشير التسريبات إلى أن Galaxy S26 Ultra أصبح يعتمد زوايا أكثر استدارة، بحيث تتقارب خطوطه بشكل أكبر مع النسخة القياسية من Galaxy S26، بعد أعوام من تميّز النسخة Ultra بزوايا أكثر حدة.​

كما توحي الصور بوجود حواف شاشة أنحف حول الواجهة الأمامية، وإن كان من الصعب الجزم بذلك بشكل نهائي في ظل كون الأجهزة الظاهرة مجرد نماذج Mockup غير عاملة.​

كاميرا أمامية في ثقب… وسيناريوهات مختلفة تحت الاختبار

تُظهر النماذج المسرّبة استمرار اعتماد ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية، على عكس شائعات سابقة تحدثت عن اختبار نسخة من Galaxy S26 Ultra بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة بالكامل.​

وتوضح التسريبات السابقة أن سامسونج اختبرت بالفعل نماذج أولية بدون أي فتحة للكاميرا، لكن لا توجد مؤشرات حاسمة حتى الآن على اعتماد هذا الخيار في النسخة التجارية النهائية من الهاتف.​

التسريبات ما زالت أولية والتفاصيل التقنية لم تتأكد بعد

حتى نشر هذه التسريبات، لم تكشف سامسونج رسميًا عن تصميم أو مواصفات سلسلة Galaxy S26، ولا تزال جميع المعلومات المتاحة مبنية على صور نماذج وتصميمات معتمدة على مخططات غير نهائية.​

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك التفاصيل الكاملة لمواصفات الكاميرا، وقدرات المعالج، وحجم البطارية، وسعر الإطلاق في الأسواق العالمية.

Galaxy S26 S26 Ultra هاتفي Galaxy S26 وGalaxy S26 Ultra

