تسريب صور Galaxy S26 و S26 Ultra يكشف عن تغييرات ملحوظة في التصميم

كشفت تسريبات جديدة عن صور وفيديوهات لنماذج يرجح أنها وحدات وهمية من هاتفي Galaxy S26 وGalaxy S26 Ultra، نشرها المسرّب المعروف Steve H. McFly عبر حسابه @OnLeaks.​

وتقدم هذه الصور أوضح نظرة حتى الآن على الشكل الخارجي للجيل الجديد من سلسلة Galaxy S، في وقت تستعد فيه سامسونج للإعلان الرسمي عن الأجهزة خلال 2026.​

عودة جزيرة الكاميرا وتغير شكل الواجهة الخلفية

تظهر الصور أن سامسونج أعادت تصميم الجهة الخلفية عبر اعتماد «جزيرة كاميرا» مدمجة تحتضن العدسات معًا، بدل النمط السابق الذي ظهرت فيه العدسات منفصلة مباشرة على الغطاء الخلفي لثلاثة أجيال متتالية.​

ويمنح هذا التغيير مظهرًا أكثر تنظيمًا للكاميرات على حساب الخط التصميمي شديد البساطة السابق، مع بروز واضح لوحدة الكاميرا عن ظهر الهاتف بحسب ما يظهر في النماذج المسرّبة.​

زوايا أكثر انحناءً وتقارب أكبر بين تصميم النسختين

تشير التسريبات إلى أن Galaxy S26 Ultra أصبح يعتمد زوايا أكثر استدارة، بحيث تتقارب خطوطه بشكل أكبر مع النسخة القياسية من Galaxy S26، بعد أعوام من تميّز النسخة Ultra بزوايا أكثر حدة.​

كما توحي الصور بوجود حواف شاشة أنحف حول الواجهة الأمامية، وإن كان من الصعب الجزم بذلك بشكل نهائي في ظل كون الأجهزة الظاهرة مجرد نماذج Mockup غير عاملة.​

كاميرا أمامية في ثقب… وسيناريوهات مختلفة تحت الاختبار

تُظهر النماذج المسرّبة استمرار اعتماد ثقب في الشاشة للكاميرا الأمامية، على عكس شائعات سابقة تحدثت عن اختبار نسخة من Galaxy S26 Ultra بكاميرا أمامية مخفية تحت الشاشة بالكامل.​

وتوضح التسريبات السابقة أن سامسونج اختبرت بالفعل نماذج أولية بدون أي فتحة للكاميرا، لكن لا توجد مؤشرات حاسمة حتى الآن على اعتماد هذا الخيار في النسخة التجارية النهائية من الهاتف.​

التسريبات ما زالت أولية والتفاصيل التقنية لم تتأكد بعد

حتى نشر هذه التسريبات، لم تكشف سامسونج رسميًا عن تصميم أو مواصفات سلسلة Galaxy S26، ولا تزال جميع المعلومات المتاحة مبنية على صور نماذج وتصميمات معتمدة على مخططات غير نهائية.​

ومن المنتظر أن تتضح الصورة بشكل أكبر مع اقتراب موعد الإعلان الرسمي خلال الأشهر المقبلة، بما في ذلك التفاصيل الكاملة لمواصفات الكاميرا، وقدرات المعالج، وحجم البطارية، وسعر الإطلاق في الأسواق العالمية.