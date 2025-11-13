سجن وغرامة مالية.. عقوبة صارمة على الفعل الفاضح في الطريق العام

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
نظرا لزيادة نسبة التحرش وحوادث الفعل الفاضح في الطريق العام مؤخرا، يبحث الكثير من المواطنين عن عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام، للتعرف على العقوبات المنتظرة، التي ربما تحد من تلك الظاهرة.

ما هو الفعل الفاضح؟

قال المحامي أحمد يوسف، بالنقض، إن الفعل الفاضح هو كل تصرف علني يخدش الحياء وينتهك مشاعر الآخرين، سواء كان على الجسد أو من خلال حركة أو إشارة.


ويشترط أن يكون الفعل عمديًا ومخلًا بالحياء العام، دون الحاجة لوجود دلالة جنسية محددة في كل الحالات.

عقوبة الفعل الفاضح في الطريق العام

أكد المحامي أحمد يوسف، أن القانون يشير إلى أن الفعل الفاضح في الطريق العام يكتسب صفة الجريمة العلنية إذا وقع في مكان عام يمكن للجمهور رؤيته مثل الطرق العامة والحدائق والمنتزهات.

وأوضح أن القانون صنف الفعل الفاضح علني أو غير علني على أنه جنحة، وتصل عقوبته إلى السجن لمدة تقل عن ثلاث سنوات، وغرامة مالية، مع ترك الأمر للقضاء لتقدير العقوبة حسب ظروف كل قضية.

عقوبة فعل فاضح في السيارة

يعد الفعل الفاضح في السيارة، أي فعل فاضح يحدث داخل سيارة في مكان عام أو يمكن أن يراه الآخرون عبر نوافذها فعلًا فاضحًا علنيًا.


أما إذا وقع الفعل في مكان مغلق تمامًا لا يمكن للمارة أو الأشخاص خارج السيارة رؤيته، فقد يندرج تحت الفعل الفاضح غير العلني، ويستوجب تقديم شكوى من المجني عليها لبدء الإجراءات القانونية.

أركان جريمة الفعل الفاضح

رصد المحامي أحمد يوسف، أركان جريمة الفعل الفاضح، فهناك الركن المادي ويكون الفعل المادي المخالف للحياء، سواء على جسد الشخص نفسه أو على جسد الآخرين، ويشمل أي حركة أو إشارة يمكن أن تجرح شعور المجتمع.

وأضاف، أن الركن المعنوي أي القصد الجنائي، يتحقق عبر عنصرين، الأول العلم أي أن يكون المتهم مدركًا أن فعله مخل بالحياء ويمكن أن يرى من قبل الآخرين، وكذلك الإرادة أي أن يكون الفعل مقصودًا ومتجهًا لإرتكاب الفعل الفاضح بعلم كامل بما يرتكبه.


متى يكون الحضن فعلا فاضحا ؟

عن اعتبار الحضن فعل فاضح ام لا، أوضح أن الحضن لا يعتبر فعلًا فاضحًا إذا كان نابعًا عن شعور طبيعي مثل إنقاذ شخص من حادث أو حماية شخص من خطر، دون وجود دلالة جنسية.


أما الحضن ذو الطابع الجنسي في مكان عام فيعد فعلًا فاضحًا يستوجب العقوبة، وفقا للقانون.

عقوبة فعل فاضح في السينما

أما عن عقوبة الفعل الفاضح في السينما، فإن السينما تصنف ضمن الأماكن العامة بالتخصيص، حيث تتحقق العلانية فقط أثناء وجود الجمهور، وأي فعل فاضح يحدث أثناء عرض الفيلم قد يعد جريمة علنية ويخضع للقانون.


بينما خارج أوقات العرض أو في الأماكن الخاصة بالسينما، لا تتحقق العلانية إلا في حال تمكن أحد من رؤية الفعل.

هل يلتقط الرادار الفعل الفاضح؟

أشار أحمد يوسف المحامي، أن الرادار قد يسجل الأفعال المخلة بالحياء، لكنها لا تعد دليلًا تلقائيًا على الفعل الفاضح، إذ يعتمد الأمر على رؤية الجهة المختصة للفعل وتقييم مدى خرقه للحياء العام وفقًا للمعايير القانونية.

محضر الفعل الفاضح

تبدأ الإجراءات القانونية بتحرير محضر بالواقعة، سواء تم ضبط الفاعل متلبسًا أو بعد تقديم شكوى من المجني عليها. 


ويتضمن المحضر وصف الفعل والمكان ووقت ارتكابه، ويستند عليه في التحقيقات والمحاكمة أمام القضاء.

سجن وغرامة مالية الفعل الفاضح في الطريق العام عقوبة صارمة على الفعل الفاضح محضر الفعل الفاضح فعل فاضح في السينما

