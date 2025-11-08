خطوة بخطوة.. طريقة استرجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ لمحفظة إلكترونية أو بنك

يشكو البعض من حدوث خطأ ربما يحدث أثناء تحويل أموال من محفظة الكترونية مثل فودافون كاش، إلى جهة ما بالخطأ، نتيجة خطأ في الرقم، أو عن طريق أحد البنوك، وهو ما أستدعى البحث عن خطوات استعادة المبالغ المحولة بالخطأ سواء عبر المحافظ الإلكترونية مثل فودافون كاش أو من خلال البنوك المصرية، مع توضيح الإجراءات القانونية في حال رفض المستلم إعادة المبلغ.

طريقة استرجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ لـ فودافون

أصبحت المحافظ الإلكترونية من أكثر وسائل الدفع انتشارًا، خاصة خدمة فودافون كاش التي تتيح تحويل الأموال بسهوله، لكن في حالة التحويل بالخطأ، يتم اتباع الخطوات التالية:

ـ التواصل مع خدمة العملاء

ـ اتصل على رقم 7001 من أي رقم فودافون.

ـ قدم بيانات العملية الرقم المرسل إليه ـ المبلغ ـ توقيت التحويل.

ـ تحديد حالة الرقم الذي تم التحويل إليه.

إذا كان الرقم يمتلك محفظة إلكترونية

ـ تتصل فودافون بصاحب المحفظة لمحاولة حل المشكلة وديًا.

ـ إذا وافق المستلم تعاد الأموال فورًا.

إذا رفض المستلم، لا تستطيع الشركة إجباره على رد المبلغ

الرقم لا يمتلك محفظة إلكترونية

ـ يتم إرجاع الأموال تلقائيًا خلال مدة تصل إلى 7 أيام.

ـ يشترط عدم قيام صاحب الرقم بإنشاء محفظة خلال تلك الفترة.

الإجراءات القانونية إذا رفض المستلم إعادة الأموال

ـ تحرير محضر في مباحث الإنترنت موضحًا تفاصيل العملية.

ـ تقديم صورة إيصال التحويل أو لقطة شاشة توضح إرسال المبلغ.

ـ بعدها يمكن رفع دعوى قضائية لاسترداد الأموال وفقًا لمبدأ "الإثراء بلا سبب" في القانون المدني المصري.

طريقة استرجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ لـ بنك مصر

في حال كان التحويل من خلال بنك مصر عبر التطبيق أو الفرع ويوجد خطأ في رقم الحساب أو التحويل، يجب اتباع الخطوات التالية:

ـ التواصل الفوري مع خدمة العملاء أو الفرع

ـ الاتصال على 19888 أو التوجه لأقرب فرع.

ـ تقديم بيانات التحويل كاملة.

ـ أو تقديم طلب رسمي لإيقاف التحويل أو استرجاع المبلغ

ـ يراجع البنك العملية.

ـ إذا لم يتم صرف المبلغ بعد، يمكن إيقاف التحويل مباشرة.

ـ كما يمكن التواصل مع البنك المستفيد

ـ حال وصول المبلغ للحساب الآخر، يتواصل بنك مصر مع البنك المستفيد لإعادة المبلغ.

ـ إذا وافق صاحب الحساب المستفيد، تتم إعادة الأموال مباشرة.

طريقة استرجاع مبلغ تم تحويله بالخطأ لـ البنك الأهلي المصري

يتم استرجاع مبلغ تم تحويله بالغلط الأهلي المصري، عبر الخطوات التالية:

ـ الاتصال بخدمة عملاء البنك الأهلي 19623

ـ تقديم تفاصيل التحويل فورًا بدون تأخير.

ـ تقديم طلب إعادة المعاملة

ـ يعالج البنك الطلب ويفحص التحويل.

ـ إذا لم يتم سحب المبلغ بعد، يمكن إيقاف العملية فورًا.

ـ في حالة وصول المبلغ للحساب.

ـ يتواصل البنك الأهلي مع البنك الآخر أو نفس البنك إذا كان المستفيد أهلي أيضًا.

ـ إذا رفض المستفيد إعادة الأموال، يلجأ العميل للإجراءات القانونية.