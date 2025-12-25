الراجل مات.. قرار بشأن المتهم بدهس شخص بسيارته في القاهرة

قررت جهات التحقيق، سرعة إجراء تحريات المباحث حول واقعة قيام شخص بدهس أخر بسيارته في القاهرة.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط قائد سيارة لاصطدامه بأحد الأشخاص حال عبوره للطريق بالقاهرة وفراره هارباً مما أدى إلى وفاته متأثراً بإصابته.

تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من إحدى المستشفيات بإستقبالها (أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون) توفى متأثراً بإصابته إثر حدوث مصادمة بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال عبوره الطريق محل البلاغ إصطدمت به سيارة ولاذ قائدها بالفرار ، نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته .

أمكن تحديد وضبط السيارة المتسببة فى الواقعة "سارية التراخيص" وقائدها (مقيم بدائرة قسم شرطة بدر) وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وعلل هروبه خشية تعرضه للمساءلة القانونية .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.