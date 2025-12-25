رئيس الرقابة الإدارية: مصر تولي منع ومكافحة الفساد أهمية بالغة باعتباره ركيزة لتحقيق التنمية المستدامة

شارك وفد رفيع المستوى من هيئة الرقابة الإدارية في أعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (COSP11)، المنعقدة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وأكد السيد الوزير عمرو عادل رئيس هيئة الرقابة الإدارية - في كلمته خلال أعمال الدورة التي عقدت على مدى 5 أيام، بحضور ممثلي الدول الأطراف في الاتفاقية، بالإضافة إلى المنظمات الإقليمية والدولية المعنية - الأهمية البالغة التي توليها الدولة المصرية لمنع ومكافحة الفساد، باعتباره ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.

واستعرض جهود مصر خلال رئاستها للدورة التاسعة للمؤتمر التي عُقدت بمدينة شرم الشيخ في ديسمبر 2021، ومتابعتها لمخرجات تنفيذ إعلان شرم الشيخ المعني بتعزيز التعاون الدولي في منع ومكافحة الفساد خلال فترة الأزمات والطوارئ والتعافي منها، مؤكدًا دعمها لمناقشات الدورة الحادية عشرة للمؤتمر حول استخدام التكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في منع ومكافحة الفساد، في ظل التقدم التكنولوجي المتسارع، والذي يُشَكل فرصاً لتعزيز التعاون الدولي في المجالات ذات الصلة، والتي من ضمنها استرداد الأصول، والتصدي لجرائم غسل الأموال، والجرائم العابرة للحدود، بما يسهم في الحفاظ على مقدرات الشعوب ودعم جهود التنمية.

كما توجه رئيس هيئة الرقابة الإدارية بالتهنئة لدولة قطر على توليها رئاسة الدورة الحادية عشرة للمؤتمر، مشيرًا إلى أهمية التعاون البنَاء من أجل مستقبل أفضل للأوطان.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس هيئة الرقابة الإدارية عدة لقاءات ثنائية - على هامش أعمال الدورة - مع عدد من رؤساء الهيئات النظيرة والمنظمات الإقليمية والدولية، لبحث سبل التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك؛ لتطوير أساليب العمل الرقابي وبناء القدرات وتعزيز آليات النزاهة والشفافية.