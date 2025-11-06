قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: لولا الإنفاق على البنية التحتية ما اجتذبنا استثمارات في كل المجالات
مدبولي: 5 سنوات كانوا يشككون في استثمارات الدولة واليوم تظهر النتائج على أرض الواقع
إنشاء أكبر مجمع لتصنيع الضفائر والكابلات الكهربائية للسيارات في الروبيكي
التعليم ترصد شكاوى واستفسارات المعلمين عبر QR كود وتؤكد حرصها على التواصل الفعّال معهم
بالأسماء .. 8 مرشحين لرئاسة حزب الوفد عام 2026
منال عوض : القاهرة وبكين تربطهما علاقات راسخة تحولت إلى شراكة استراتيجية شاملة
مدبولي: مشروع تطوير علم الروم يتضمن إنشاء منطقة عمرانية متكاملة
مدبولي: صفقة "علم الروم وسملا" تهدف لتسكين 17 مليون نسمة بالساحل الشمالي
مدبولي: صفقة علم الروم وسملا شراكة تاريخية وثمرة اتفاق بين الرئيس السيسي وأمير قطر
رئيس الوزراء: أشكر المواطن المصري الذي تحمّل مع الدولة جهود التنمية
كانوا نائمين .. مصدر يكشف تفاصيل حريق التهم أسرة كاملة بشبرا الخيمة
خسر لقبين | أرض زايد وش السعد على الأهلي في السوبر المصري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج المصرية

بوابة الحج المصرية
بوابة الحج المصرية
خالد يوسف

يبحث الكثيرون عن بوابة الحج المصرية بالرقم القومي، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة السياحة والآثار، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم 1447هـ - 2026م، والتي تم تنفيذها عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذا للضوابط والقواعد المعتمدة من وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم 1447هـ - 2026م، وذلك بعدما تعلن وزارة السياحة والآثار، وذلك من خلال الرابط التالي (اضغط هــنــــــا).

وأوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط الحج السياحي لعام 1447هـ/ 2026م تضمنت برامج ومستويات متنوعة تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، مع تخفيضات تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه عن الموسم الماضي.

موقع وزارة الداخلية بوابة الحج المصرية 2025

أشارت سامية سامي، إلى أن هذا الموسم يشهد إطلاق برنامج جديد باسم “خمس نجوم أبراج كدانة”، يتيح للحجاج الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج فندقية بدلا من المخيمات، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت أن الضوابط الجديدة تهدف إلى توسيع المنافسة بين شركات السياحة وتحسين جودة الخدمات، مع تخصيص العدد الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري، لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لأداء فريضة الحج.

كما تم التأكيد على أنه لن يسمح لمن سبق لهم التسجيل في قرعتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم لقرعة وزارة السياحة، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

بوابة الحج الموحدة

تعمل بوابة الحج الموحدة على تنظيم تسجيل الحجاج إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين إدراج بياناتهم إذا كانوا حاصلين على تأشيرات الحج الفردي.

وشددت الوزارة، على ضرورة متابعة شركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي مخالفة للعقود المبرمة، مع تحذير المواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة أو برامج حج غير معتمدة، مؤكدة أن الاعتماد يكون فقط على الشركات المرخصة من الوزارة.

البوابة المصرية الموحدة للحج

تتضمن البوابة المصرية الموحدة للحج، عدة بنود لضمان راحة وسلامة الحجاج، أبرزها:

ـ استخدام أتوبيسات نقل بري موديل 2020 فأحدث، مزودة بجهاز GPS ومحدد سرعة، وبسعة لا تزيد عن 40 راكبًا.

ـ السماح للشركات بتنفيذ برنامج الحج منفردة دون الدخول في تضامن مع شركات أخرى، شريطة ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا.

ـ إدراج بيانات الحجاج على البوابة المصرية الموحدة للحج لضمان تسجيلهم بشكل رسمي.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن حماية المواطنين وحفظ حقوق شركات السياحة المرخصة يمثلان أولوية قصوى، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان موسم حج آمن وميسر لجميع الحجاج.

