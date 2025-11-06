بالرقم القومي.. خطوات الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية عبر بوابة الحج المصرية

يبحث الكثيرون عن بوابة الحج المصرية بالرقم القومي، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة السياحة والآثار، نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم 1447هـ - 2026م، والتي تم تنفيذها عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، تنفيذا للضوابط والقواعد المعتمدة من وزير السياحة والآثار شريف فتحي.

بوابة الحج المصرية بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن نتيجة القرعة الإلكترونية العلنية للحج السياحي لموسم 1447هـ - 2026م، وذلك بعدما تعلن وزارة السياحة والآثار، وذلك من خلال الرابط التالي (اضغط هــنــــــا).

وأوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة لشئون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للحج والعمرة، أن ضوابط الحج السياحي لعام 1447هـ/ 2026م تضمنت برامج ومستويات متنوعة تتناسب مع جميع الفئات الاجتماعية والاقتصادية، مع تخفيضات تتراوح بين 5 آلاف إلى 20 ألف جنيه عن الموسم الماضي.

موقع وزارة الداخلية بوابة الحج المصرية 2025

أشارت سامية سامي، إلى أن هذا الموسم يشهد إطلاق برنامج جديد باسم “خمس نجوم أبراج كدانة”، يتيح للحجاج الإقامة خلال فترة المناسك داخل أبراج فندقية بدلا من المخيمات، بما يرفع جودة الخدمات المقدمة.

وأكدت أن الضوابط الجديدة تهدف إلى توسيع المنافسة بين شركات السياحة وتحسين جودة الخدمات، مع تخصيص العدد الأكبر من التأشيرات للمستويين الاقتصادي والبري، لضمان إتاحة الفرصة لأكبر عدد من المواطنين لأداء فريضة الحج.

كما تم التأكيد على أنه لن يسمح لمن سبق لهم التسجيل في قرعتي الداخلية أو التضامن الاجتماعي بالتقدم لقرعة وزارة السياحة، لضمان العدالة وتكافؤ الفرص.

بوابة الحج الموحدة

تعمل بوابة الحج الموحدة على تنظيم تسجيل الحجاج إلكترونيًا، حيث يمكن للمواطنين إدراج بياناتهم إذا كانوا حاصلين على تأشيرات الحج الفردي.

وشددت الوزارة، على ضرورة متابعة شركات السياحة المنظمة للحج، وعدم التهاون مع أي مخالفة للعقود المبرمة، مع تحذير المواطنين من التعامل مع كيانات غير مرخصة أو برامج حج غير معتمدة، مؤكدة أن الاعتماد يكون فقط على الشركات المرخصة من الوزارة.

البوابة المصرية الموحدة للحج

تتضمن البوابة المصرية الموحدة للحج، عدة بنود لضمان راحة وسلامة الحجاج، أبرزها:

ـ استخدام أتوبيسات نقل بري موديل 2020 فأحدث، مزودة بجهاز GPS ومحدد سرعة، وبسعة لا تزيد عن 40 راكبًا.

ـ السماح للشركات بتنفيذ برنامج الحج منفردة دون الدخول في تضامن مع شركات أخرى، شريطة ألا يقل عدد الحجاج عن 47 حاجًا.

ـ إدراج بيانات الحجاج على البوابة المصرية الموحدة للحج لضمان تسجيلهم بشكل رسمي.

وأكدت وزارة السياحة والآثار، أن حماية المواطنين وحفظ حقوق شركات السياحة المرخصة يمثلان أولوية قصوى، مع التنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان موسم حج آمن وميسر لجميع الحجاج.