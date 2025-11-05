اعرف ازاي تروح المتحف المصري الكبير مواصلات وأسعار التذاكر والمواعيد

بعد انتهاء أيام الافتتاح الرسمي، وفتح أبواب المتحف المصري الكبير للجمهور، بدأت التساؤلات عن كيفية الوصول للمتحف المصري الكبير بالمترو.

حيث يعد المتحف المصري الكبير أحد أبرز المعالم الأثرية في مصر والعالم، ويقع على مساحة تقارب 500 ألف متر مربع بهضبة الجيزة بالقرب من أهرامات الجيزة، حيث يمكن الوصول إلى المتحف بسهولة عبر مترو الأنفاق من أي منطقة داخل القاهرة، إضافة الى شبكة المواصلات في القاهرة والجيزة.



إزاي أروح المتحف المصري الكبير بالمترو؟

بصرف النظر عن بداية استقلالك للمترو، يمكنك الوصول للمتحف المصري الكبير بسهولة، فإذا كنت قادمًا من وسط القاهرة أو شبرا، يمكنك ركوب مترو الخط الثاني (المنيب – شبرا الخيمة)، والنزول في محطة الجيزة.

ومن الجيزة يمكنك استقلال ميكروباص أو أتوبيس متجه إلى ميدان الرماية، حيث تقع بوابات المتحف الكبرى على بعد دقائق من الميدان.

مواصلات المتحف المصري الكبير من أكتوبر

وحول مواصلات المتحف المصري الكبير من أكتوبر، فإذا كنت قادم من مدينة السادس من أكتوبر أو الشيخ زايد، فيمكن الوصول بسهولة عبر محور 26 يوليو أو الطريق الدائري، حتى مخرج الرماية، ثم الاتجاه مباشرة نحو بوابات المتحف.

ويمكن استخدام المواصلات العامة مثل ميني باصات أكتوبر ـ الرماية أو سيارات النقل الجماعي المتجهة إلى الجيزة.

مواصلات المتحف المصري الكبير من رمسيس

أما بالنسبة لـ مواصلات المتحف المصري الكبير من رمسيس، فيمكن استقلال مترو الخط الثاني من محطة الشهداء، والنزول في محطة الجيزة، ثم استقلال ميكروباص إلى ميدان الرماية، حيث يقع المتحف على بعد أقل من كيلومتر من الميدان.

كما يمكن استخدام أتوبيسات هيئة النقل العام المتجهة إلى الهرم أو الرماية، أو التوجه إلى موقف رمسيس الجديد أمام محطة مصر، وركوب ميكروباصات دائري رماية، أو ميكروباصات أكتوبر، من ثم النزول أمام بوابة المتحف.

حجز تذاكر المتحف المصري الكبير

يمكن للزوار حجز التذاكر إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي (اضغط هنــــــــــــا)، واختيار تاريخ الزيارة والفترة الزمنية والفئة مصري، مقيم، أجنبي، كما يمكن شراء التذاكر مباشرة من شبابيك المتحف حتى الساعة الخامسة مساءً.

وتتراوح أسعار التذاكر بين 200 جنيه للمصريين البالغين و1450 جنيهًا للأجانب، مع خصومات للطلاب وكبار السن، كما تتوفر جولات إرشادية بتذاكر خاصة تبدأ من 350 جنيهًا للمصريين و1950 جنيهًا للأجانب.

مواعيد عمل المتحف المصري الكبير

وعن مواعيد عمل المتحف المصري الكبير، فإن باب الزيارة تم افتتاحه رسميا للجمهور من أمس الثلاثاء 4 نوفمبر 2025، وتكون مواعيد الزيارة كالتالي: من الأحد إلى الخميس، مجمع المتحف من 8:30 صباحًا حتى 7 مساءً، وقاعات العرض من 9 صباحًا حتى 6 مساءً، علما أن آخر موعد لشراء التذاكر الساعة 5 مساءً.

أما يومي السبت والأربعاء، يكون مجمع المتحف من 8:30 صباحًا حتى 10 مساءً، وقاعات العرض من 9 صباحًا حتى 9 مساءً، علما أن آخر موعد لشراء التذاكر الساعة 8 مساءً.